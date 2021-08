Recenze Sony Xperia 1 III: zlatá medaile z Japonska

Sony patřilo dlouhá léta mezi přední výrobce telefonů. Postupně však vliv této značky začal upadat. Společnost svůj boj na poli smartphonů ale nevzdává. Novým přírůstkem do portfolia je špičkově vybavená vlajková loď Sony Xperia 1 III. Novinka opět zaujme netradičními proporcemi, za které může nezvykle protáhlý OLED displej se 4K rozlišením, podporou HDR a 120Hz obnovovací frekvencí. O prvotřídní filmový zážitek se postarají i přední stereo reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Sony u tohoto modelu vyzdvihuje i fotografické schopnosti. Na zádech se nacházejí tři fotoaparáty s mnoha funkcemi, které znáte i z fotoaparátů Sony Alpha. Za zmínku stojí především světově první 12Mpx periskopický teleobjektiv ve smartphonu s variabilním 2,9 a 4,4násobným optickým přiblížením. Skvělé zpracování doplňuje odolnost vůči vodě a prachu IP65/IP68.

Netradiční design, voděodolnost, 3,5mm audio výstup, stereo reproduktory

Kvalitní 4K 120Hz OLED displej, vysoký výkon, podpora 5G, 4500mAh baterie

Tři zadní fotoaparáty, teleobjektiv s proměnlivým ohniskem, nepotěší vysoká cena

I hráči si přijdou na své, protože je pro ně přichystáno několik speciálních funkcí. O výkon se stará výkonný čipset Snapdragon 888 s podporou 5G sítí a 12GB operační pamětí. V útrobách se dále nachází baterie o kapacitě 4 500 mAh podporující rychlé drátové i bezdrátové dobíjení.

V předobjednávce sluchátka zdarma

Právě špičkový fotoaparát spolu s celou řadou dalších pokročilých funkcí se zasloužil o to, že Sony Xperia 1 III získal od asociace TIPA ocenění pro nejlepší fotografický smartphone roku 2021. Pokud tedy chcete vlastnit pravděpodobně nejlepší fotomobil současnosti, můžete si Xperia 1 III už nyní předobjednat. K předobjednávce navíc získáte bezdrátová náhlavní sluchátka v hodnotě 3 190 Kč.

Sony Xperia 1 III bude na českém trhu dostupná od 23. srpna v námi testované černé variantě a v elegantní fialové barvě za cenu 33 990 korun. To je hodně sebevědomá částka, za kterou pořídíte i vlajkové modely konkurence. Čím nás novinka zaujala nejvíc a dokáže si vysokou cenu obhájit? Vše podstatné se dozvíte v naší recenzi.

Obsah balení

V prodejní krabičce se nachází samotný telefon, větší 30W nabíjecí adaptér, metr dlouhý kabel pro nabíjení či přenos dat s USB-C koncovkami a plno návodů. To je z prodejního balení vše. Oproti předchozí generaci schází špuntová sluchátka s 3,5mm výstupem.

Konstrukce a design: klasické Sony

Xperia 1 III své geny nezapře. Od rok staré Xperia 1, ji na první pohled takřka nerozeznáte. Smartphone svým netradičním vzhledem opravdu zaujme a jasně vybočuje ze všech dnešních trendů. Tělo je opět nezvykle vysoké, za což může protáhlý displej. Celkové rozměry činí 165 × 71 × 8,2 milimetrů (v místě fotoaparátu cca 9,7 mm) a hmotnost stále příjemných 186 gramů.

Poměrně nízká hmotnost mě na telefonu opravdu bavila a v současnosti ve své třídě patří k těm nejlehčím. Ergonomie ale není zcela ideální, protože na horní čtvrtinu displeje zkrátka pohodlně palcem nedosáhnete. Chvíli jsem si musel zvykat i na poněkud jiný pocit z nošení telefonu v kapse, zejména při předklánění nebo klečení mi děla výška telefonu potíže.

Displej zabírá přední stranu z více než 84 % a rámečky na bocích jsou příjemně tenké. Nicméně tlustší spodní bradička tu stále je a k tomu ještě o něco širší čelo celý telefon dost výrazně protahují. Nad displejem se ukrývá notifikační dioda, čelní selfie kamerka, sluchátkový reproduktor a nezbytné senzory. Druhý reproduktor je ve spodní části a společně se sluchátkem se starají o kvalitní stereo přednes.

Ve spojení s funkcí Dolby Atmos je výsledkem velmi kvalitní zvuková reprodukce, i když jiné smartphony, jako na příklad Samsung Galaxy S21 Ultra, Asus ROG Phone 5 nebo Xiaomi Mi 11 Ultra, hrají lépe. Opět zde nechybí doplnění zvukového přednesu o dynamické vibrace. Po zapnutí této funkce začne telefon vibrovat v rytmu basové složky, což zesiluje pocit, že vám reproduktory duní do ruky.

Perfektní dílenské zpracování a voděodolnost

Musím říct, že třetí generace oproti těm předchozím výrazně dospěla. Telefon na mě působí velice prémiově. Zadní strana je opět skleněná (Gorilla Glass 6), avšak nově jí zdobí matná úprava. Právě ta dodává smartphonu na eleganci. Záda se neupatlávají otisky a lépe se drží. Bohužel jsou docela kluzká a nevyhnou se ani mikroškrábancům, což na té černé barvě jde docela vidět.

Dominantou zad je opět fotomodul připomínající tak trochu semafor. Ten mírně vystupuje z těla zařízení, ale vzhledem k periskopické kamerce s proměnlivým ohniskem je tloušťka modulu u telefonu stále dobrá.

Na kovových stranách z hliníku se vespodu nachází zdířka USB-C a mikrofon. Na pravém boku tradičně najdeme dvoupolohovou spoušť fotoaparátu, speciální tlačítko pro vyvolání Google Assistanta, vypínací tlačítko, do něhož je umístěna čtečka otisků prstů, a dvoutlačítko pro regulaci hlasitosti. Jo a pozor, na horní straně nechybí 3,5mm audio výstup.

Upřímně mi poloha tlačítek příliš nevyhovovala. Na mě je zkrátka na té pravé straně až moc tlačítek a často se mi stávalo, že jsem nemohl nahmatat to správné. Čtečka je poměrně úzká, ale to nijak nesnižuje rychlost rozpoznání otisku. Odemykání je vcelku svižné, ale osobně bych raději používal čtečku v displeji. Například oblíbený sken obličeje zde chybí.

Na levém boku se schovává kombinovaný slot pro dvojici karet nanoSIM nebo místo jedné SIM lze vložit paměťovou microSD kartu. Slot lze vyjmout pouhým prstem, a i přesto byla zachována zvýšená odolnost vůči vodě a prachu s certifikací IP65/IP68. Ta zaručuje, že smartphone přežije bez újmy pobyt pod vodou v hloubce 1,5 metru po dobu nejméně 30 minut.

4K HDR OLED displej se 120Hz frekvencí

Xperia 1 III je první smartphone na světě se 4K HDR OLED displejem se 120 Hz obnovovací frekvencí. Displej je navíc kalibrován do stejného barevného prostoru jako profesionální monitory Sony pro filmaře v Hollywoodu. To vše nabízí režim autora, který se nachází v nastavení displeje, využívající technologii CineAlta. Aby byl panel v bezpečí, je kryt odolným sklem Gorilla Glass Victus.

Velký 6,5palcový displej je ekvivalentní 10bitovým barvám (8 bitů s 2bitovým vyhlazováním) a nechybí tak podpora HDR s televizní normou BT.2020. Funkce vylepšení videa s technologií X1 pro mobilní zařízení dokáže převést veškerý sledovaný obsah na vyšší obrazovou kvalitu (např. upscalovat na vyšší rozlišení).

Kvalitní obraz pro profesionály a milovníky filmů

Rozlišení displeje je 4K (3840 x 1644 pixelů), tedy úchvatná jemnost 643 ppi. Zde bych uvedl pár postřehů. Nikde v nastavení nelze rozlišení změnit, což je celkem škoda, protože takto vysoké rozlišení má negativní vliv na výdrž baterie. Dále je nutné zmínit, že jde o tzv. CinemaWide 4K, což znamená, že přehrajete video ve 4K (2160p) s poměrem stran 21:9, ale už v plné kvalitě nezobrazíte 4K video natočené v 16:9.

Navíc displej podporuje funkci „black frame insertion“, kdy jsou do obrazu pravidelně vkládány černé snímky, které výsledný obraz zatmívají. S tímto trikem se poměrně běžně setkáváme u televizí, kde slouží k potlačení pohybové neostrosti (motion blur). Displej se může pochlubit také 120Hz obnovovací frekvencí, avšak ta zvyšuje spotřebu energie. Je tedy škoda, že tu není adaptivní nebo nižší 90Hz frekvence. Frekvence dotyku je 240 Hz.

Protáhlý displej není vhodný jen na filmy, ale využijete jej i pro pohodlné prohlížení webových stránek nebo psaní zpráv. Softwarová klávesnice totiž zabere méně místa než u jiných telefonů. Z hlediska ergonomie a ovládání je vysoký displej spíše na škodu, ale Sony nabízí režim pro ovládání jednou rukou, kdy se celé prostředí zmenší, aby jej bylo možné jednoduše ovládat. Příkladný je také multitasking, kdy můžete mít pohodlně spuštěné dvě aplikace nad sebou, respektive vedle sebe.

Špičková hardwarová výbava

Vlajková loď by měla mít tu nejlepší hardwarovou výbavu, a tu Xperia 1 II rozhodně má. Prakticky nic jí nechybí. Hnacím ústrojím se stal vysoce výkonný 5nm čipset Qualcomm Snapdragon 888 s 8 procesorovými jádry (1x 2,84GHz Kryo 680, 3x 2,42GHz Kryo 680 a 4x 1,80GHz Kryo 680) a grafickým čipem Adreno 660.

Hardwarové parametry Sony Xperia 1 III Systém: Android 11 Rozměry: 165 x 71 x 8,2 mm , Hmotnost: 186 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 888 5G, octa-core, 1x 2,84 GHz Kryo 680, 3x 2,42 GHz Kryo 680, 4x 1,80 GHz Kryo 680 RAM: 12 GB , Interní paměť: 256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,5", 4K, 1644 x 3840 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.7, 24mm, 1/1.7", 1.8µm, PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.3, 70mm (teleobjektiv), f/2.8, 105mm (teleobjektiv), 1/2.9", PDAF, 3x/4.4x optický zoom, OIS Třetí fotoaparát: 12 Mpx, f/2.2, 124˚, 16mm, 1/2.6", PDAF, širokoúhlý , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, 24mm, 1/4.0", HDR, Full HD vdeo Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4500 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 33 990 Kč Kompletní specifikace

Čipsetu sekunduje vřelých 12 GB operační paměti a 256GB úložiště. Xperia 1 III se nezalekne žádné mobilní aplikace ani náročné hry, vše běhá jako po másle. V AnTuTu benchmarku (verze 9) jsem s ní dosáhl na téměř 727 tisíc bodů. Ve výbavě dále nechybí podpora 5G sítí, všech lokálních LTE standardů, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (s podporou kodeku aptX HD), GPS a NFC.

Výdrž baterie a rychlé drátové i bezdrátové nabíjení

I přesto, že oproti předchozí generaci se novinka rozměrově takřka nezměnila (pouze tloušťka se nepatrně zvýšila), disponuje Xperia 1 III větším akumulátorem. Jeho kapacita je 4 500 mAh, což je navýšení o nemalých 500 mAh. Minulému modelu byla vytýkána jeho průměrná, až by se dalo říct podprůměrná výdrž.

Pokud nebudete využívat 120Hz frekvenci displeje, vypnete si ambientní notifikace a přepnete prostředí do tmavého režimu, může se výdrž vyšplhat i na den a půl při běžném používání. Ovšem já jsem telefon používal naplno. Tudíž jsem měl aktivní vyšší frekvenci displeje, ambientní režim a světlý režim prostředí. Stále zapnutá data, Wi-Fi i Bluetooth. V tomto stavu jsem mnohdy nebyl schopen vydržet s telefonem den na jedno nabití.

I tak bych řekl, že Sony má velice dobře zvládnutou optimalizaci výdrže, protože i se 4K displejem a 120Hz frekvencí jsem ten pracovní den tak nějak zvládl. Nicméně nedá se mluvit o nějakém komfortu, občas ta energie během dne při větším využívání dojde.

Proto potěší podpora rychlého 30W nabíjení. Musím pochválit, že takto výkonný adaptér uživatel najde přímo v balení. Telefon se nabije z nuly na 50% zhruba za 30 minut a do plna to trvá další necelou hodinku. Opět zde najdeme i bezdrátové nabíjení s výkonem 11W. Nechybí ani funkce reverzního dobíjení jiných zařízení.

Android 11 s pár funkcemi navíc

Xperia 1 III se spoléhá na systém Android 11, který je zde téměř v čisté verzi. Nachází se zde jen několik funkcí a aplikací navíc. Jednou z přidaných vychytávek je například již zmiňovaný režim ovládání jednou rukou, kdy stačí dvakrát po sobě stisknout domovské tlačítko. Celé prostředí se následně zmenší tak, že na veškeré prvky snadno dosáhnete.

Předinstalovaných aplikací je jen několik a většinou se jedná o systémové nástroje nebo programy z produkce Googlu. Je zde ale i několik „bonusových“ aplikací. Některé jdou odinstalovat, jiné bohužel pouze deaktivovat. Proti dřívějším létům jich je ale jen opravdové minimum. Celková optimalizace systému je na špičkové úrovni.

Telefon necílí jen na tvůrce a konzumenty audio, video a foto obsahu, ale také na hráče. Nechybí totiž ani plnohodnotný herní režim, možnost propojení s konzolí PlayStation, kompatibilita s ovladačem DUALSHOCK nebo třeba herní funkce pro zvýšení gamma – poté bude snazší uvidět protivníka ve tmě.

Fotoaparát: patří mezi nejlepší na trhu

Sony Xperia 1 III má na zádech hned tři fotoaparáty:

Hlavní s rozlišením 12 megapixelů, světelností objektivu f/1.7, optickou stabilizací obrazu, technologií Dual Pixel a velikostí snímače 1/1,7“.

12Mpx širokoúhlý fotoaparát se světelností f/2.6 s technologií Dual Pixel a úhlem záběru 124°

12Mpx periskopický snímač s 2,9x (ohnisko 70 mm) a 4,4x (105mm ohnisko) optickým přiblížením se světelností f/2.3, respektive f/2.8, OIS a taktéž Dual Pixel PDAF

Pro ještě přesnější a rychlejší ostření je zde 0,3Mpx TOF 3D kamerka. Všechny tři fotoaparáty se mohou chlubit čočkami ZEISS s T* antireflexním povlakem. Selfie kamerka dostala 8Mpx rozlišení a světelnost f/2.0, při natáčení videí ji nechybí pětiosá elektronická stabilizace obrazu. Nicméně „selfíčka“ jsou v jejím podání svou kvalitou pouze průměrná.

Telefon dokáže souvisle fotografovat vysokou rychlostí až 20 snímků za vteřinu s automatickým ostřením a nastavením expozice (mimochodem propočet průběžného automatického ostření a expozice probíhá až 60x za sekundu).

Díky tomu je telefon schopen přesně zaostřit rychle pohybující se objekty. Nechybí ani funkce automatického ostření na oči u lidí i zvířat, kterou můžete znát z fotoaparátů Sony Alpha, nebo sledování objektů v reálném čase. Vše funguje opravdu spolehlivě jako u větších foťáků.

Skvělé výsledky za jakýchkoliv podmínek

Hlavní fotoaparát potěší kvalitou snímků za dobrých světelných podmínek. Fotografie mají velice věrné barvy a pochválit musím za vysokou míru detailu. U všech fotek je vidět důraz na zachycení co nejreálnější podoby dané scény.

Bát se nemusíte ani protisvětla, scén s velkým dynamickým rozsahem a zatažené oblohy, zde funguje HDR velmi dobře. Makro snímky jsou také na vysoké úrovni a nechybí jim ostré detaily. Všimnout si můžete i výrazného bokeh efektu, což se mi líbí. Mimochodem zachycení květin při větru je opravdu snadné, stačí na květ označit a fotoaparát jej bude automaticky sledovat a zaostřovat. Rychlé ostření a focení pak dohromady dává skvělé fotografie květin i při větru.

Nechybí ani softwarové rozostření pozadí. Tato funkce funguje poměrně přesně a výhodou je, že je možné jej použít na focení jakákoliv objektů. Autofokus na oči v reálném čase funguje skvěle a při focení portrétů zajistí, že obličej postavy nebo zvířete bude vždy perfektně ostrý. U snímků také chválím, že pozadí blíže objektivu je rozmazané méně než objekty v dálce.

Širokoúhlý fotoaparát a schopnosti přiblížení

Mezi všemi fotoaparáty je vidět poměrně špatná barevná konzistence. Širokáč volí chladnější barvy, teleobjektiv je k hlavnímu snímači blíže. Širokoúhlý fotoaparát podává vcelku obstojné výsledky. I když snímky v jeho podání nejsou příliš detailní, ale chválím za korekci okrajů.

Teleobjektiv má dvě ohniska, tudíž uvnitř telefonu jsou pohyblivé čočky. Volba mezi 2,9x a 4,4x přiblížením je blesková a v podstatě vám ani nepřijde, že se uvnitř fotomodulu něco hýbe. Ani nic slyšet není, a i ostření je pohotové. I když je pravda, že občas teleobjektiv nezaostří a snímky jsou lehce „máznuté“, to se stává ale výjimečně.

Fotografie zachycené teleobjektivem jsou povedené, ale přijde mi, že některé konkurenční smartphony fotí, byť s jedním fixním ohniskem, o něco málo lépe. Je škoda, že čip u teleobjektivu nebo hlavní fotoaparát nemá vyšší rozlišení, nabízela by se možnost větší a plynulejšího zoomu.

K focení na větší vzdálenost tento smartphone určený není, ve schopnostech přibližování je konkurence dál. Maximální digitální přiblížení je 12,5x. Rozdíl mezi 2,9x a 4,4x přiblížením není příliš velký a doufám, že v budoucnu uvidíme smartphony s teleobjektivem, který bude mít ohniska více od sebe, nebo jich dokonce bude mít víc, popřípadě umožní plynulý optický zoom, ale to je hudba budoucnosti.

Focení v noci postrádá speciální režim

Při focení v šeru, za zhoršených světelných podmínek v budově a ve tmě jsou snímky stále dosti dobré. Sony se opět snaží o věrnou reprodukci, avšak to s sebou přináší nižší dynamický rozsah. To se projevuje tím, že některá místa ve scéně jsou dosti tmavá a fotografie obecně nejsou příliš prosvětlené.

Tip: snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Telefon nenabízí žádný speciální noční režim. O samotné aplikaci pro focení se zmíním za chvíli. Nicméně, pokud automatika vyhodnotí špatné světelné podmínky, telefon začne snímat s delší expozicí. Výsledky nejsou vůbec špatné. Sony drží nízký digitální šum, dobrou ostrost a světelné zdroje nejsou přepálené.

Aplikace Photo Pro

Sony se svými smartphony již delší dobu snaží přiblížit fotoaparátům řady Alpha, aspoň co do funkcí. Pro tyto účely vznikla speciální aplikace Photo Pro, která nabízí mnohem více nastavení a využití než klasické aplikace, které známe od jiných výrobců.

U předchozí generace Xperií jsem si stěžoval, že by bylo dobré tu klasickou aplikaci Fotoaparát sjednotit s Photo Pro. No a ono se to podařilo. Dnes už je v telefonu pouze jedna, a to právě Photo Pro. Ta nabízí hned 6 režimů pro fotografování. Basic je určený běžným uživatelům a jedná se o plně automatický režim, kdy stačí ťuknout na spoušť a pořídí se snímek.

Dále zde je režim Auto, který také fotí na automatiku, ale nabízí více možností nastavení a zobrazení informací. Focení v tomto a v dalších režimech probíhá pouze pomocí hardwarové spouště. Program auto automaticky zvolí závěrku, ale zbylé nastavení volíte sami. Dále režimy prioritní závěrky a ruční expozice jsou plně manuální režimy. Posledním režimem je tzv. vyvolání paměti, kdy můžete využít předdefinovaného nastavení.

Photo Pro je nástroj pro opravdové „profíky“, kteří vědí, proč a jak nastavit, aby jejich fotografie vypadaly podle jejich představ. Pro většinu uživatelů budou manuální režimy zbytečné a budou se v různých nastavování ztrácet. Ovšem já jsem byl v této aplikaci jako doma, neboť často využívám svůj fotoaparát Sony Alpha.

4K video až se 120 fps a v HDR

Natáčení je možné provádět skrze Basic režim v aplikaci Photo Pro nebo skrze čistě profesionální aplikaci Cinema Pro. V té je nutné nastavovat vše ručně, avšak umožňuje natáčení 4K videí v 60 fps a zpomalená videa se snímkování 12o sn./s převedené buď na 30 nebo 60 fps. Natáčení je možné s poměrem stran 2,39:1 – video v jiném formátu musíte následně upravit v postprodukci.

Sony Xperia 1 III: camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Ve Photo Pro záznam videa probíhá v maximálním rozlišení 4K při frekvenci 30 snímků za sekundu. Je také možné natáčet HDR videa ve standardu HLG a to až ve 4K při 120 fps. Jestli máte 4K HDR televizi, můžete se naplno vychutnat, jak Xperia 1 III natáčí HDR video. Osobně musím říct, že je hodně povedené. Je potřeba pochválit i za to, že je HDR dostupné pro všechny fotoaparáty.

Sony Xperia 1 III: camera test (4K HDR, 30 fps)

Watch this video on YouTube

Video z hlavní aplikace je plynulé, má velmi dobré barvy, výbornou pětiosou elektronickou stabilizaci a pomáhá zde i inteligentní odstranění šumu. Jediným výrazným nedostatkem je nemožnost přepínat mezi fotoaparáty během záznamu. Pro přepnutí je nutné nejprve ukončit nahrávání. Dalším viditelným neduhem je tzv. želé efekt, který se projevuje u teleobjektivu a v určitých scénách dost výrazně.

Závěrečné hodnocení

Sony Xperia 1 III je smartphone určený pro opravdové profesionály. Ti ocení zejména vysoce kvalitní 4K HDR OLED displej se 120Hz frekvencí, na který je radost se dívat. Chválím i za pěkně hrající přední stereo reproduktory a 3,5mm výstup na sluchátka. „Profíky“ zaujme i soustava fotoaparátů na zádech, která podává nadprůměrné výkony. Kde ztrácí je míra detailů a rozdílnost barev u širokáče nebo pouze maximální 12,5x přiblížení.

Ovšem teleobjektiv se dvěma ohnisky je perfektní nápad a jsem šokován, že se to Sony podařilo zabalit do poměrně tenkého těla s nepříliš vystupujícím fotomodulem. Zpracování telefonu je prvotřídní a oceníte i voděodolnost. Líbí se mi matná záda, která je ovšem snadné poškrábat. Na můj vkus je na pravém boku příliš mnoho tlačítek a čtečku otisků prstů bych raději viděl integrovanou v displeji.

V hardwarové výbavě mi nic neschází a výkon smartphonu je špičkový. Vítám i hybridní slot na karty, který jde vyjmout pouhým nehtem. Trochu zklamaný jsem z výdrže baterie, která by mohla být určitě lepší a pokud chcete používat telefon na maximum, den na jedno nabití s ním nedáte. Ovšem chválím za rychlé drátové nabíjení i za přítomnost toho bezdrátového.

Systém je bezchybně odladěný (až na pomalejší zastavování nahrávání videa) a nabízí plno užitečných funkcí. Možná bych se ještě na konci zastavil u konstrukce. Protáhlý design mi osobně příliš nevyhovuje a raději bych příště uvítal displej s poměrem stran 18,5:9, což je ideálně mezi 16:9 a 21:9. Takto je telefon zkrátka hodně vysoký.

Sony Xperia 1 III mohu vřele doporučit všem fandům do fotografování a natáčení videí. Kombinací kvalitního hardwaru a pokročilého softwaru dostanete profi stroj, se kterým budete spokojeni. Ovšem na trhu je řada levnějších smartphonů, které v ledasčem Sony překonají. Cena je totiž nastavena hodně vysoko a míří na úzkou cílovou skupinu profesionálních tvůrců.