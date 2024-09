Ronaldo překonal další světový rekord! Na internetu ho sleduje miliarda uživatelů

Alespoň nějakou sociální síť má většina z nás, přičemž velmi často na nich sledujeme nejen naši rodinu a přátele, ale také celebrity z různých oblastí života. Asi není žádným překvapením, že mezi nejpopulárnější osoby patří fotbalisté, kteří jsou v některých případech bez nadsázky globálními megahvězdami. Tou největší je nyní nade vši pochybnost fotbalista Cristiano Ronaldo, který na všech sociálních sítích, na kterých je aktivní, překonal historický milník jedné miliardy sledujících.

„Z ulic Madeiry až po největší světová pódia jsem vždy hrál pro svou rodinu a pro vás a nyní nás je miliarda. Byli jste se mnou na každém kroku, při všech vzestupech i pádech. Tato cesta je naší cestou a společně jsme ukázali, že to, čeho můžeme dosáhnout, nemá žádné hranice,“ uvedl Cristiano Ronaldo na síti X (dříve Twitter). „Zapsali jsme se do historie – 1 MILIARDA sledujících! Je to víc než jen číslo – je to důkaz naší společné vášně, odhodlání a lásky ke hře i mimo ni. Děkuji vám, že ve mě věříte, že mě podporujete a že jste součástí mého života. To nejlepší nás teprve čeká a my se budeme dál prosazovat, vyhrávat a společně tvořit historii,“ dodal jeden z nejlepších fotbalistů všech dob.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number – it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.

From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 12, 2024