S hodinkami od Samsungu konečně zaplatíme v obchodě. Galaxy Watch 4 dostanou Google Pay

S blížícím se představením chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch 4 a Watch 4 Classic se množí také úniky informací. Ačkoli se máme dočkat odhalení už 11. srpna v rámci akce Unpacked, už nyní prakticky není žádná informace, kterou by před námi korejský gigant tajil.

Leaker s přezdívkou SnoopyTech na svém účtu zveřejnil kompletní specifikace hodinek Galaxy Watch 4 Classic ve velikosti 46 milimetrů. Fyzické rozměry hodinek jsou 45,5 x 45,5 x 11 milimetrů a váha je sympatických 50 gramů i s řemínkem, který má rozteč 20 milimetru.

YouTube Music will be ready for launch, Spotify probably too. #SamsungUnpacked #GalaxyWatch4 pic.twitter.com/5ju239Zssd

Galaxy Watch4 supports Google and Samsung Pay. Also Google Assistant or Bixby (lol)

Pod AMOLED displejem o velikosti 1,36″ s rozlišením 450 x 450 pixelů se ukrývá čipset Exynos W920, 1,5 GB RAM, 16 GB vnitřní paměti, baterie s kapacitou 461 mAh, Bluetooth 5.0, NFC, senzory pro měření srdečního tepu, tlaku, okysličení krve a EKG nebo také barometr a všechny relevantní polohové systémy. Operačním systémem je pochopitelně Wear OS s nadstavbou One UI 3.5.

If you can't get enough, enjoy this fresh (translated) official Specs-Sheet of the Galaxy Watch4 Classic#SamsungUnpacked #GalaxyWatch4 pic.twitter.com/YH68LQinRo

— Snoopy (@_snoopytech_) August 2, 2021