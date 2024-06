Rivian připravuje 5 nových modelů, investuje do něj i Volkswagen

O americkém Rivianu je v poslední době hodně slyšet. Už v březnu překvapil odhalením hned několika nových modelů včetně dostupného crossoveru R3. Nyní jen dva dny před setkáním investorů oznámil obří investici ve výši celkem 5 miliard dolarů od koncernu Volkswagen Group, jehož součástí je Audi, Porsche, Lamborghini, Škoda i samotný Volkswagen. V rámci dne investorů byla zveřejněna také grafika zobrazující dalších 5 tajemných vozů ukrytých pod bílou plachtou, což vzbudilo mnohé spekulace.

Rivian ekonomicky není v nejlepší kondici. Od svého vzniku v roce 2009 se ještě nedostal z červených čísel a ačkoliv spolupráce s evropským koncernem by mu mohla v boji s konkurencí v podobě Tesly a čínských automobilek pomoci, bude to ještě dlouhá cesta. Nicméně v Rivianu nezahálí a pracují hned na několika nových modelech.

První generace ve sloupci úplně na levé straně je jasná: elektrické trucky R1S a R1T doplňuje doručovací vůz pro Amazon. V druhém sloupci vidíme modely R1 druhé generace, které byly odhaleny před pár týdny a přináší hlavně vyšší výkon. Horní políčko v tomto sloupci „adventního kalendáře“ by mohlo ukazovat na novou verzi elektrického doručovacího vozu. Tvar vozu pod plachtou sice této karoserii úplně neodpovídá, zůstává ale otázkou, jak moc se Rivian snažil v této grafice dodržet reálné proporce jednotlivých modelů.

Další sloupeček s označením MSP (midsize platform) zobrazuje březnové novinky v podobě modelů R2 a R3, které mají být celkově menší a levnější. Nad nimi je opět jeden zatím ukrytý model. Rivian by se postupem času měl začít soustředit na menší vozy, které si bude moct dovolit větší množství zákazníků. Na tento trend pak poukazuje i název posledního sloupečku Affordable Mass Market, což doslova můžeme přeložit jako dostupné vozy pro širokou veřejnost.

Zde jsou zatím zahaleny všechny tři vozy. Pokud bychom ale chtěli hádat pouze z těžko čitelných siluet, mohli bychom vidět tři vozy rozdílných rozměrů: malý, větší a největší. Opět se jedná o spekulace, Rivian ale pracuje na pěti nových modelech, přičemž některé z nich budou i nadále držet karoserii trucků. Určitě se dá očekávat, že dorazí hlavně menší a levnější modely i po vzoru březnového odhalení novinek R2, R2X a R3.

O dostupné elektromobily se nyní přeci jen snaží také Tesla, Volvo a vlastně i velká většina čínských automobilek, které své produkty chrlí na evropské i americké trhy. Nejen Rivian v tomto segmentu vidí velkou příležitost a rychlý přesun ke kladným hospodářským výsledkům. Tomu by mohlo pomoci i nedávno oznámené spojenectví s Volkswagenem.

This is exciting! Volkswagen Group CEO Oliver Blume and I are thrilled to announce the formation of a joint venture between our two companies. This partnership brings Rivian’s software and zonal electronics platform to a broader market through Volkswagen Group’s global reach and… pic.twitter.com/11XVNUo89J

— RJ Scaringe (@RJScaringe) June 25, 2024