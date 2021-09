Rozlučte se s mini variantou. iPhone 14 s ní nepočítá

Ačkoli jsou letošní iPhony 13 (mini) a iPhony 13 Pro (Max) skvělá zařízení, oproti svým předchůdcům příliš mnoho změn nepřinesly. Podle renomovaného novináře Marka Grumana si totiž Apple chystá novinky a výraznější vylepšení až pro iPhone 14.

Ten by měl přinést zcela nový design, společně s novými základními a Pro modely. Gruman tvrdí, že inženýři v Applu mají v rukávu také několik velkých změn, jejichž zapracování si vyžádá více času. Ke Grumanovi se nedávno přidal také Ming-Chi Kuo, jenž předpovídá, že příští rok se iPhone 14 Pro zbaví výřezu ve prospěch kruhového „průstřelu“ pro přední kameru. To potvrzuje také Jon Prosser, který už údajně viděl skutečné fotografie iPhonu 14 Pro Max bez výřezu.

Mini má skončit, místo něj má dorazit iPhone Max

Spekulace hovoří o konci kompaktní verze mini, kterou má vystřídat zcela nový model s označením iPhone 14 Max. V nabídce by tedy měl být základní iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. S nasazením čtečky otisků prstů Touch ID ukryté v displeji to nevypadá dle Kua zrovna růžově – v příštím roce to podle jeho informací Apple pravděpodobně nestihne.

Hardwarové parametry iPhone 13 mini Systém: iOS 15 Rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm , Hmotnost: 141 gramů Čipset: Apple A15 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 128/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,4", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, hlavní, f/1.6, 26mm, 1.7µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.4, 120˚, 13mm Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm + SL 3D (hloubkový/biometrický senzor), HDR, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: Lightning Baterie: 2406 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 19 990 Kč Kompletní specifikace

Kuo taktéž tvrdí, že rok 2024 bude ve znamení ohebného iPhonu, což potvrzuje i Gruman. Jeho zdroje hovoří o horizontu několika let.