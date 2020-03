Rychlý mobilní internet kdekoliv na světě? Vodafone investoval do unikátního projektu

Operátor Vodafone a japonský internetový gigant Rakuten (majitel Viberu) se stali hlavními investory v texaské společnosti AST & Science. Na financování se ale podílí i Samsung NEXT a další partneři. Vodafone má kromě finanční injekce poskytnout i technologie.

AST & Science vyvíjí systém nazvaný SpaceMobile, který má zajistit satelitní připojení k 4G a později 5G sítím běžným mobilním telefonům. To by mělo teoreticky umožnit pokrytí celé planety mobilním signálem, který nově nebude závislý na blízkosti pozemních vysílačů. Míst bez pokrytí je přitom stále dost, především v rozvojových oblastech, jako je Indie a Afrika. I ve vyspělých státech typu USA však může být problém s příjmem signálu v odlehlých oblastech, údajně i podél významných silnic.

(Ne)otestovaný koncept

Myšlenka nahrazení sítě pozemních vysílačů satelity není nová. Dosud však byl hlavní problém, že antény v telefonech nepočítají s příjmem, a především vysíláním signálu na tak velké vzdálenosti. V AST & Science nicméně zřejmě dokázali vytvořit dostatečně citlivé antény, které signál z telefonu zachytí i na nízké orbitě.

Technický koncept byl již loni otestován pomocí experimentálního satelitu BlueWalker 1. V ostré verzi mají síť nicméně tvořit desítky malých satelitů, které budou létat ve formacích. Každá taková formace má dohromady fungovat jako jeden velký vysílač a řízena má být větším „mateřským“ satelitem. V první fázi budou satelity v rámci formace spojeny fyzicky, později by měly mezi sebou komunikovat už jen bezdrátově.

Toto řešení trochu připomíná například Muskův Starlink. Pravdou ale je, že tento koncept „letek“ satelitů zatím nikdy nebyl pořádně otestován. Jde tak o poměrně ambiciózní projekt. Existují samozřejmě speciální satelitní telefony, nicméně zde se bavíme o vysílání klasického 4G signálu. Díky tomu tak uživatel na Zemi bude moci použít jakýkoliv běžný telefon a ani nebude vědět, odkud signál přijímá.

Signál jen pár hodin denně?

Společnost AST & Science zatím získala od partnerů 128 milionů dolarů a má zajištěnou kooperaci s operátory, kteří by měli satelity zahrnout do svých běžně provozovaných sítí. Reálně však bude úspěch projektu do značné míry záviset na tom, jak rychle se podaří vybudovat dostatečně hustou síť satelitů.

Jak totiž otevřeně přiznává šéf konkurenční společnosti Lynk, dokud nebude satelitů dostatek, reálně budou v daném místě na Zemi poskytovat signál jen pár hodin denně v době, kdy zrovna bude satelit nad oblastí prolétat. Nutno ale říct, že Lynk používá trochu jiný systém než AST & Science a je tak možné, že v případě SpaceMobile bude pokrytí lepší od počátku. Tak jako tak bude ale zřejmě třeba získávat průběžně další zdroje financí.

AST & Science a Lynk každopádně nejsou jediné společnosti, které pracují na nové generaci satelitního mobilního internetu. O něco podobného se snaží již zmiňovaný Starlink a svůj projekt má podle serveru Bloomberg i Apple. Ten se údajně v utajení snaží vyvinout systém, který by umožnil obejít operátory a přímo zajistil satelitní internet pro mobilní přístroje značky.

Ačkoliv se všechny zmiňované projekty svým fungováním trochu liší, jedno mají společné: ambicí je zajistit celosvětové pokrytí internetem. A to je něco, co má potenciál ovlivnit životy miliard lidí a otevřít zcela nové trhy.