Revoluce ve fotbale? Milimetrové ofsajdy ohlídá 28 iPhonů rozmístěných po stadionu

Celosvětový fotbal čeká další revoluce, postará se o ní systém Dragon

Ten využívá sadu iPhonů pro perfektně plynule snímání celé hrací plochy

Kamery dokážou sledovat až 10 000 bodů na každém hráči při plynulosti až 200 fps

V posledních letech vnímáme snahy zmodernizovat sport s využitím nejnovějších technologií, jako jsou senzory pro měření zdraví hráčů nebo umělá inteligence. Velkým tématem pro sportovní nadšence je také implementace videokamer, které snímají každý pohyb hráčů na hřišti a mohou určovat, zdali došlo k porušení pravidel, či nikoliv. Právě v tomto ohledu v Anglii nastane dost možná malá revoluce, a prsty v tom mají i mobilní telefony od Applu.

Vylepšený systém videorozhodčího?

V celosvětovém fotbale platí, že hlavní slovo má ústřední rozhodčí, který se pohybuje mezi hráči na hrací ploše. Tomu asistují dva sudí na čarách a čtvrtá osoba, která dohlíží na lavičky a měří čas. V roce 2018 byl navíc poprvé zostra nasazen systém Video asistent rozhodčího (VAR).

Jde vlastně o tým lidí, kteří sledují klání pomocí speciálních kamer umístěných nad hrací plochou a mohou přezkoumávat dění ve hře z opakovaných záběrů, s pomocí zoomu a podobně. VAR následně může upozornit hlavního sudího, že ve hře došlo k porušení pravidel a ten se pak může jít podívat k obrazovce u postranní čáry, aby situaci zpětně překontroloval dle vlastního vědomí a svědomí. Podobný systém funguje i v hokeji nebo basketbale.

Systém VAR projde změnou

Právě systém VAR čelí od svého zavedení kritice. Podle některých vnáší do fotbalu moc technologií, ubírá na dynamice a ruší velké množství gólů – například kvůli postavení mimo hru, tzv. ofsajdu, kterého si tým rozhodčích na hřišti nemusí vždy všimnout.

Co je to ofsajd? Ofsajd je pravidlo ve fotbale, které zabraňuje útočícím hráčům získat nefér výhodu tím, že by se zdržovali příliš blízko soupeřovy branky. Hráč je v ofsajdu, pokud je blíže k soupeřově brankové čáře než míč a předposlední bránící hráč v okamžiku, kdy mu míč přihrává jeho spoluhráč.

Například v české nejvyšší Chance Lize videorozhodčím pomáhá technologie tzv. kalibrované čáry, které s přesností na milimetry rozebere jednotlivé snímky záběru a určí, zdali hráč byl či nebyl postaven mimo hru pravidlem o ofsajdu.

A právě v tuto chvíli přichází na scénu americká společnost Genius Sports, která pro inovaci v této oblasti představila systém Dragon. Ten využívá kamery telefonů iPhone 14 a novějších rozmístěných různě po stadionu ve speciálních voděodolných pouzdrech s chladicími ventilátory a neustálým zdrojem napájení.

28 superpřesných iPhonů na každém stadionu

Na každém stadionu by mělo být umístěno až 28 iPhonů, které mají snímat hru a vyhodnocovat u každého hráče 7–10 tisíc bodů. To v praxi znamená, že telefony mohou s velkou přesností snímat všechny hráče a do jisté míry předpovídat jejich pohyby. Díky tomu snáze určí, zdali byl hráč v ofsajdu, či nikoliv.

Jakmile sestava iPhonů rozpozná, že se blíží krizová situace – například ofsajd – mohou zvýšit snímkovou frekvenci monitoringu hrací plochy až na 200 fps. To je výrazné zlepšení, protože současně používané kamery pro VAR využívají plynulost maximálně 60 fps. Z logiky věci tak může dojít k velmi sporným situacím, které jednak trvá i několik minut rozsoudit, a jednak ve finále ani nemají správné řešení, protože současná technologie je zkrátka nedokáže správně rozklíčovat.

Společnost Genius Sports si od toho slibuje navrácení plynulosti a dynamiky do fotbalu. Rozhodčí zkrátka dostane rychlejší a přesnější echo o tom, že došlo k překročení pravidel. Technologie Dragon, kterou v jistém smyslu Genius Sports již vyzkoušeli v zámořské lize basketbalu NBA, si budou moci na vlastní oči zhodnotit fanoušci anglické nejvyšší fotbalové soutěže Premier League již tuto sezonu. Ta startuje zítra ve 21 hodin zápasem mezi Manchesterem United a Fulhamem.