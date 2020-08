Redmi K30 Ultra to zkouší bez Qualcommu. Přináší 120Hz displej a podporu 5G na dvou SIM

Výrobci smartphonů si v poslední době oblíbili používat v názvech svých produktů slovo „Ultra“, které má být puncem jisté exkluzivity. Toto značení najdeme na vrcholových telefonech značky Samsung, nebo u včera představeného Xiaomi Mi 10 Ultra. Ve stejný den svoji „Ultru“ představila i značka Redmi, která pod Xiaomi spadá.

Redmi K30 Ultra: vyplatí se sázka na netradiční čipset?

Historie modelu Redmi K30 Ultra je již poněkud vousatá. V podstatě se jedná o smartphone Redmi K30 Pro, který byl představen v březnu letošního roku a na český trh dorazil jako Poco F2 Pro. Redmi K30 Ultra s tímto telefonem sdílí většinu výbavy, nové jsou prakticky pouze dvě věci – AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a čipset MediaTek Dimensity 1000+ s podporou sítí 5G na dvou SIM.

Společnost MediaTek se netají tím, že se chce dostat mezi smetánku a narušit ve světě Androidu narušit nadvládu Qualcommu. Dimensity 1000 je vlajkový čipset, který se měl v letošním roce objevit v několika nadstandardně vybavených smartphonech, avšak kvůli koronaviru jsme se s ním na západních trzích prakticky nesetkali; pohání pouze několik smartphonů prodávaných v Číně. Přitom se rozhodně nejedná o špatný čipset, podle testů serveru AnandTech svých výkonem převyšuje v současnosti tolik oblíbený Qualcomm Snapdragon 765.

Zatím nevíme, zda se Redmi K30 Ultra dostane do Evropy. Můžeme však předpokládat, že dříve či později se do našich končin nějaký smartphone s vrcholovým čipsetem od MediaTeku dostane. Pro výrobce se může jednat o levnější alternativu ke Snapdragonům, přičemž zákazník by neměl ve výkonu a funkcích poznat rozdíl. A pro Qualcomm se může jednat o vztyčený prst, že je na obzoru dravá konkurence, na čemž může zákazník jen vydělat.

Čerstvě představený Redmi K30 Ultra jinak kopíruje výbavu Poco F2 – má 6,67″ displej s Full HD+ rozlišením, vysouvací 20Mpx selfie kamerku, hlavní fotoaparát se čtyřmi čočkami a 4 500mAh akumulátor s podporou rychlého nabíjení. Startovací cena v Číně je stanovena na 2 699 CNY (asi 8 600 korun), přičemž Redmi K30 Pro v březnu začínal na částce 2 999 CNY (asi 9 600 korun).