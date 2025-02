Retro okénko: Mapy Google nám pomáhají najít cíl už od roku 2005

Když se řeknou mapové podklady, patrně si představíte ty od Googlu

Jejich aplikace Mapy je tady s námi už od roku 2005

V současné době nabízí ale mnohem více, než jen mapy

Spolehlivé mapové podklady potřebuje tu a tak prakticky každý z nás. Ať už hledáte místo vaší příští schůzky, tu nejlepší kavárnu v okolí nebo trasu zcela neznámým prostředím, mapa v chytrém telefonu je nezbytným pomocníkem. Mezi ty nejpopulárnější mapové podklady na celém světě patří bezesporu ty od Googlu, které tady s námi jsou už od roku 2005. Za tu dobu se notně proměnily, nicméně co se nezměnilo je skutečnost, že pro mnoho lidí se jedná o první volbu, jakmile se potřebují zorientovat v dnešním světě.

Mapové podklady od Googlu jako výchozí aplikace

Jak už to tak u Googlu bývá, na začátku stála akvizice. Mapy Google začaly jako program v jazyce C++, který navrhli dva dánští bratři Lars a Jens Eilstrup Rasmussenovi, Noel Gordon a Stephen Ma ve společnosti nazvané Where 2 Technologies , která sídlila v Sydney a byla založena začátkem roku 2003. Program byl původně navržen tak, aby si jej uživatelé mohli samostatně stáhnout, ale později společnost předložila vedení společnosti Google myšlenku čistě webového produktu, čímž se změnil způsob distribuce.

V říjnu 2004 byla firma odkoupena společností Google, v rámci které se transformovala do webové aplikace s názvem Google Maps. V té době do Googlu nastoupili také bratři Rasmussenové, Gordon a Ma. Ve stejném měsíci Google koupil společnost Keyhole, jenž se zabývala vizualizací geoprostorových dat (s investicí CIA). Jejich hlavní sada aplikací jménem Earth Viewer byla v roce 2005 představena jako nová aplikace Google Earth, zatímco další aspekty byly integrovány přímo do Google Maps. V září 2004 ještě Google koupil společnost ZipDash, která poskytovala analýzu dopravy v reálném čase. Spuštění Map Google bylo poprvé oznámeno 8. února 2005.

Popularita Map Google stále roste

Od roku 2007 byly Mapy Google vybaveny miniaturním obdélníkem, který označoval oblast v hlavním zobrazení, a informačními okny pro náhled podrobností o místech na mapách. Koncem listopadu 2007 byly vydány Mapy Google pro mobilní zařízení 2.0, přičemž obsahovaly beta verzi funkce Moje poloha, která využívá GPS mobilního zařízení (pokud byla k dispozici) doplněnou o určení nejbližších bezdrátových sítí a buněk. Koncem září 2008, současně s oznámením prvního běžně dostupného zařízení se systémem Android, oznámil Google, že Mapy Google budou k dispozici také pro Android.

Duben 2011 znamenal pro Mapy od Googlu velkou změnu. Do americké verze byl přidán nástroj Map Maker, který umožňoval uživatelům upravovat a přidávat změny do Map Google. Díky tomu Google poskytuje aktualizace místních map téměř v reálném čase, místo aby čekal na společnosti poskytující digitální mapová data, které vydávají méně časté aktualizace. Tato funkce byla nicméně v roce 2015 odstraněna z důvod narůstajícího vandalismu – tím nejznámějším je maskot systému Android, který močil na logo společnosti Apple, jenž se objevil poblíž pakistánského města Rawalpindi.

V prosinci 2012 se aplikace Mapy Google dostala také App Store poté, co ji společnost Apple v září 2012 odstranila z iOS jako výchozí aplikaci poskytující mapové podklady. Rok 2016 znamenal zlom v oblasti satelitního zobrazení – Google uvedl na trh nové satelitní snímky z družice Landsat 8, které obsahují více než 700 bilionů pixelů nových dat. O rok později dokonce do Map přibyly také snímky několika blízkých planet, jako je Mars, Venuše a Merkur, či našeho Měsíce. V srpnu 2018 Mapy Google navrhly celkové zobrazení (při úplném oddálení) do podoby 3D glóbu, který upustil od Mercatorovy projekce promítající planetu na rovný povrch.

Mapy Google jsou více než jen mapy

V poslední době Google do svých Map postupně přidává funkce z aplikace Waze, kterou v roce 2013 koupil. Ta se těší především mezi řidiči velké popularitě a může těžit z bohaté komunity, což aplikaci alespoň prozatím zajišťuje v rámci Googlu jistou autonomii. V roce 2019 nicméně do Map Google přibyly možnosti jako hlášení nehod či zobrazení radarů, díky čemuž probíhá postupné sbližování obou aplikací.

Aktuálně jsou Mapy Google sofistikovaným nástrojem, který nabízí mnohem více, než jen mapové podklady. Uživatelé mohou například využít plnohodnotnou turn-by-turn navigaci, nechat si zobrazit dopravní situaci, navigovat se systémy MHD, podívat se přímo na konkrétní ulici díky funkci Street View, prohlédnout si konkrétní města (v Česku pouze Praha) skrze Immersive view, zjistit aktuální počasí či znečištění ovzduší v dané lokalitě nebo objevit nové podniky (včetně recenzí) v konkrétní lokalitě, včetně doporučení od místních uživatelů.