Řídil Teslu s Vision Pro na hlavě: hloupost jednotlivce rozvířila legislativní debatu

V pátek se objevilo na sociálních sítích video, ve kterém muž řídí vůz Tesla a přitom má na očích nasazené brýle Vision Pro a ovládá je. Pokus přinést virální video se však zvrtnul, a to ne až tolik na sítích, ale na vysokých politických místech. Zákonodárci nejen v USA už řeší, jak podobné „klukoviny“ zakázat.

Mužem na onom virálním videu je jistý Dante Lentini, 21letý student informatiky na Newyorské univerzitě. Na závěr videa autor natočil policejní auto s rozsvícenými majáky, což mohlo diváky vést k závěru, že Lentini byl za tuto hloupost potrestán. Opak je ale pravdou.

Pro server Gizmodo se přiznal, že policejní hlídka jej při jízdě vůbec neregistrovala. Není se ale čemu divit, údajně prý za volantem s Vision Pro seděl necelou minutu. „Byl jsem jen ve správný čas na správném místě. Proto jsme si natočili ta policejní auta,“ dodal s tím, že nesouvisející policejní vůz natočil čistě kvůli tomu, aby zvýšil důvěryhodnost toho, že byl zatčen nebo alespoň pokutován.

Lentiniho 24sekundové video má od pátku na síti X už více než 24 milionů zobrazení a přes tisíc komentářů. Většina diskutujících však autorovi videa nadává, povětšinou kvůli jeho opovážlivosti. Profil jménem @StevenKovacs11 doporučuje vyzkoušet s Vision Pro lyžování. Tuto sportovní aktivitu již pokryla ve své recenzi revolučního headsetu novinářka Joanna Stern.

Řídit auto s headsetem určeným pro virtuální či rozšířenou realitu je extrémně nebezpečné. Přestože Vision Pro uživateli nezakrývá výhled, jako je tomu u klasických headsetů pro VR (například HTC Vice nebo PlayStation VR2), zásadně poutá pozornost uživatele-řidiče a ten se následně nevěnuje naplno řízení.

Apple výslovně uvádí, že by se s Vision Pro nemělo sedat za volant a řídit. V oficiálním dokumentu píše: „Apple Vision Pro má zabudované bezpečnostní funkce, které pomáhají předcházet kolizím a pádům, ale je také důležité používat zařízení bezpečným způsobem. Například při používání zařízení Apple Vision Pro neběhejte, nepoužívejte ho při řízení jedoucího vozidla ani ho nepoužívejte pod vlivem alkoholu či jiných látek.“

Trochu více světla přináší do celé záhady kolem legislativy americký ministr dopravy Pete Buttigieg. Ten na svém profilu na síti X sdílel video dalšího hazardéra se životem (čtěte řidiče s Vision Pro na očích) a napsal k tomu: „Všechny vyspělé asistenční systémy pro řidiče, které jsou dnes k dispozici, vyžadují, aby měl řidič neustále kontrolu nad vozidlem a plně se věnoval řízení.“

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC

— Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) February 5, 2024