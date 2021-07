Redmi chystá na podzim dva vlajkové smartphony. Každý s jiným čipsetem

Čínská značka Redmi, která spadá pod giganta Xiaomi, v letošním roce s představováním nových telefonů ještě neskončila, alespoň to tvrdí leaker Panda is bald na sociální síti Weibo. Podle něj má Redmi v rukávu hned dvě esa pro letošní podzim a v roce 2022 rovněž chystá do svých telefonů nasadit nejnovější technologie.

První tajemná vlajková loď by měla být osazena čipsetem Qualcomm Snapdragon z řady 800, 120Hz OLED displejem, 5000mAh baterií a teleobjektivem s 30x přiblížením. Druhý vlajkový model by pro změnu měl nabídnout čipset MediaTek Dimensity 1100, 120Hz displej (není známo, zda IPS či OLED) a 5000mAh baterii s podporou 67W rychlého nabíjení.

Redmi nicméně chystá do svých smartphonů nasadit také poslední technologické trendy. V roce 2022 se pravděpodobně dočkáme zahnutých displejů, selfie fotoaparátů umístěných pod displejem či 100W rychlého nabíjení. Vzhledem k cenové politice Redmi bychom se těchto prémiových funkcí mohli dočkat za sympatickou cenu.