Redmi Note 8 vstává z mrtvých. Edice 2021 má transplantovaný mozek, zbytek zůstal stejný

Zatímco společnost HMD Global reinkarnuje vybrané legendární Nokie a dává jim modernější kabátek, Xiaomi se rozhodlo reinkarnovat dva roky starý smartphone a nacpalo jej do naprosto stejného oblečení. Přivítejte Redmi Note 8 2021.

Redmi Note 8: staré tělo s transplantovaným mozkem

Skutečně nevíme, co Xiaomi k oživení modelu Redmi Note 8 vedlo. Že by Xiaomi zbyly po tomto telefonu palety plné nepoužitých komponent? Zase takový propadák to nebyl, po celém světě se jej prodalo úctyhodných 25 milionů. Ať je pravda jakýkoliv, máme před sebou navlas stejně vypadající telefon, dokonce i s původními barevnými reliéfy na zádech.

Drtivá většina parametrů zůstává poplatná původnímu modelu. Telefon dostal 6,3“ displej s Full HD+ rozlišením, čtečku otisků prstů na zadní straně či 4 000mAh baterii s podporou 18W nabíjení. Stejné jsou i fotoaparáty – ve výřezu na přední straně najdeme 13Mpx selfie kamerku, záda pak zrobí semafor 4 čoček poskládaný ze 48Mpx hlavního fotoparátu, 8Mpx širokáče a dvou 2Mpx kamerek pro makro a hloubku.

A co je tedy nového? Čipset a nic víc než čipset. Redmi Note 8 pohání novější MediaTek Helio G85, který střídá původní Snapdragon 665. Paradoxně k žádnému velkému výkonnostnímu posunu nedošlo, podle benchmarků dokonce lehce vítězí původní čipset, který utáhl i záznam 4K videa; nově je maximem pouze Full HD při 30 fps.

Abychom však MediaTeku nekřivdili, alespoň nabízí lehce modernější konektivitu čítající Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 a infračervený senzor. NFC v parametrech trestuhodně chybí. Plusy naopak telefon může získat za nehybridní šuplík na dvě nanoSIM a paměťovou kartu, FM rádio, odolnost proti postříkání a nejnovější systém Android 11 s prostředím MIUI 12.5.

Redmi Note 8 půjde na trh v modré, bílé a černé barvě, k dispozici bude v paměťových variantách 4 + 64 nebo 4 + 128 GB. Ceny ani dostupnost zatím oznámeny nebyly. Podle dřívějších spekulací by se tento model měl podívat do Ruska a do vybraných evropských zemí.