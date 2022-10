Recenze Sony LinkBuds S: skvěle padnoucí sluchátka lehká jako pírko

Cena je nastavena na 4 999 Kč, už nyní se ale dají pořídit o několik set levněji

V nabídce jsou tři barevná provedení: bílá, černá a béžová

Při výrobě se používají i recyklované plasty z automobilových dílů

Sony se už delší dobu daří produkovat zajímavá sluchátka, která si i přes vyšší cenu najdou své příznivce. V recenzích jsme chválili náhlavní model Sony WH-1000XM5 i prémiové špunty Sony WF-1000XM4. Mnoho pozornosti si získal i původní model LinkBuds s netradičním designem.

Nyní se mi do rukou dostala novinka LinkBuds S. Ta už ale nenavazuje na onen „děravý“ design a přichází s obvyklejšími křivkami. Za podobnou cenu nabízí aktivní potlačení okolního hluku s transparentním režimem i chytré funkce jako Speak-to-Chat nebo DSEE Extreme.

Obsah balení a design

Sony je mi už delší dobu sympatické svou snahou o větší udržitelnost a ekologii. Ani v tomto obalu tedy nenajdete žádné plasty, přičemž sluchátka samotná jsou vyrobena z již recyklovaných plastů. Papírová krabička vypadá dobře a svou funkci plní také na výbornou, takže není potřeba produkovat další a další plastový odpad.

Hned po rozbalení si všimneme nabíjecího pouzdra. Pod ním se nachází jakési papírové šuplíčky, které ukrývají nabíjecí USB-C/USB-A kabel, veškeré papírové manuály i náhradní silikonové špunty ve velikost SS, S a LL. Velikost M je pak nasazena přímo od výroby.

Nabíjecí pouzdro má poměrně standardní rozměry 42,8 × 60 × 27,6 mm (srovnatelné například s Apple AirPods). Matná povrchová úprava je odolnější vůči nežádoucím otiskům prstům a minimálně v černém provedení (popravdě jde spíš o šedé), které jsem měl k dispozici, vypadá velmi dobře.

Z horní strany jde vidět vylisované logo výrobce. Ta přední ukrývá podlouhlou indikační diodu a z druhé strany najdeme jediné tlačítko a USB-C pro nabíjení.

Po otevření pouzdra vykouknou samotná sluchátka. Ta disponují stejnou povrchovou úpravou i podobným logem výrobce. V podstatě nás ale nečeká žádné velké překvapení. Z hlediska rozměrů se jedná o malá a nenápadná špuntová sluchátka. Hmotnost každého činí pouze 4,8 g.

Parametry a funkce

Z hlediska zvuku se můžeme těšit na 5mm měniče využívající neodymových magnetů. Standardní frekvenční rozsah činí 20 až 20 000 Hz, u LDAC formátu se ale bavíme až o horní hranici 40 000 Hz. Zvukové podání má vylepšit i technologie DSEE Extreme, která díky umělé inteligenci obnovuje ztracené informace při komprimaci původního zvuku.

Standardem je základní kodek SBC. Uživatelé iOS ocení AAC a ti s Androidem zase LDAC, což je kodek s vyšším rozlišením. Bezdrátové připojení probíhá pomocí Bluetooth 5.2 s nízkou latencí. Vodotěsnost zajišťuje certifikace IPX4.

Již jsem zmiňoval funkci Speak-to-Chat pro pozastavení přehrávání v případě detekce mluvené konverzace. Nezapomnělo se ale ani na hlasové ovládání prostřednictvím Google Asistenta, Alexy, nebo Siri.

Potlačení okolního zvuku zvládá i transparentní režim. Díky funkci 360 Reality Audio si zase užijete prostorový zvuk. Ovládání usnadní dotykové plochy na obou sluchátkách i aplikace Headphones Connect.

Sluchátka detekují nasazení v uších, takže při sejmutí automaticky zastaví přehrávání. Bohužel se nedostalo na funkci multipoint pro připojení více zařízení zároveň.

Aplikace Headphones Connect

Již dříve jsem doprovodné aplikaci vytýkal chybějící jazykovou mutaci pro náš trh. To se zatím bohužel stále nezměnilo. Hlavní obrazovka ukazuje úroveň nabití jednotlivých špuntů i pouzdra v procentech i s grafickým ukazatelem, což hodnotím kladně.

Pod tímto zobrazením lze ovládat ANC i přehrávání hudby. Nachází se zde také ukazatel aktuálního akustického tlaku sluchátek. Můžete si tedy jednoduše kontrolovat, zdali neposloucháte příliš hlasitou hudbu. Dále je možné aktivovat funkci Speak-to-Chat nebo si pohrát s ekvalizérem, který nabízí přednastavené profily i možnost jejich detailnější úpravy.

Zmínit musím také přepínač pro funkci DSEE Extreme, nastavení hlasového asistenta i optimalizaci dotykového ovládání. V záložce Activity můžete sledovat, jak často a jak dlouho sluchátka používáte, nebo jestli úroveň hlasitosti odpovídá doporučením WHO. To jsou praktické funkce, které mnozí další výrobci nenabízejí. Naopak jakési odznáčky za časté poslouchání nebo využívání některých funkcí mi přijdou zbytečné a na jednoduchosti aplikace nepřidávají.

Její používání je bezproblémové, tedy pokud vám nevadí chybějící čeština. Množství nastavení a různých funkcí ale může být pro někoho matoucí. Obzvláště jednotlivá nastavení pro adaptivní ANC nebo vlastní rozvržení dotykového ovládání většina posluchačů nevyužije. Pro ty, kteří si s nastavením a chytrými funkcemi rádi hrají, to ale jednoznačně představuje pozitivum.

Zvuk a ANC

Z hlediska zvukového podání nedělají LinkBuds S japonské značce ostudu. Zvuk je čistý a jasný. Ani jedna část spektra není upozaděna, ačkoliv bych osobně řekl, že mírně upřednostněny jsou zde středy a výšky. To ale jde jednoduše upravit v ekvalizéru. Hlasitost dostačuje a zvukově opravdu nemám téměř co vytknout, obzvláště při přihlédnutí k opravdu nízké hmotnosti.

Sony LinkBuds S Official Product Video

Watch this video on YouTube

Při telefonních hovorech jsem taktéž neměl žádný zásadní problém, ačkoliv pro tento typ činnosti preferuji spíše pecky, jako jsou AirPods 3. generace. Dobře funguje i vyvolání hlasového asistenta pomocí dotykového povelu a následné ovládání přehrávání jeho prostřednictvím. Já jsem upřednostňoval Siri.

Potlačení hluku a transparence

Aktivní potlačení okolního hluku je dnes již u mnoha sluchátek očekávanou funkcí, která zpříjemní každodenní poslech. Jinak tomu není ani v tomto případě. LinkBuds S umí celkem spolehlivě odstínit část ruchů z okolí. I v tomto případě pomůže především u opakujících se zvuků v podobě běžícího motoru nebo domácích spotřebičů.

Pochválit musím transparentní mód, který zní velmi přirozeně. Jde znát drobné zesílení výšek, ale jinak je zvuk téměř nepozměněn. Pokud transparenci nezapínáte pomocí dotyku, ale v aplikaci, můžete si manuálně nastavit též úroveň ambientního zvuku. Aplikace dokonce nabízí i aktivaci automatického přepínání adaptivního režimu. Podle typu vašeho pohybu nebo lokace tak dochází k automatickému nastavení zvukového profilu.

Ačkoliv teorie zní výborně, v praxi jsem si tuto funkci příliš neoblíbil. Rozčilovaly mne nečekané změny zvuku například při chůzi, kdy bych očekával stále stejné nastavení. Z mého úhlu pohledu se jedná o zbytečnost navíc. Bohatě si vystačím s přepínáním mezi ANC a transparencí s nastavením vlastní úrovně.

Pohodlí a ovládání

Pouzdro působí v ruce velmi příjemně. Matný povrch v rukou nijak neklouže, a tak i přes zaoblený tvar není problém víčko otevřít jen pomocí jedné ruky. Sluchátka uvnitř drží pomocí magnetu a jejich zasunutí je snadné i intuitivní.

Jak jsem již zmínil, špunty samotné jsou velmi subtilní. O to více jsem byl překvapen při prvním nasazení. V uších totiž drží velmi dobře. Osobně to připisuji delšímu špuntu, protože žádné pomocné nožičky, které by se zapřely o ušní boltec, zde nejsou.

Díky tomu mi sluchátka z uší nevypadávala ani v pohybu a tím pádem jsou vhodná i pro cvičení nebo lehčí sport. K dispozici jsou čtyři velikosti silikonových nástavců. Já jsem si vystačil s výchozí velikostí M, ale oceňuji i dva páry menších špuntů S a SS, které využijí především ženy s užšími zvukovody.

Dotykové ovládání

Ovládání pouhým dotykem je u bezdrátových sluchátek stále častější. Jinak tomu není ani u nového modelu LinkBuds S. V tomto případě lze využít obou sluchátek. Implicitně je nastaveno pozastavení přehrávání pomocí jednoduchého dotyku. Dvojitým klepnutím přeskočíte na další skladbu a trojitým se vrátíte zpět. Podržení vyvolá hlasového asistenta. To vše se týká pravého sluchátka.

U levého můžete přepínat mezi ANC a transparentním módem, případně volit rychlý přístup pro Spotify nebo Endel. V mobilní aplikaci ale můžete ovládání přehrávání vyměnit například za ovládání hlasitosti, nebo dotykové ovládání úplně deaktivovat. Nabízí se tedy hned několik možností.

Po dotyku ovládací plochy se ozve krátký zvukový signál, který uživatele ujistí, že jeho pokyn byl zaznamenán, což je praktické. Dotykové ovládání reaguje relativně rychle a jeho používání mi nečinilo žádné zásadní problémy. Samozřejmě si vždy musíte zvyknout na danou odezvu i pocit při stisku. Funguje to ale dobře.

Výdrž baterie

Baterie podle výrobce vydrží 6 hodin při zapnutém ANC a 9 hodin bez této funkce. S LinkBuds S byste tedy měli zvládnout celý pracovní den bez větších potíží. Udávané hodnoty z mé zkušenosti zhruba odpovídají realitě. Při méně náročném použití jsem zvládl i několik dní běžného provozu v podobě občasného poslechu hudby a několika telefonátů denně.

Nejedná se o nijak oslnivé hodnoty, nicméně jsem se v tomto ohledu necítil být nijak omezován. Nabíjecí pouzdro navíc dodá dalších 14 hodin poslechu. Celkem se tedy dostanete na 20 hodin, což už stačí i pro delší lety nebo jiný typ cestování.

Zmínit musím také rychlé nabíjení. Za pouhých 5 minut nabíjení sluchátek v pouzdře lze získat 60 minut poslechu. Plné nabití pouzdra trvá zhruba 2 hodiny. Bezdrátové nabíjení schází. To by už v této cenové kategorii mohl leckdo očekávat.

Závěrečné hodnocení

Sony LinkBuds S jsou jednoznačně zajímavý produkt. Už na první pohled mne zaujal ekologický přístup výrobce i nenásilný design s matnou úpravou. Taktéž velmi nízká hmotnost je v tomto případě ku prospěchu a v kombinaci s vyhovujícím tvarem pro mé ucho si na pohodlí rozhodně nemohu stěžovat.

Množství chytrých funkcí je taktéž výhodou, nicméně v aplikaci už jsem se v nich občas ztrácel. Uživatelé bez znalosti cizích jazyků si s nastavením určitě „užijí“. Naopak vyzdvihnout musím dobré zvukové podání i spolehlivé ANC s přirozeným transparentním módem.

Taktéž dotykové ovládání fungovalo výborně a možnost jeho nastavení mnohdy není samozřejmostí. Výdrž na baterii dostačuje, takže zklamat může v tomto smyslu pouze chybějící bezdrátové nabíjení.

Ačkoliv LinkBuds S rozhodně nejsou krokem vedle, trh nabízí poměrně velké množství konkurentů. Chybí mi zde nějaká zajímavá výhoda, kterou byl u původních LinkBuds revoluční tvar. Ačkoliv rozhodně nejsou špatnou volbou, na trhu to budou mít s cenou 4 999 Kč relativně obtížné.