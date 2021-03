Recenze Vivo Y70: vypadá skvěle, přesto se každému nezavděčí

Nalijme si čistého vína – ačkoli je značka Vivo pátým největším výrobcem chytrých telefonů na světě, v našich končinách jej pravděpodobně zná jen hrstka nadšenců. Nicméně to samé platilo před deseti lety také o firmě Huawei, která nyní zažívá velké problémy, alespoň co se prodejů chytrých telefonů týče.

Na českém trhu se už pohybují sesterské značky OnePlus a Realme, přičemž právě Realme se podařilo zajistit si páté místo v prodejích na našem trhu. Je tak přirozené, že se k nám nyní dostává také Vivo. Prozatím se ale jedná spíše o malé vlaštovky střední třídy. Jak Vivo Y70 obstálo v naší recenzi? A má šanci nahradit Huawei?

Design a konstrukce

Už na první pohled je jasné, že Vivo Y70 „drží basu“ se svými kolegy ze stejné stáje. Designový jazyk je v mnohých ohledech velmi podobný Realme, což dle mého názoru není na škodu. Záda jsou sice plastová, ale mají příjemnou matnou úpravu a světle modrá barva hází decentní perleťové odlesky. Fotomodul mírně vystupuje z těla a tvarem připomíná Realme 7.

Hrany svými odlesky sice matou, ale skutečně se jedná o plast. Přechod mezi rámem a zády je dobře zvládnutý a není rušivý. Přední straně dominuje displej s výrazným rámečkem, který nepatří mezi ten nejtlustší, ale ani ten nejtenčí. Kapkovitý výřez uprostřed je decentní a nepřekáží. Ovládací tlačítka se nacházejí na pravém boku a jsou umístěna blíže středu, takže se dobře tisknou.

Rozměry 161 x 74,1 x 7,8 mm jsou v ruce velmi příjemné, obzvláště tloušťka na mě udělala dobrý dojem. Výrobci se již nepředhání, kdo vyrobí nejtenčí telefon, a tak jsme mnohdy svědky přístrojů, které mají takřka centimetrovou tloušťku. Váha 171 g se sice nezdá zázračná, ale celkově Vivo Y70 působí lehkým dojmem. K dispozici jsou dvě barevné varianty, konkrétně modrá a černá. Chválím také za nalepenou ochrannou fólií na displeji a silikonové pouzdro v balení.

Parametry a funkce

Dominantou Vivo Y70 je 6,44″ AMOLED displej s poměrem stran 20:9 a rozlišením 1 080 x 2 400 pixelů (409 ppi). Nechybí mu HDR, 103 % barevného spektra NTSC, kontrastní poměr 2000000:1 či lehké zakřivení. Displej je dostatečně jasný i na přímém slunci, má skvělé pozorovací úhly, dobré barevné podání a troufnu si říci, že se jedná o jeden z nejlepších panelů ve své třídě. Nezapomnělo se ani na integraci technologie Always-on pro zobrazování notifikací, nicméně ve srovnání například se Samsungem jsou možnosti této funkce o poznání omezenější. K dokonalosti mu chybí snad jen 90Hz obnovovací frekvence.

Uvnitř tepe osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 665, který je doplněný grafikou Adreno 610, 8 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti s možností rozšíření o microSD karty. V AnTuTu získal Vivo Y70 183 562 bodů, což je na můj vkus trochu málo, nicméně vzhledem k použití staršího čipsetu se není čemu divit. Přeci jen i stájoví konkurenti nabízí co do výkonu trochu více muziky. Na běžnou práci či hraní méně náročných her to nicméně stačí.

Hardwarové parametry Vivo Y70 Systém: Android 10 Rozměry: 161 x 74,08 x 7,83 mm , Hmotnost: 171 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 665, octa-core, 4x 2,0 GHz Kryo 260 Gold, 4x 1,8 GHz Kryo 260 Silver RAM: 8 GB , Interní paměť: 128 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,44", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 48 Mpx, f/1.8, 25mm, 1/2.0", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.0, Full HD video, HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4100 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 5 999 Kč Kompletní specifikace

Z další výbavy nechybí Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/Beidou/Galileo, NFC, 3,5mm jack, USB-C, FM rádio nebo čtečka otisků prstů ukrytá v displeji. Ta bohužel nepatří mezi nejrychlejší a prodleva mezi přiložením prstu a odemknutím je znát, na druhou stranu je velmi spolehlivá, stejně jako odemykání obličejem. Majitelé dvou SIM karet potěší dvě místa pro nanoSIM karty a k tomu ještě zvlášť slot pro microSD kartu. Není tedy třeba podstupovat Sofiinu volbu, jestli do telefonu vložíte druhou SIM kartu, nebo SD kartu.

Co mi ve výbavě chybělo, je podpora sítí 5. generace, takže telefon nebude odolávat zubu času tak dobře jako konkurenti s touto technologií. Na druhou stranu je na 5G stále dost času. Zamrzela mě také absence odolnosti proti vodě a prachu a stereo reproduktorů (vůči kvalitě hlavního reproduktoru nemám výhrad).

Nabíjení a výdrž na baterii

Baterie dostala úctyhodnou kapacitu 4 100 mAh a také podporu pro rychlé 33W FlashCharge nabíjení. Nabíječka podporující tyto rychlosti je přímo v balení, takže nemusíte nic dokupovat. Výdrž je příkladná, běžným používáním se dostanete klidně na den a půl, a pro jednodenní výdrž musíte Vivo Y70 pořádně zapřáhnout. Na dva dny se dostanete také, ale musíte už hodně omezit styl používání.

Při přehrávání Full HD videa na plný jas po dobu jedné hodiny klesla baterie o 9 procent, což je velmi dobrá hodnota. Nabíjení je taktéž velmi rychlé, alespoň pokud jde o první půlhodinku, během které se dostanete k hranici 60 procent. Do plné kapacity telefon nabijete za něco málo přes jednu hodinu.

Operační systém

Operačním systémem je Android 10 s nadstavbou FunTouch OS. Kdo by čekal radikální zásahy a přestavbu v podobě One UI či EMUI, toho musím zklamat. FunTouch OS vychází z čistého Androidu, takže na první dobrou ani nelze poznat, že si výrobce systém nějak upravil. Když ale budete po úpravách dostatečně dlouho pátrat, pár jich najdete.

Jednou z nich jsou široké možnosti úprav animací. Vybrat si můžete jinou animaci pro nabíjení, odemykání otiskem prstu, odemykání obličejem, připojení k počítači skrze USB kabel či animaci odemykání. Tady se Vivo opravdu vyřádilo. Pochválit také musím množství předinstalovaných aplikací, které se omezuje v podstatě jen na to nejnutnější. Bohužel některé z nich nejdou standardní cestou odinstalovat. Tiktoku se tak zbavíte, odkazu na vivo.com ale nikoli.

Mezi výraznější zásah patří také herní režim, který ocení především zarytí hráči a fandové e-sportu. V něm si můžete přizpůsobit například kvalitu zvuku, nastavit si ochranu před nechtěným dotykem či zapnout blokování oznámení během hry. Jinak se ale jedná o zážitek podobný čistému Androidu, včetně rychlosti, plynulosti a odladěnosti systému, která je příkladná.

Fotografie a záznam videa

Zadní stranu okupuje trojice fotoaparátů, která se skládá tradičně z hlavního 48Mpx senzoru se světelností f/1.8 a dvou „doprovodných“ fotoaparátů pro bokeh efekt a makro, kdy oba mají shodně 2 Mpx a světelnost f/2.4. Na přední straně je ještě 16 Mpx snímač se světelností f/2.0. Mrzí mě, že i Vivo pokračuje v nasazování podle mě zbytečné dvojice fotoaparátů.

Za dobrých světelných podmínek jsou výsledky velmi kvalitní. Barevné podání je přesné, snímky netrpí na neostrosti ani digitální šum a dynamický rozsah snímky dobře prosvětlí. Občas by automatika mohla sáhnout po vyšší expozici, ale raději mít trochu tmavší snímky a později si je upravit, než aby snímky byly přeexponované.

K dispozici máte na jedno kliknutí také 2x digitální zoom. Ten je veskrze použitelný, ale jen za opravdu dobrých světelných podmínek. Digitální výřez totiž nepracuje s dynamickým rozsahem a barevným podáním tak dobře, stejně tak má občas tendenci snímky trochu rozostřit při okrajích. Dvojice pro bokeh a makro svou práci odvede, ale mnohem lepší je sázka na hlavní fotoaparát. Na makro totiž potřebujete dokonalé podmínky a ani tak vás výsledek patrně neuspokojí.

Za zhoršujících se světelných podmínek a v noci jsou snímky průměrné, příležitostně ale dokáže Vivo Y70 vykouzlit relativně přesný snímek. Fotky nejsou příliš prosvětlené ani v případě, kdy se nacházíte u silného zdroje umělého osvětlení. Detaily mají tendenci se slévat, nicméně postprocessing je poměrně dobrý. Noční režim rozhodně není spásou, fotky jsou zkrátka příliš tmavé.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde.

Video umí Vivo Y70 natáčet až ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Pakliže chcete vyšší počet snímků, musíte sáhnout po nižším rozlišení. Za dobrých světelných podmínek video nemá potíže s agresivním přeostřováním ani s rychlou změnou scény, barevné podání je rovněž dobré. Výtku mám jen k nedostatečné stabilizaci, která činí záznamy velmi roztřesené a horšímu záznamu zvuku, který nejen že není příliš přesný, ale často zachycuje nedůležité zvuky v pozadí v podobě „bublajícího“ šumu.

Vivo Y70: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Po soumraku jsou výsledky tristní. Problémy se zaostřením jsou patrné na první pohled, nedostatek světelnosti se projevuje na výrazném digitálním šumu a chybějících detailech a příležitostně jsou vidět také zmatky automatiky, pokud jde o vyvážení bílé. Noční záznam videa zkrátka není příliš dobrý a je vhodný spíše pro nouzové použití.

Závěrečné hodnocení

Vivo Y70 je aktuálně nejvybavenější telefon této čínské značky na našem trhu. Stále se jedná o telefon spadající do střední třídy, který má ambice otestovat náš rybníček předtím, než do něj naplno skočí. Pokud Češi překonají prvotní obavy z neznámé značky, mohli by si novinku oblíbit stejně, jako si kdysi oblíbili Huawei.

Přednostmi Vivo Y70 jsou skvělý AMOLED displej, dostatek výkonu pro běžnou práci i nenáročné hry, velká 4 100mAh baterie s rychlým 33W nabíjením, příjemný design, odladěná nadstavba FunTouchOS a dobré fotografie za dne. Nedostatkem je absence 5G, chybějící 90Hz obnovovací frekvence displeje, horší natáčení videa, nepřítomnost stereo reproduktorů a pomalejší čtečka otisků prstů v displeji.

V konečném součtu je Vivo Y70 povedený telefon střední třídy, který má co nabídnout, aniž by kanibalizoval své stájové kolegy. Zajímavá je také cena 5 999 korun za černou či modrou variantu, která může zatopit především Samsungu a jeho smartphonům Galaxy A41 a A51. Stájoví konkurenti OnePlus Nord N10 a Realme 7 jistě trochu z prodejů ukousnou, ale i přesto má Vivo Y70 šanci prosadit se.