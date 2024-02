Rok záruky navíc po každé opravě? Nová směrnice EU dělá výrobcům starosti

Evropská směrnice o právu na opravu se blíží svému schválení

Jejím cílem je posílit práva spotřebitelů a snížit množství vyprodukovaného elektronického odpadu

Každá oprava v záruční době má automaticky prodloužit záruku o 12 měsíců

Evropská rada a Evropský parlament se v minulém týdnu shodly na předběžné dohodě o směrnici, která prosazuje opravu porouchaného nebo vadného zboží. Tato legislativa známá jako „směrnice o právu na opravu“ se dotkne všech výrobků, u nichž EU stanoví požadavky na opravitelnost, a to včetně mobilních telefonů, tabletů, a jiných elektronických hraček.

Až rok záruky navíc

Hlavním účelem směrnice o právu na opravu je snížení množství elektronického odpadu, kterého jen v Evropské Unii každý rok vznikne 35 milionů tun. Nová legislativa by měla posílit práva spotřebitele, který by měl dostat větší šanci na opravu nefunkčního výrobu, ať už díky zvýšené dostupnosti náhradních dílů, nebo díky snadnějšímu zprostředkování kontaktu se servisním střediskem.

Předběžná dohoda o opravitelnosti například tlačí na výrobce zařízení, aby vyvíjeli nové produkty s důrazem na větší udržitelnost, a aby u nich poskytovali transparentnější údaje z hlediska opravitelnosti. Směrnice zmiňuje například novou online platformu obsahující databázi všech servisů na území Evropské unie, která má pomoci spotřebitelům navázat kontakt s opravnou daného zboží v jeho nejbližším okolí.

Mělo by také dojít k vytvoření standardizovaného formuláře, který by měl obsahovat veškeré důležité informace – podmínky opravy, čas vyžadovaný k jejímu dokončení, ceny a dostupnost náhradních dílů apod. Využívání tohoto formuláře má být nicméně zejména pro malá servisní střediska nepovinné.

Zajímavá je i klauzule, podle níž by měla každá oprava výrobku po dobu záruky automaticky prodloužit záruční dobu o dalších 12 měsíců. Pokud by se uživateli například porouchal telefon rok a půl od jeho pořízení, měl by dostat nárok na prodloužení záruční doby o celý jeden rok. Členské státy navíc mohou tuto lhůtu ještě podle vlastního uvážení prodloužit. Tento „benefit“ má platit pouze u oprav, spotřebitel si nicméně bude moci vybrat i výměnu vadného zařízení za nové.

Přestože se na znění předběžné dohody Evropská rada a Evropský parlament shodly, ještě ji musí oba orgány potvrdit a formálně přijmout. Termín, kdy by se tak mohlo stát, prozatím neznáme.