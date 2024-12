Retro okénko: GameSpot definoval, jak bude vypadat herní žurnalistika

Na začátku boomu herních webů stál GameSpot

Ten přežil hned několik turbulentních období a je dlouhodobě považován za jeden z nejlepších

V posledních letech ale musel propouštět a nad jeho budoucností visí otazník

SMARTmania se nevěnuje jen chytrým telefonům, ale už před nějakou dobou rozšířila svůj záběr nejen na chytré technologie, ale okrajově například také na videohry. Ty jsou stále rostoucím odvětvím, které hravě strčí do kapsy například filmovou produkci, která sama o sobě také není vůbec malá. Herní žurnalistika naproti tomu je v mnoha případech v tom nejlepším slova smyslu dělaná „na koleni“ a s notnou dávkou vášně, bez které by to zkrátka nešlo. V zahraničí je nicméně několik webů, které do značné míry definovaly to, jak bude herní žurnalistika vypadat. A mezi ně bezesporu patří americký web GameSpot.

Vše začalo v roce 1996 …

Leden roku 1996 znamená vznik jednoho z největších herních webů na světě, GameSpotu. V té době ale šlo o skromný web, nicméně s velkými ambicemi. Zakladateli byla trojice mužů – Pete Deemer, Vince Broady a Jon Epstein, jenž opustili svá teplá místa ve firmě IDG a založili společnost SpotMedia Communications, v rámci které v květnu téhož roku spustili GameSpot. Původně se GameSpot zaměřoval výhradně na hry pro osobní počítače, přičemž v prosinci byl spuštěn sesterský web VideoGameSpot, který se naproti tomu zaměřoval na konzolové tituly. Netrvalo dlouho a oba weby nakonec byly spojeny v jeden.

Ani ne rok od založení oznámil vydavatel Ziff Davis zájem o publikování obsahu, za který zaplatil částku 20 milionů dolarů (téměř jedna miliarda korun po započtení inflace), což umožnilo najmout GameSpotu 45 zaměstnanců a dále růst. Významné milníky nastaly na přelomu milénia – kromě přesunu pod křídla giganta CNET (společně s konkurenčním Gamecenter) se přelom tisíciletí také nesl ve znamení řady ocenění jakožto nejlepšího anglicky píšícího herního webu, kupříkladu od takových kapacit, jako jsou The New York Times. Z finančního hlediska to až tak růžové nebylo – prasknutí dot.com bubliny donutilo CNET propouštět, naštěstí pro GameSpot na straně konkurenčního webu Gamecenter, který nadobro skončil.

V říjnu 2005 GameSpot implementoval nový design podobný designu webu TV.com, který byl považován za sesterský web GameSpotu. GameSpot také v letech 2006 až 2013 zkoušel několik různých předplatných, které však neskončily příliš úspěšně a nyní je již neprovozuje. V červnu 2008 mateřskou společnost GameSpotu CNET koupila CBS Corporation. Další velká změna vzhledu následovala v říjnu 2013. Významným milníkem pro GameSpot byl rok 2020, kdy se populární herní web dostal pod křídla Red Ventures a následně se o dva roky později přesunul do portfolia Fandom, společně s weby Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News a Comic Vine.

Současná doba velkým herním webům vůbec nepřeje. V lednu 2023 byl herní web nucen propustit 40 až 50 zaměstnanců, přičemž druhé kolo propouštění proběhlo letos v lednu. Obdobná situace nastala také na některých českých herních webech, kupříkladu na Games.cz, který v letošním roce rozvázal spolupráci hned s několika kmenovými redaktory. Doufejme, že se v budoucnu karta obrátí a herním webům se dostane pozornosti, kterou si skutečně zaslouží.