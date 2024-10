Rok 2025 bude nabitý herními peckami: vybrali jsme ty nejlepší tituly, na které se můžete těšit

Příští rok bude nabitý herními peckami

Hned v únoru se můžeme těšit na pořádnou nálož v čele s Kingdom Come: Deliverance II

Řada skvělých her ale bohužel nemá přesně stanovené datum vydání

Každý rok vychází řada povedených herních titulů, přičemž letošní rok nebyl výjimkou. Za zmínku stojí například Dragon’s Dogma II, Prince of Persia: The Lost Crown, Homeworld 3, Senua’s Saga: Hellblade 2, Dungeons of Hinterberg, Black Myth: Wukong, Frostpunk 2 nebo World of Warcraft: The War Within a to rok ještě neskončil – čeká nás totiž ještě například Dragon Age: The Veilguard nebo Life is Strange: Double Exposure. V tomto článku se ale chceme podívat na tituly, které byly oznámeny pro příští rok, nebo kterých bychom se alespoň teoreticky mohli příští rok dočkat.

Pokračování Kingdom Come nebo Assassin’s Creed z Japonska

Jak to tak vypadá, herním měsícem příštího roku bude únor, soudě podle titulů, kterých bychom se v nejkratším měsíci v roce měli dočkat. Tuzemské hráče bude patrně nejvíce zajímat pokračování Kingdom Come: Deliverance od pražského studia Warhorse. V něm se nám dobře známý Jindra vydá mimo svůj rodný kraj, přičemž velkou roli zde bude hrát také ústřední město, kterým je Kutná Hora. Těšit se můžeme na starý známý soubojový systém, propracované RPG mechaniky či jistě povedený příběh, který ve Warhorse zkrátka umí. Datum vydání bylo stanoveno na 11. února.

Na své si přijdou také fanoušci strategií. Už 18. února má totiž na takřka všechny relevantní platformy dorazit další díl proslulé strategie Sid Meier’s Civilization VII. Ačkoli revoluce se patrně nedočkáme, opět můžeme vyhlížet upravené mechaniky, vylepšenou grafickou stránku hry či zcela nové civilizace, které otevřou nové strategické možnosti. Pokud vám tento typ strategií sedí, rozhodně byste legendu svého žánru neměli minout.

Ani fanoušci série Assassin’s Creed nepřijdou zkrátka. Stejně jako Kingdom Come: Deliverance II, také chystaný asasín se dočkal odkladu a rovněž vyšel na druhý měsíc v roce. Už 14. února se fanoušci této historické akční adventury s RPG prvky podívají do dlouho očekávaného Japonska v díle Assassin’s Creed Shadows, kde se ujmou rovnou dvou postav – afrického samuraje Yasukeho a ninji Naoe. Ačkoli hru provází značná kontroverze, nejlepší odpovědí je si hru zahrát a vytvořit si vlastní názor, pakliže vás titul alespoň trochu zajímá.

Své želízko v ohni má také Microsoft, konkrétně jeho studio Obsidian Entertainment. RPG titul jménem Avowed je zasazen do stejného světa jako oceňované RPG Pillars of Eternity. Hra svou stylizací připomíná tituly od Bethesdy, konkrétně sérii The Elder Scrolls, nicméně se dá předpokládat, že zkušení vývojáři do hry Avowed zapracují spoustu vlastních nápadů a možná také svého pověstného humoru. Na vlastní kůži se budeme moci přesvědčit už 18. února.

To každopádně není všechno, co můžete v příštím roce čekat. Zmínku by si zasloužila celá řada dalších her, avšak řada z nich je zatím zahalena rouškou tajemství, tudíž toho o nich mnoho nevíme, včetně konkrétního data uvedení na trh. Níže vám alespoň přinášíme seznam těch nejzajímavějších her, které se v příštím roce vyplatí sledovat:

Two Point Museum (PC, Mac, PS5, XSX)

Atomfall (PC, PS5, PS4, XSX, XBO)

Anno 117: Pax Romana (PC, PS5, XSX)

Borderlands 4 (PC, PS5, XSX)

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 (PC, PS5, XSX)

Death Stranding 2: On the Beach (PS5)

Doom: The Dark Ages (PC, PS5, XSX)

Dune: Awakening (PC)

Fable (PC, XSX)

Fear Effect (PC, PS5, PS4, Switch)

Ghost of Yotei (PS5)

Grand Theft Auto 6 (PS5, XSX)

GreedFall 2: The Dying World (PS5, XSX)

Indiana Jones and the Great Circle (PS5)

Mafia: The Old Country (PC, PS5, XSX)

Metroid Prime 4: Beyond (Switch)

Mixtape (PC, PS5, XSX)

Revenge of the Savage Planet (PC, PS5, XSX)

Shovel Knight: Shovel of Hope DX (PC, Mac, Switch)

Slay the Spire 2 (PC)

Sniper Elite: Resistance (PC, PS5, PS4, XSX, XBO)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (PC, PS5, XSX)

A na jaké hry se příští rok těšíte vy, naši čtenáři? Dejte nám vědět do komentářů.