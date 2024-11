Rusko pálí do Applu. Odstraňte z App Store tyhle aplikace, jinak končíte

Apple oficiálně z Ruska odešel – minimálně jako prodejce telefonů a poskytovatel platební služby Apple Pay. Nicméně za uživatele na ruském trhu stále nese zodpovědnost, například řeší schvalování aplikací v obchodě App Store. A právě v tomto ohledu musí často podléhat tlakům ruských regulátorů.

Mediální regulátor Roskomnadzor, mimo jiné zodpovědný za četnou cenzuru médií v Ruské federaci, nařídil Applu odstranit některé aplikace nezávislých novin a magazínů. Dotklo se to například i Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL), což je nezávislá zpravodajská organizace založená v USA a sídlící v Praze.

„Americký technologický gigant Apple oznámil RFE/RL, že na žádost ruského mediálního regulátora Roskomnadzor odstranil další z našich aplikací. […] Roskomnadzor společnosti Apple oznámil, že aplikace obsahují materiály organizace, jejíž činnost v Rusku byla prohlášena za ‚nežádoucí‘,“ uvádí Svobodná Evropa ve svém vyjádření.

