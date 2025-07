Redmi 15 5G klepe na dveře. Oslní obrovským displejem a velkou baterií a podporou AI

Příští měsíc spatří světlo světa smartphone Redmi 15 5G

Podle uniklých propagačních materiálů bude mít rozhodně čím zaujmout

Hlavními lákadly má být obří displej, dlouhá výdrž a podpora umělé inteligence

Dobře vybavené smartphony nemusí být nutně drahé – i v low-endu lze narazit na zajímavé telefony s hezkými displeji, dostatečně výkonným procesorem a velkým akumulátorem slibujícím dlouhou výdrž. Do této škatulky bude mířit i smartphone Redmi 15 5G, který by měl být představen v brzkých týdnech. Co všechno chystaná novinka nabídne?

Redmi 15 5G: blíží se nová hvězda střední třídy?

Na příchod smartphonu Redmi 15 5G láká sama značka na sociálních sítích, zejména v jejich indické mutaci, kde si pravděpodobně chystaná novinka odbude premiéru. Přesný termín odhalení neznáme, v zákulisí se však hovoří o začátku srpna.

Redmi na indickém Amazonu Redmi láká na obří výdrž, která se nemá počítat v hodinách, ale ve dnech – telefon údajně s 1 procentem nabití vydrží v pohotovostním režimu až 7,5 hodin. Díky uniklým specifikacím víme, že hlavní zásluhu na vysoké výdrži bude mít obří akumulátor s kapacitou 7 000 mAh a podporou 33W nabíjení.

Redmi 15 5G bude dále oslňovat velkým 6,9″ s Full HD+ rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz. V kruhovém výřezu displeje najdeme 8Mpx kamerku, hlavní fotoaparát na zádech má mít rozlišení 50+2 Mpx. Telefon má potěšit zvýšenou odolností IP64 a možností ovládat displej i s mokrými prsty.

Srcem Redmi 15 5G bude čipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, přičemž podle uniklých materiálů by neměla chybět podpora umělé inteligence včetně integrovaného asistenta Google Gemini. Telefon by měl být dostupný v paměťové variantě 8/256 GB, přičemž kapacitu operační paměti půjde virtuálně navýšit o dalších 8 GB. Posledním „známým“ údajem je podpora mobilních plateb skrze NFC.

Redmi 15 5G by měl spatřit světlo světa někdy v příštích týdnech, a to v minimálně třech barevných variantách – černé, hnědé a zelené. Cena se očekává někde mezi 700 – 750 CNY, což je v přepočtu asi 2 500 – 2 700 korun s DPH.

