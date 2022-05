Redmi Note 12 přinese obří posun ve výkonu. Výrobce však prosí o pomoc fanoušky

Lu Wej-ping, generální ředitel Redmi, které operuje pod křídly molocha Xiaomi, oznámil příchod nového telefonu řady Redmi Note. Očekávat lze především velký posun ve výkonu. A i když zařízení mnozí vyhlíží jako „Redmi Note 12“, Wej-ping název neprozradil, ba dokonce přiznal problémy s matoucími označeními.

Zákazníky přesněji zbytečně plete, že telefony Redmi na sebe vyloženě nenavazují, byť to z číselné posloupnosti vyplývá. Mnohem přehlednější by bylo produkty roztřídit do dvou jasně oddělených sérií, kdy jedna by každý rok vylepšovala výkon a druhá zase displej, fotoaparát či design.

Dle aktuálně zajetých pravidel by první polovina roku 2022 měla patřit modelu s „12“ v názvu, druhá pak modelu „13“. Jeden bude zaměřen na výkon a druhý na zbývající výbavu. Představitel čínského výrobce však vybízí k tomu, aby mu fanoušci posílali i své vlastní návrhy. Mezi hlavní favority patří „Note 12“, „Note 11T“, „12T“ a také „Note 12X“.

Z dřívějších úniků můžeme vyčíst, že v přípravě jsou hned tři varianty „Redmi Note 12“. Základní přinese čipovou sadu Dimensity 810 od MediaTeku. Za zmínku pak ale rozhodně stojí i „Note 12 Pro“ s Dimensity 1300 a „Pro+“ s Dimensity 8000. Poslední jmenovaný, skoro až vlajkový čipset, rovněž podporuje 120W rychlonabíjení.

Jiných velkých novot bychom se však dočkat neměli. Design by měl zůstat podobný jako u poslední generace, samozřejmostí bude Android 12 s nadstavbou MIUI 13. Oficiální premiéra na čínském trhu by prý měla proběhnout teď v květnu, případně až za měsíc.