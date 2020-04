Recenze sluchátek Patriot Viper V380: zaměřeno na hráče

Mezi stálice herního příslušenství patří bezpochyby sluchátka. Jedním z plejády výrobců herního hardwaru je také kalifornská společnost Patriot, která se snaží dobýt svět svým příslušenstvím pod značkou Viper. K nám do redakce se na test dostala jejich sluchátka Viper V380, která slibují opravdový herní zážitek. Je tomu ale skutečně tak? Na to se pokusím odpovědět v recenzi.

herní sluchátka s výrazným designem a řadou nadstandardních funkcí

nabízejí virtuální prostorový zvuk 7.1 i aktivní potlačení okolního hluku

potěší plně konfigurovatelné RGB podsvícení na bocích

Design: herní dědictví se nezapře

Začnu obsahem balení, kde budu nadmíru stručný. Kromě sluchátek a mikrofonu totiž v krabici nenajdete nic navíc. Ostatně co byste také od herních sluchátek chtěli více, než samotná sluchátka. Já bych si teda představoval alespoň nějakou redukci, ale o tom se ještě rozepíšu.

Design sluchátek své zaměření na hry vůbec neskrývá, nicméně i tak mi připadá, že se Patriot držel hodně při zemi. Konkurenti umí být i odvážnější, stejně tak střídmější. Osobně preferuji herní hardware, který na první dobrou nekřičí do celého okolí, že je určen především pro hry. Ostré linie a kvalitní materiály nicméně nelze sluchátkům Viper V380 zazlívat.

Ihned po rozbalení jsem byl překvapen rozměry. Viper V380 nejsou žádný drobeček, ostatně hmotnost 310 gramů napovídá ledacos. I tak ale musím říct, že na svou váhu a rozměry působila příjemně lehounce a na uších jsem je přes nižší přítlak takřka nevnímal. Náušníky jsou měkké tak akorát a pasivní odhlučnění okolí zvládají na jedničku.

Na levé mušli najdete kromě napevno připojeného kabelu také dvě tlačítka pro vypnutí a zapnutí RGB podsvícení a mikrofonu a kolečko pro regulaci hlasitosti sluchátek. K napevno přidělanému kabelu mám zásadní výtku – ačkoli je opletený a působí robustně, tady měl Patriot sáhnou po vyměnitelném kabelu. Když to šlo v případě mikrofonu, který odnímatelný je, nechápu, proč to nešlo u USB kabelu.

Ano, čtete správně. Patriot Viper V380 si nepřipojíte skrze 3,5mm jack, ale pomocí USB-A s pozlaceným konektorem. Vzhledem k cílení na PC hráče to až takový problém není, na mobilní poslech či konzole už to ale tak pohodlné není. Hlavně pro připojení k telefonu byl ocenil redukci. Mikrofon připojíte skrze 2,5mm jack a plně polohovatelný.

Funkce a kompatibilita: Xboxáři mají smůlu

Nejprve si odbudu technické parametry: 7.1 virtuální surround zvuk vychází z 53mm neodymových měničů, frekvenční rozsah je 20Hz – 20kHz, impedance 64 Ω při 1 kHz, citlivost 106 + 3 dB při 1 kHz. Frekvenční rozsah mikrofonu je 100Hz-10kHz, odstup signálu od šumu 60 dB a citlivost -42±3dB. Tomu říkám slušná nálož.

Jedním z taháků jsou RGB diody, které obklopují obě mušle. Pakliže jste fanoušky barevných a blikajících světýlek, přijdete si na své. Kromě duhového efektu si můžete nastavit libovolné přechody mezi barvami, různými odstíny jedné barvy, jednu barvu bez přechodů či efekt „dýchání“. Mezi několika přednastavenými můžete přepínat rovnou ze sluchátek pomocí speciálního tlačítka, vlastní si pak přizpůsobíte v doprovodném programu. A pokud vám RGB leze krkem tak jako mě, můžete jej vypnout.

Jak už naznačuje samotný výrobce, sluchátka jsou primárně kompatibilní s operačním systémem Windows, včetně poslední verze s číslovkou 10. Na počítačích s Linuxem, MacOS či ChromeOS sluchátka taktéž využijete, pakliže máte k dispozici jedno volné USB. S připojením do počítače tak není potíž.

Jenže co když chcete hrát na konzoli? Sluchátka jsem testoval také na PlayStation 4, která nemá se sluchátky takřka žádný problém, systém dokonce sluchátka správně rozpozná. Jedinou nevýhodou je nižší hlasitost i při nejvyšším možném nastavení hlasitosti. Není to žádná tragédie a všechny zvuky slyšíte obstojně, každopádně, kdo by se chtěl ponořit ho hraní skutečně naplno, má smůlu.

V případě Xboxu máte smůlu úplně. Vzhledem k tomu, že Viper V380 nedisponují příslušnou certifikací, Xbox je jednoduše nerozpozná. Pokusil jsem se tedy zapojit sluchátka do ovladače skrze redukci USB-A na 3,5mm jack, nicméně odběr sluchátek je natolik vysoký, že 3,5mm jack sluchátka neutáhl.

S připojením k mobilnímu telefonu či tabletu ale redukce může posloužit dobře. Testoval jsem redukci z USB-A na USB-C, přičemž na všech testovaných telefonech fungovala sluchátka v pořádku, včetně RGB efektů.

Kvalita zvuku: nejvíce je oceníte při hraní

Sluchátka jsou ale především o zvuku. Viper V380 jsem testoval na plejádě her, kde herní sluchátka oceníte nejvíce, stejně tak u her, u nichž zvuk hraje spíš druhé housle. V případě PS4 jsem zapřáhl posledního Spider-mana od Insomniac Games, který se hrál skutečně skvěle. Zvuk byl věrný, prostorový efekt při svištěním New Yorkem naplno vynikl a hlasy byly čisté a jasné. Jen škoda té nižší hlasitosti.

Na PC s hlasitostí nebyl problém a ke zvuku rovněž větších výhrad nemám. Snad jen v případě starších her, jakým je prastarý Counter-Strike 1.6, Half-Life 2 či Call of Duty: Modern Warfare 2 bych pár výtek měl, ale to jsou spíše výtky směrem ke hrám a jejich pojetí zvuku, než k sluchátkům samotným. U Modern Warfare 2 jsem měl chvílemi spíše pocit, že ze sluchátek místo zvuku vychází jen hluk. Na druhou stranu se jedná o válečnou hru, takže je to spíš dobře.

Z novějších her jsem sáhl například po Halo: Reach, které do sluchátek pouštělo fantastický zvuk. Ať už jsem hrál singleplayerovou kampaň, nebo kosil nepřátele v multiplayeru, odtrhly mě Viper V380 od reality spolehlivě. Směr nepřátel jsem mohl bez potíží v prostoru identifikovat, stejně tak jsem poznal i typ zbraně, ze které po mě střílejí.

Skutečná paráda, která mi vzala dech, je ale Hellblade: Senua’s Sacrifice. Pokud tento titul od Ninja Theory neznáte, tak se sluchátky Viper V380 si jej vychutnáte tak, jak autoři zamýšleli. A v případě, že se Senuou už zkušenost máte, dostanete zcela nový zážitek. Psychóza, kterou hlavní hrdinka trpí a která se projevuje hlasy v její hlavě (které jsou od hrdinky různě vzdáleny a mluví jinou intenzitou), k vám skrze Viper V380 promluví ve zcela novém rozměru.

Fanoušky automobilových závodů Viper V380 jistě taktéž potěší. Během hraní Forzy Horizon 4 jsem si se sluchátky vychutnal každé přeřazení, prudké zabrzdění či vjezd do pořádně hluboké kaluže. Zvuk motoru si rovněž užijete dosyta, což vám jistě pomůže ponořit se do hry.

Občas si určitě budete chtít poslechnout ale také nějakou hudbu, byť pro poslech vznešených skladeb mistrů klasické hudby nejsou Patriot Viper V380 stvořená. Do města s nimi patrně taktéž nevyrazíte, i když budete mít k dispozici patřičnou redukci. Jejich velikost, váha a neskladnost zkrátka nejsou ideální pro běžné poslouchání hudby.

Hudební projev je každopádně ucházející, jen basová složka je až příliš výrazná. Fanoušky elektronické hudby sluchátka zklamat nemohou, ti ostatní z nich nebudou příliš na větvi. Pro občasné přestávky od hraní ale poslouží dobře. Sledování filmů si užijete o něco více, pakliže film bude podporovat 7.1 kanálový zvuk.

Mikrofon by si zasloužil vylepšit

Plně nastavitelný mikrofon slibuje nejen čistý přenos, ale také odhlučnění okolních ruchů. Začínajícím streamerům a online hráčům na papíře slibuje solidní začátek slibné kariéry, v praxi je to nicméně trochu jinak. Nahraný zvuk je spíše plechový a jeho čistota není zrovna na nejvyšší úrovni. Není to tak špatné, jako v případě klasických mikrofonů u špuntových sluchátek, na profesionální přenos to ale nemá.

Možnost odhlučnit okolí zní velmi lákavě, nicméně má to svou cenu – kvalita hlasového přenosu znatelně klesne. Okolní ruchy jsou sice redukovány na minimum, váš hlas nicméně zní, jakoby jste byli v prázdné místnosti s příšernou akustikou. Online hráčům pro komunikaci s týmovými kolegy bude mikrofon stačit, streameři nechť sáhnou po jiném mikrofonu. Naštěstí můžete ke sluchátkům připojit i nějaký jiný.

Doprovodný software: příliš málo muziky

Software Viper je k dispozici pouze pro Windows, nicméně ostatní zase o tolik nepřijdou. Paradoxně nejužitečnější je ekvalizér, se kterým si aspoň trochu přizpůsobíte zvuk podle hry a vaší chuti. Xrear Voice Clarity a Xrear 3D jsou funkce zlepšující prostorový zvuk a hlas, které jednou zapnete a poté už nemáte důvod je vypínat.

V případě mikrofonu lze jen zapnout či vypnout odhlučnění okolí a případně zapnout modulaci hlasu. Funkce je to sice vtipná, v praxi ale ne moc užitečná. Fandové RGB si v programu mohou naplno přizpůsobit blikání sluchátek Viper V380, dle jejich libosti. A to je zhruba všechno, co speciální software od výrobce může nabídnout. Pokud tedy nemáte Windows, tak se bez něj klidně obejdete.

Závěr: obstojná sluchátka pro hráče

Jak shrnout Patriot Viper V380? I přes svou velikost jsou to překvapivě pohodlná sluchátka, která disponují skvělým zvukem pro hraní her, RGB diodami, odjímatelným mikrofonem či obstojným designem a kvalitními materiály. Skoro by se slušelo napsat, že se jedná o téměř dokonalá herní sluchátka.

Nicméně i model Viper V380 má své mouchy. Je to především omezená podpora ostatních platforem (a nepodporu Xboxu), spíše průměrná kvalita mikrofonu, nemožnost odejmout propojovací kabel (který má koncovku USB-A) nebo slabší doprovodný software. To vše korunuje cena 2 099 korun.

Nejpřímější konkurent je Logitech G432, která zakoupíte za shodnou cenu, připojuje se přes 3,5mm jack a parametry se příliš neliší. Ve stejné kategorii soupeří také Razer s legendárními sluchátky Kraken, Sennheiser GSP 300 nebo pro fanoušky PS4 samotná Sony s bezdrátovými sluchátky PS4 Gold Wireless Headset.

Pokus Patriotu zaujmout hráče kvalitním herním headsetem rozhodně padl na úrodnou půdu. Především PC hráči si budou vrnět blahem, konzolisté už to tak jednoznačné nemají. Největší potíž pro Viper V380 je nicméně konkurence, která kromě zvučnějších jmen nabídne také přinejmenším srovnatelný poměr ceny a výkonu. I tak si ale myslím, že si Patriot Viper V380 najde své příznivce zejména v řadách těch, kteří budou hledat netradiční design.