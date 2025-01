Revoluce v ekologii? Bioplast z bavlny se v moři rozloží patnáctkrát rychleji než papír

Celulóza diacetát by mohla být klíčem k čistějším oceánům

Rostlinný bioplast se totiž rozkládá rychleji než papír

Tento revoluční plast dokáže za 36 týdnů rozložit až 70 % své původní hmotnosti

Každý rok se do oceánů dostávají miliony tun plastového odpadu, což představuje jednu z největších ekologických hrozeb naší doby. Vědci po celém světě usilovně hledají plasty, které by se v moři dokázaly rozkládat rychleji a snížily tak dlouhodobý dopad na životní prostředí. Nedávný objev vědců z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) může být průlomem v boji proti plastovému znečištění. Bioplast známý jako cellulose diacetate (CDA), používaný více než 100 let, se ukázal jako nejrychleji degradující plast v mořském prostředí. Navíc tým přišel na způsob, jak proces rozkladu ještě urychlit.

Bioplast s rychlostí rozkladu převyšující papír

Celulóza diacetát (CDA) je bioplast získávaný z celulózy, přírodního polymeru hojně se vyskytujícího v rostlinných buněčných stěnách, zejména v bavlně a dřevní hmotě. Od svého objevu na konci 19. století našel CDA široké uplatnění v různých oblastech, včetně výroby cigaretových filtrů, fotografických filmů a textilních vláken.

Nedávné studie vědců z Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) odhalily, že CDA vykazuje pozoruhodnou schopnost biodegradace v mořském prostředí. Zejména proces zvaný foaming, který materiál činí porézním, může urychlit jeho rozklad až 15krát ve srovnání s pevnou formou. Tato porézní struktura zvyšuje povrchovou plochu materiálu, což usnadňuje přístup mikroorganismů a enzymů, které rozkládají polymerní řetězce celulózy.

V kontrolovaných laboratorních podmínkách, které simulovaly reálné mořské prostředí, vědci zjistili, že pěnový CDA ztratil během 36 týdnů 65–70 % své původní hmotnosti, což naznačuje rychlou biodegradaci. Pro srovnání, běžné plasty, jako je polystyren, během stejného období nevykázaly žádné známky rozkladu. Tato zjištění naznačují, že pěnový CDA by mohl být životaschopnou ekologickou alternativou k tradičním plastům, zejména v aplikacích, jako je potravinářské balení, kde je rychlá biodegradace v mořském prostředí žádoucí pro snížení plastového znečištění oceánů.

Vědci věří, že CDA by mohlo nahradit některé z nejproblematičtějších plastů, které se běžně používají. Ve spolupráci se společností Eastman, výrobcem bioplastů, již WHOI testuje komerční aplikace pěnového CDA. Společnost Eastman dokonce uvedla na trh biologicky odbouratelný a kompostovatelný tácek z pěnového CDA jako alternativu k polystyrenovým táckům, které se v přírodě nerozkládají.