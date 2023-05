Redmi Note 12 Pro+ jako herní telefon: jak si poradí s nejlepšími tituly dneška?

Herní telefon nemusí být palba za 30 tisíc korun

Redmi Note 12 Pro+ dokazuje, že stačí i zařízení za třetinovou cenu

Přestože nejde o vyloženě herní mobil, hraní je na něm velmi pohodlné

Z ranku těch opravdu herních telefonů se nabízí Asus ROG Phone, popřípadě Poco F4 GT od Xiaomi. V obou případech se ale bavíme o ceně vysoko přes 10 tisíc korun. Jenže pak je tu Redmi Note 12 Pro+, vrcholné provedení oblíbeného telefonu ze střední třídy, který stojí aktuálně v akci 10 499 Kč včetně DPH. Je to dobrý telefon na hraní her?

Výbavu má Redmi Note 12 Pro+ dobrou

Prvním předpokladem pro bezproblémové hraní je samozřejmě výkon, respektive výbava zařízení. Pro tyto účely Redmi Note nabízí čipset Dimensity 1080 od MediaTeku. Sada s 6nm architekturou je tvořena osmijádrovým procesorem (2× jádro Cortex-A78 a 6× jádro Cortex-A55) s maximálním taktem 2,6 GHz. Pak je tu ještě neméně důležitá paměť RAM 8 GB (+ až 5 GB virtuální RAM) a úložiště 256 GB, aby bylo hry kam uskladnit.

Hardwarové parametry Redmi Note 12 Pro+ 5G Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Mediatek Dimensity 1080, octa-core, 2× 2,6 GHz Cortex-A78 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G68 MC4, RAM: 8 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 162,9 × 76 × 8,98 mm, hmotnost: 210,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 200 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR Kompletní specifikace

Pro hraní je však důležitý i grafický výkon. Ten zajišťuje grafický čip Mali-G68 MC4 od společnosti ARM, představený již v roce 2021, tehdy po boku čipové sady Dimensity 900 od MediaTeku. Nabízí se tak logická otázka: bude postarší grafický čip stačit na moderní hry?

Minimálně výsledky v populárních benchmarcích potvrzují, že by stačit mohl. V oblíbeném testu AnTuTu Redmi Note 12 Pro+ získal 439 944 bodů – konkrétně grafický výkon byl oceněn 133 352 body. Teplota zařízení se během měření pohybovala mezi 27 a 32 °C.

Naproti tomu v 3DMark Wild Life Extreme novinka od Redmi vybojovala 630 bodů s průměrným počtem FPS 3,8, teplota se držela kolem 33 °C. Vyzkoušeli jsme pro jistotu i graficky náročný stress test 3DMark Wild Life Extreme, výsledek překvapil. Bodový zisk zůstal stejný (mezi 628 a 632 body), nicméně mobil vykázal stabilitu 99,4 % a nejvyšší teplotu bezmála 37 °C, což je pořád v rámci standardu.

Jak se na telefonu hraje?

To by byly tabulkové benchmarky, které sice výkon ozkouší, nicméně pro mnohé z řad zákazníků půjde pouze o prázdná čísla, na kterých si těžko něco představí. Jaký je tedy výpočetní a grafický výkon v realitě a stačí na hraní oblíbených mobilních her?

V testu jsme se zaměřovali na tyto tituly: PUBG Mobile, Apex Legends, Fortnite a Real Racing 3. Pravda, jde vesměs o battle-royale střílečky, s jednou závodní výjimkou. Nicméně tyto hry patří na mobilní platformě Google Play a Epic Games k těm nejoblíbenějším neplaceným titulům, které zároveň nabízí náročný grafický kabátek. Berte to tedy jako benchmark – pokud chcete hrát tituly jako Candy Crush, bude vám stačit smartphone s poloviční cenou.

Výkon v jednotlivých hrách si probereme postupně. První jde na řadu PUBG Mobile. Titul nabízí možnost hrát z pohledu první i třetí osoby, nicméně má trochu omezené nastavení – na telefonu Redmi Note 12 Pro+ totiž nepodporuje nejvyšší grafické nastavení, musíte tak hrát v režimu HDR. Plynulost je výtečná, drží se mezi 40 a 50 fps, teplota po necelé hodině hraní 36 až 38 °C.

U Apex Legends Mobile je situace podobná. Tato hra bohužel také nenabízí nejvyšší grafické nastavení, hráč na Redmi Note 12 Pro+ tak musí vzít s povděkem nastavení „Ultra HD“. V takovém případě je počet fps bohužel uzamčen na 40, přestože speciální herní hub Game Turbo v MIUI od Xiaomi ukazuje výrazně vyšší hodnoty. Teplota je zhruba jako u PUBG Mobile, tedy kolem 35–36 °C.

Stylizovaný Fortnite nabízí několik režimů nastavení: v nejlepším nastavení „Epic“ uzamyká plynulost na 45 fps, pokud slevíte z nároků a zvolíte nastavení „High“, můžete mít teoreticky i 60 fps. Na testovaném telefonu však hra běžela na nejvyšší nastavení maximálně ve 30 fps, s občasným poklesem na 23 fps. Je třeba to chápat v širším kontextu – Fortnite má úroveň grafiky skoro jako na PC a konzolích. Také teplota to dala znát, pohybovala se těsně pod hranicí 40 °C.

Poslední tu máme závodní titul Real Racing 3. Ten skutečně doporučuji všem fanouškům formulí a rychlých vozidel. Nejenže vypadá ve výchozím grafickém nastavení výborně, zároveň běží v ideální snímkovací frekvenci kolem 60–65 fps a mobil se u hry ani příliš nezahřívá. Nejvyšší teplotu jsem naměřil 35 °C, což po necelé hodině hraní graficky náročně hry není vůbec zlé.