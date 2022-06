Retro konzole jsou v kurzu. Sega chystá druhou mini verzi Mega Drive

Nostalgie má nad hráči takřka magickou moc a mnoho z nich je ochotno za návrat do dětství platit horentní sumy. Výrobci konzolí si vzrůstajícího retro trendu všimli také, a tak se rozhodli splnit hráčům jejich přání a zároveň si trochu namastit kapsu. Vytvořit retro konzoli se mezi prvními rozhodlo Nintendo, když nejprve v roce 2016 uvedlo miniaturní NES s přídomkem Classic Edition, který v roce 2017 následoval Super NES Classic Edition. Roku 2018 pak u hráčů zabodovalo Sony se svým PlayStation Classic.

Pozadu nezůstává ani Sega, která svého času vyráběla populární konzoli Mega Drive (v USA známou jako Genesis). Společnost už dávno nepatří mezi lídry konzolového trhu, přesto připravuje už druhou verzi retro konzole Mega Drive 2. Ta nabídne jak podporu klasických cartridgí, tak i Mega CD. Celkem bude pro konzoli k dispozici 50 her včetně takových klasik jako Silpheed, Shining Force CD, Sonic the Hedgehog CD, Virtua Racing nebo Shining in the Darkness.

Pokud jste si na retro konzoli od Segy brousili zuby, musíme vás zklamat. Aktuálně je mini Mega Drive oznámený pouze pro Japonsko, kde by se měl objevit 27. října za cenu 9 980 jenů (cca 2 100 Kč s DPH).