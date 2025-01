Retro okénko: jak se vyvíjelo logo nejznámějšího vyhledávače na světě

Google je jednou z nejznámějších firem na světě

Její logo v průběhu let prošlo nejednou změnou

Některé byly viditelnější, jiné upravovaly logo jen v detailech

Asi není v civilizovaném světě člověk, který by neznal Google. Co původně označovalo v číselném vyjádření 10 na mocninu 100, tedy jedničku se sto nulami, se stalo synonymem pro vyhledávání na internetu. V průběhu let se vyvíjel nejen samotný algoritmus vyhledávání a firma postupně přidávala další funkce a rozšiřovala svůj obor podnikání, jako kupříkladu o e-mailového klienta Gmail, platformu pro sdílení videí YouTube nebo rovnou operační systém Android, ale také postupem času měnila své logo. V některých případech více výrazně, v jiných zase poměrně nenápadně.

Všechny začátky jsou těžké

Zajímavostí je, že Google se na svém začátku vůbec nejmenoval Google, ale BackRub. Na Stanfordově univerzitě algoritmus s tímto jménem vytvořili dva studenti Sergej Brin a Larry Page, kterým pomáhali Scott Hassan a Alan Steremberg. Tento algoritmus se nakonec ukázal jako úspěšný, přičemž zakladatelé během jeho vývoje měnili svou polohu, až se nakonec usadili ve městě Mountain View ve známém Sillicon Valley.

Název „Google“ vznikl zkomolením slova googol, které označuje číslo reprezentované jedničkou následovanou stovkou nul. Page a Brin ve svém prvním článku o PageRanku píší: „Název našeho systému, Google, jsme zvolili proto, že se běžně píše googol, tedy 10100, a dobře se hodí k našemu cíli vytvořit velmi rozsáhlý vyhledávač.“

Původně vyhledávač používal webové stránky Stanfordovy univerzity s doménami google.stanford.edu a z.stanford.edu, přičemž doména google.com byla zaregistrována 15. září 1997. Google poté formálně vznikl 4. září 1998 v garáži u Susan Wojcicki v Menlo Parku v Kalifornii. Wojcicki se nakonec stala výkonnou ředitelkou společnosti Google a generální ředitelkou YouTube.

Brin i Page byli proti používání vyskakovacích oken s reklamou ve vyhledávači nebo proti modelu vyhledávačů financovaných reklamou a ještě jako studenti napsali v roce 1998 na toto téma výzkumnou práci. Brzy ale změnili názor a povolili jednoduché textové reklamy. Do konce roku 1998 měl Google index čítající přibližně 60 milionů stránek.

Na začátku roku 1999 se Brin a Page rozhodli, že chtějí Google prodat společnosti Excite. Ačkoli se setkali s generálním ředitelem Excite Georgem Bellem a nabídli mu prodej za 1 milion dolarů, ten nabídku odmítl. Vinod Khosla, jeden z investorů společnosti Excite, dvojici přemluvil, aby nabídku snížila na 750 tisíc dolarů, ale Bell již své rozhodnutí nezměnil.

Vyhledávač Google si získal věrné příznivce mezi rostoucím počtem uživatelů internetu, kterým se líbil jeho jednoduchý design.V roce 2000 začal Google prodávat reklamy spojené s vyhledávanými klíčovými slovy. Reklamy byly textové, aby se zachoval nenáročný design stránek a maximalizovala se rychlost jejich načítání. Po primárním úpisu akcií se tržní kapitalizace Googlu výrazně zvýšila a cena akcií vzrostla více než čtyřikrát. V červnu 2005 byla hodnota společnosti Google odhadnuta na téměř 52 miliard dolarů, což z ní činilo jednu z největších mediálních společností na světě podle hodnoty akcií.

Rok 2015 byl pro Google v jednom ohledu klíčový – firma reorganizovala svou strukturu na holdingovou společnost Alphabet Inc., jejíž hlavní dceřinou společností je Google. Google nadále zastřešoval internetové zájmy společnosti Alphabet. V současné době Google indexuje miliardy webových stránek a umožňuje uživatelům vyhledávat požadované informace pomocí klíčových slov a operátorů. Google je zároveň dominantním hráčem na trhu s vyhledávači, byť je zajímavé, že nejvíce příjmů generuje z reklamy. Patří sem prodej aplikací, nákupy v aplikacích, produkty s digitálním obsahem na platformách Google a YouTube, Android a licenční poplatky a poplatky za služby, včetně poplatků za služby Google Cloud.