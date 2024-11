Roomba Combo 10 Max představuje to nejlepší, co má iRobot k dispozici

Roomba Combo 10 Max navazuje na úspěšný model Combo j9+

Nepřináší revoluční vylepšení, ale spíše evoluční novinky zaručující komplexní úklid

Pokud chcete na úklid to nejlepší od iRobotu, Combo 10 Max by ve vašem výběru neměl chybět

Na poli robotických vysavačů má společnost iRobot poměrně prominentní postavení. Jejich produkty patří mezi to nejlepší na trhu, za což si ovšem tato americká společnost nechá pořádně zaplatit. Nejnovějším přírůstkem do portfolia je robotický vysavač Roomba Combo 10 Max, který navazuje na Roomba Combo j9+, který jsme na SMARTmanii podrobně testovali. V čem se novinka liší od svého předchůdce?

Roomba Combo 10 Max: precizně vysaje i vytře

Jednou z velkých předností je dokovací stanice AutoWash Dock, která je vyrobena z antibakteriálních materiálů a automaticky odsává nečistoty a zbytky do uzavřeného sáčku, doplňuje nádržku s roztokem pro vytírání a myje a suší mopovací podložku. Dokovací stanice se automaticky čistí po každém praní podložky, aby se zabránilo usazování nečistot a zbytků. Stanice se stará o odsávání nečistot a zbytků po dobu až 60 dnů a pojme až týdenní zásobu vody pro praní mopovací podložky robota a samočištění.

Uživatelé mohou dokonce zadat svému robotovi Roomba Combo 10 Max, aby po úklidu konkrétních místností, například koupelny, vypral mopovací podložku, aby se nepořádek neroznášel po celém domě. V tomto ohledu je vidět mírný posun vpřed oproti stanici CleanBase, kterou využívá model Combo j9+. Jednou z hlavních předností oproti minulému modelu je také vylepšená údržba, do které až na výjimky nemusíte vůbec zasahovat – nejenže umí Roomba Combo 10 Max automaticky vyprázdnit nádržku na nečistoty, ale také si umí mopovací utěrku sám vyprat a vysušit, díky čemuž odpadá nutnost dělat tuto činnost ručně.

Skvěle vysávat už uměl i Combo j9+, nicméně Combo 10 Max posouvá tuto základní činnost ještě o kousek dále. Technologie Enhanced Dirt Detect mu umožňuje rozpoznat větší koncentraci nečistot a drobků až 8× přesněji. Čtyřstupňový čisticí systém s kartáčem na úklid v rozích a podél stěn, dvěma proti sobě rotujícími gumovými kartáči, na které má iRobot patent, se přizpůsobí různým typům podlah a zamezí namotávání zvířecích chlupů.

Mírně byl navýšen i sací výkon, jehož hodnota se nyní pohybuje okolo 4 000 Pa. Vylepšením prošel i systém mopování, které robot provádí tlakem na podlahu a s jemným drhnutím, nikoliv jen pouhým navhlčením a „taháním“ utěrky za sebou. SmartScrub mop, kterým je Roomba Combo 10 Max osazený, vyvíjí konzistentní tlak směrem k podlaze a přejíždí po ní tam a zpět, takže simuluje skutečné manuální drhnutí a odstraní i odolné nečistot.

Funkce Carpet Boost naopak automaticky zvýší sací výkon, když rozpozná koberce. Samozřejmostí plynule přechází z vysávání koberců na vytírání podlah díky technologii D.R.I (Dry Rug Intelligence), kterou vyvinula přímo společnost iRobot. Na rozdíl od jiných robotů využívá Roomba Combo 10 Max při detekci koberce svůj odolný kovový systém automaticky se zasouvacího mopu, který zvedne mopovací podložku a zasune ji do horní části robota, aby i koberce s vysokým vlasem zůstaly suché. Na tvrdých podlahách naopak vysává a vytírá zároveň.

Software má iRobot v malíku

Hardware je jedna věc, ale bez pořádného softwaru by příliš mnoho parády neudělal. Operační systém iRobot OS nebídne například navigaci PrecisionVision, která zmapuje vaši domácnost až 7× rychleji a automaticky označí jednotlivé typy místností. Jen škoda, že ve výbavě stále chybí LiDAR, který by ještě zpřesnil a urychlil mapování místností i navigaci během úklidu. Funkce Dirt Detective umožňuje robotu Roomba Combo 10 Max analyzovat údaje z předchozího úklidu, předvídat míru znečištění každé místnosti a na základě toho pro ně stanovit úklidové priority, zvolit optimální formu úklidu a dokonce určit čas, kdy je potřeba vyprat mopovací podložku.

Díky navigaci a schopnostem detekce objektů se Roomba Combo 10 Max pohybuje pod nábytkem a kolem něj a vyhýbá se překážkám, jako jsou schody, kabely, ponožky, boty a další. K úklidu se váže také garance chovatelům domácích mazlíčků. Výrobce slibuje, že se Roomba vyhne exkrementům domácích mazlíčků. A pokud by se náhodou nevyhla, iRobot vám vysavač zdarma vymění. Operační systém iRobot OS disponuje také technologií Enhanced Dirt Detect, která mu umožňuje rozpoznat větší koncentraci nečistot a drobků až 8× přesněji a zaměřit se na úklid těchto oblastí obdobně precizně, jako by to dělal člověk.

Integrace s chytrou domácností

Roomba Combo 10 Max ještě v letošním roce dostane podporu technologie Matter. Tento standard vychází z přesvědčení, že zařízení v rámci chytré domácnosti by měla být bezpečná, spolehlivá a jejich používání bezproblémové.

Podpora umožní komunikaci a propojení napříč zařízeními začleněnými do chytré domácnosti, mobilními aplikacemi i cloudovými službami, například také s Apple HomeKit, se kterým si až doposud chytré vysavače od iRobotu nerozuměly. Než podpora oficiálně dorazí, můžete alespoň využít integraci do chytrých domácností od Amazonu a Googlu a také využívat hlasové povely skrze Alexu či Assistanta.

Cena a dostupnost

Posun v případě Roomby Combo 10 Max oproti minulé generaci Combo j9+ není nikterak radikální, přesto iRobot našel způsoby, jak svůj vysavač vylepšit tak, aby tento upgrade dával smysl. Robotický vysavač a mop 2v1 Roomba Combo 10 Max s dokovací stanicí AutoWash Dock bude na českém trhu k dispozici od října na eshopu iRobot.cz a u vybraných prodejců s doporučenou cenou 34 999 Kč.