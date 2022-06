RPG pecka Dragon Age dostane vlastní anime. Netflix nám ho nadělí pod stromeček

S anime inspirovanými populárními hrami se v poslední době roztrhl pytel. Po oznámení data premiéry seriálu z prostředí Cyberpunku 2077 s názvem Cyberpunk: Edgerunners se své adaptace na Netflixu dočká také RPG sága Dragon Age. Anime seriál by měl doprovodit chystaný čtvrtý díl Dragon Age: Dreadwolf, na kterém v herním studia BioWare usilovně pracují a které by mělo spatřit světlo světa koncem příštího roku.

Seriál na motivy Dragon Age nese podtitul Absolution a zavede nás do dříve nenavštíveného koutu impéria Tevinter. Anime vzniká ve studiu Red Dog Culture House a Mairghread Scott (anime Transformers či Guardians of the Galaxy), dostane šest dílů a tvůrci na něm spolupracují přímo s kanadskými vývojáři.

Dragon Age: Absolution | Official Teaser | Netflix

Kromě zasazení do impéria Tevinter, které je nejstarším národem ve světě Dragon Age a doménou mágů, prozatím nemáme více informací – nevíme nic o hlavních postavách, v jakém časovém období se bude anime odehrávat a ani na jaké rasy se můžeme těšit. Vzhledem k zasazení lze jen odhadovat, že velký prostor dostane magie. Premiéra Dragon Age: Absolution (česky Dragon Age: Rozhřešení) je naplánována na prosinec letošního roku.