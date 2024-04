Revoluční novinka od Googlu: umělá inteligence vytvoří youtubera z obyčejné fotografie

Vlogger je AI, která vytváří realistické avatary z fotografií

Vlogger využívá pokročilé AI k animaci avatarů, které mají nesmírně realistická gesta a výrazy

Ačkoli se stále jedná čistě o výzkumný projekt, možnosti využití jsou obrovské

Google vytáhnul z rukávu další AI eso. Jmenuje se Vlogger a jde o špičkovou technologii umělé inteligence určenou k vytváření realistických animovaných avatarů z jediné fotografie, které lze dokonce ovládat za pomoci hlasových příkazů.

Jak Vlogger funguje?

Vlogger využívá kombinaci textových a zvukových vstupů k animování videí podobných lidem s realistickou přesností, včetně výrazů obličeje, gest a pohybů těla.

Tento nový nástroj stojí na technologiích, které zahrnují sofistikovaný dvoufázový proces, který nejprve generuje ovládání pohybu těla ze zvukového vstupu, včetně pohledu, výrazu obličeje a póz. Druhá fáze využívá časový model převodu obrazu na obraz k vytvoření odpovídajících snímků, které zachovávají fotorealismus původní fotografie v celém videu.

Na rozdíl od předchozích modelů dokáže Vlogger generovat kompletní snímky bez nutnosti individuálního tréninku nebo závislosti na detekci obličeje, což umožňuje širokou škálu aplikací od střihu videa až po vytváření virtuálních asistentů.

Testování a výzkum

Vlogger byl důkladně testován na třech srovnávacích testech, které prokázaly vynikající výkon v kvalitě obrazu, zachování identity a časové konzistenci ve srovnání se stávajícími metodami. Účinnost modelu se pak dále opírá o rozsáhlý soubor dat nazvaným Mentor, který obsahuje více než 800 000 identit a 2 200 hodin videa.

Ačkoli se technologie v současné době nachází pouze ve fázi výzkumu s několika ukázkovými videi, která předvádějí jeho schopnosti, možnosti využití modelu Vlogger jsou rozsáhlé. Může změnit video komunikaci tím, že uživatelům umožní vytvářet animované avatary pro virtuální asistenty, chatboty nebo postavy v herním prostředí. Kromě toho nabízí jednodušší alternativu s nižší šířkou pásma ke stávajícím službám pro překlad videa a nástrojům pro synchronizaci rtů, díky čemuž může být digitální komunikace dostupnější a všestrannější. Pokud si chcete prohlédnout všechny výsledky vytvořené pomocí Vloggeru, mrkněte se na oficiální stránku nástroje.

Nová éra komunikace i záplava „influencerů“?

Vlogger a technologie jemu podobné, představují naprosto zásadní zlom v digitální komunikaci a v budoucnu mohou posloužit jako zcela nový komunikační nástroj. Nejde přitom jen o fakt, že nás díky takovýmto novinkám čeká absolutní záplava influencerů na všech myslitelných sociálních sítích.

Každý si bude moct totiž vytvořit své virtuální já (tedy, ono to jde už teď, jen to není takhle jednoduché a přímočaré) a s pomocí nástrojů pro klonování hlasu se tak z každého bude moct stát instantní mezinárodní YouTuber či influencer. A to aniž byste museli cokoliv nahrávat a řešit takové věci jako je pořízení a nastavení kamery či telefonu, osvětlení apod.

Vlogger a jemu podobné nástroje budou také zásadní i pro pracovní platformy jako Slack či Teams. Nemluvě o tom, jak mohou být užitečné pro lidi, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí mluvit či se objevovat před kamerou.