Redmi Note 10 se blíží. Známe datum premiéry i klíčové parametry

Oblíbená řada Redmi Note, kterou vyrábí společnost Xiaomi, se brzy rozroste o nové řadové modely s pořadovým číslem 10. Premiéra se odehraje nejdříve v Indii, ovšem dá se předpokládat, že rodina telefonů Redmi Note 10 nemine ani globální trh.

Nejprve vás seznámíme s oficiálními věcmi, které pocházejí přímo od Redmi. Nová řada Redmi Note 10 bude odhalena 4. března letošního roku.

#RedmiNote10 Series is all set for it's global debut on 4/3/21! 🚀#RedmiNote has been India's most loved smartphone & we're thrilled to bring you the next #10on10 experience!

Get notified 👇https://t.co/cwYEXdVQIo: https://t.co/MDkxGjnj3e@AmazonIN: https://t.co/P3NpRRcFeG pic.twitter.com/yvco9UCuqR

— Redmi India – #RedmiNote10 Series is coming! (@RedmiIndia) February 16, 2021