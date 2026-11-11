Rozborka odhaluje tajemství svítícího jablíčka u nových MacBooků Pro

- Redakce serveru iFixit rozebrala nejnovější MacBook Pro s dotykovým displejem
- Počítač je snadněji opravitelný než minulá generace
- Svítící jablíčko má vlastní LED, přístup k němu ale znamená zničení hlavního displeje
Apple minulý pátek začal prodávat nové MacBooky Pro. Tyto počítače jsou překvapivě postavené na stejných procesorech M5 Pro a M5 Max jako jejich předchůdci, avšak potěší výrazně nižší hmotností, dotykovým OLED displejem a svítícím logem na zádech. Redakce serveru iFixit se vydala do útrob 14″ varianty, aby zjistila, v čem tkví výrazná redukce hmotnosti a jaké je tajemství svítícího jablíčka na zádech.
Paměti si nevyměníte, USB porty ano
Cesta do útrob nového MacBooku Pro je vcelku snadná a příliš se neliší od minulé generace, stačí odstranit čtveřici šroubků v blízkosti gumových nožiček a odcvaknout zadní kryt. Uspořádání komponent uvnitř je prakticky stejné jako u předchozího modelu a spousta prvků je modulárních.
Bohužel i zdánlivě jednoduchá operace jako je výměna USB-C portů vyžaduje nejprve odstranění základní desky, neboť k vyjmutí samotných portů chybí dostatečný prostor. Některé věci jako HDMI port, sdílenou paměť nebo SSD vyměnit nelze, neboť jsou přímo napájené k samotné základní desce.
Velkou část věnoval iFixit novému OLED displeji. Ten se oproti předchozím LCD obrazovkám liší tím, že postrádá separátní podsvícení – každý jednotlivý pixel u OLED obrazovek svítí zvlášť. Díky tomu OLED panel nabízí dokonalou černou (= vypnutý pixel), vyšší kontrast a žádné světelné překryvy.
Svítící jablíčko má čtyři vlastní diody
Kvůli nasazení nového displeje musel Apple kompletně přepracovat technologii svítícího jablíčka na zádech. Zatímco u dřívějších MacBooků Apple využíval světlo ze samotného podsvícení displeje (nejprve CCFL trubice, poté LED), u OLED panelu takto postupovat nelze, neboť ten směrem dozadu žádné světlo nevyzařuje.
Apple tak pod displej nového MacBooku Pro nainstaloval separátní obvod se čtveřicí diod a několika difizory, které světlo rovnoměrně rozptylují. Tato konstrukce je pak portem připojená k samotnému displeji, z něhož si bere informace o nastaveném jasu – snížení jasu displeje zároveň snižuje jas loga. Svítící logo je bohužel přístupné pouze skrze hlavní displej, který je velmi obtížné vyjmout bez poškození.
Je-li logo zhasnuté, vypadá podobně jako u posledních MacBooků – svrchní vrstva totiž funguje jako obousměrné zrcadlo, které sice umí propouštět světlo, ale zevnějšku působí kovově a odrazivě.
Dieta v hliníkové konstrukci
Redakce iFixit se rovněž pídila po tom, jak to, že je nový MacBook Pro o tolik lehčí než minulá generace. Rozborka ukázala, že hlavní část diety byla provedena u samotné konstrukce – šasi je lehčí o 92 gramů, displej je (i přes dotykovou vrstvu) lehčí o 101 gramů, touchpad o 8 gramů a akumulátor o 2 gramy. Ve výsledku je 14″ MacBook Pro lehčí o 0,22 kg než jeho předchůdce, 16″ model dokonce o 0,32 kg.
Nový MacBook Pro si od iFixit vysloužil skóre opravitelnosti 5 z 10, což je o bod víc než minulý model. Cesta do útrob je díky menšímu počtu šroubů o něco snazší, jednodušší je i výměna základní desky včetně zachování funkčnosti čtečky otisků prstů. Záporné body počítač dostal za obtížnější výměnu portů (s nutností vyjmout základní desku), za připájené (a tedy nevyměnitelné) paměti a za nesnadno vyměnitelnou klávesnici.