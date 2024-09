Bill Gates: umělá inteligence dezinformace nezhorší, šílenosti můžete psát i bez ní

Billa Gatese dezinformace moc netrápí a ohledně AI je velkým optimistou

Obzvlášť je nadšený z potenciálních řešení velkých problémů včetně zdravotnictví

Gates bude mít aktuálně nový seriál na Netflixu, jedním z témat bude i umělá inteligece

Bill Gates se kolem technologií pořád točí, řeší budoucnost klíčových globálních problémů a teď se nadchnul i pro umělou inteligenci. V souvislosti s ní pak také pro změnu klimatu a veřejné zdraví, na které může mít AI potenciálně obrovský vliv.

Bez obav

Gates je v případě AI především optimistou. Potenciál nových nástrojů umělé inteligence v novém rozhovoru pro The Verge vychvaluje a tvrdí, že všechny výhody AI ve výsledku naprosto jasně převažují před možnými hrozbami či obavami.

Gates, známý svými investicemi do transformačních technologií, nyní zkoumá roli umělé inteligence při utváření budoucnosti v blížícím se seriálu What’s Next? The Future with Bill Gates. Seriál bude k mání od 18. září a má obsahovat epizody na různá témata, včetně umělé inteligence, klimatických problémů, nerovnosti a dezinformací.

V rozhovoru pro The Verge Gates zdůraznil svou důvěru ve schopnost umělé inteligence pozitivně ovlivnit společnost, zejména v oblastech, jako je vzdělávání a zdravotní péče. „V příštím desetiletí bude umělá inteligence hnacím motorem výrazně zvýšené produktivity v mnoha oblastech, což je veskrze pozitivní zpráva,“ řekl Gates.

AI v každodenním životě

Gates také prozradil své osobní využití AI. Zdůraznil, jak mu nástroje jako ChatGPT pomáhají při každodenních úkolech. „Používám ji k získání vysvětlení, pomoci při psaní a pro shrnutí schůzek v Microsoft Teams. Integrace AI do každodenních pracovních postupů je neuvěřitelně užitečná,“ vysvětlil.

Microsoft, kde Gates zůstává poradcem, do technologií AI výrazně investuje, zejména prostřednictvím partnerství se společností OpenAI, která stojí za populárním ChatGPT. Gates podporuje posílení tohoto vztahu a oceňuje masivní investice Microsoftu a dalších subjektů do rozvoje vlastních technologií AI. „Výši investic do této oblasti je těžké přeceňovat,“ řekl a naznačil tak pokračující dynamiku vývoje AI.

Vyvažování příslibů a hrozeb

Jakkoliv se Gates staví k umělé inteligenci velice optimisticky, uvědomuje si samozřejmě i rizika. Na druhou stranu tak trochu bagatelizuje obavy, že by AI mohla výrazně zhoršit dezinformace. Zastává názor, že „šílenosti“ můžete psát do libovolného textového editoru, k tomu nepotřebujete umělou inteligenci. Mnohem větším problémem jsou podle něj deepfaky, se kterými mohou některé nástroje umělé inteligence také „pomoct“, nicméně co se textu týče, je Gates relativně klidný.

Velkým pomocníkem má být AI při řešení globálních problémů, hlavně co se zlepšování systémů vzdělávání a zdravotní péče týče. Gates v rozhovoru zmínil konkrétní iniciativy, jako například AI nástroj Khanmigo od staré známé Khan Academy. Ten podporuje učitele tím, že studentům nabízí personalizované doučování. „Myšlenka osobního učitele může pomoci řešit nedostatky ve vzdělávání a udržet studenty aktivní, ať už jsou napřed, nebo pozadu,“ řekl Gates a zdůraznil schopnost technologie výrazně zlepšit vzdělávací prostředí.

Výhled do budoucna

Seriál se zabývá také kritickými tématy, jako jsou změna klimatu a globální zdraví, což jsou dvě oblasti, které Gates dlouhodobě podporuje prostřednictvím svých filantropických aktivit. Umělá inteligence může v těchto oblastech podle něj sehrát zásadní roli při urychlování pokroku řešení. „Většina problémů, kterými se v sérii zabýváme, jako je boj proti malárii nebo zlepšení zdravotní péče, má řešení, kde může umělá inteligence a další inovace hrát významnou roli,“ řekl Gates.

Optimistický Gates tak ve výsledku zůstává tak trochu i realistou, hlavně pokud jde o problémy, které umělá inteligence představuje v nesprávných rukou. „Jakmile bude umělá inteligence silnější, zlí lidé najdou způsoby, jak ji zneužít. Ale správné utváření AI ji může pomoct ohnout směrem k ohromné obecné prospěšnosti,“ poznamenal a zdůraznil, že je důležité rozvíjet politiky a systémy, které zajistí, aby byla AI využívána k dobrým účelům.