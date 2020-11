Recenze Sennheiser CX 400BT: bezkonkurenční zvuk za přijatelnou cenu

Sluchátka Sennheiser CX 400BT lze definovat jako in-ear true-wireless špunty střední až vyšší cenové kategorie, které nabízejí dobrý poměr kvality zvuku i technického zpracování s ohledem na cenu.

Model CX 400BT by měl být levnější alternativou k vyššímu modelu Sennheiser Momentum True Wireless (nyní už i Momentum True Wireless 2), který se stal poměrně úspěšným. Předpokladem úspěchu CX 400BT je tedy zachování kvalitního zvuku i přes levnější materiály a několik chybějících funkcí, což umožňuje jít s cenovkou níže. Uvidíme, jestli se to v tomto případě povedlo.

Design a zpracování

Sluchátka se ukrývají v klasickém papírovém balení, jehož obsahem je manuál, USB kabel pro nabíjení, celkem tři náhradní plastové špunty v různých velikostech a konečně také krabička se sluchátky. Testoval jsem černou variantu, ale k dispozici je také bílá.

Povrch krabičky je z matného plastu, a ačkoliv nepůsobí nijak luxusně, budí dojem kvalitního zpracování. Zavírací mechanizmus funguje spolehlivě. Na zadní straně krabičky najdete USB-C konektor pro nabíjení a také tlačítko s malou diodou. Dioda slouží pro zobrazení stavu nabití a tlačítko tuto diodu rozsvítí příslušnou barvou (celkem jsou 3).

Sluchátka jako taková mají tvar mírně zaoblené krychle, což možná na první pohled vypadá netradičně, ale ve výsledku to vůbec není na škodu. Nandávání do ucha probíhá stylem „zasuň a pootoč“. Na to, že sluchátka nemají žádnou další oporu ucha, drží poměrně slušně. Nevzpomínám si, že by mi za dobu testování vypadla, a to ani při běhání. Drží zkrátka spolehlivě.

Na bocích sluchátek jsou dotyková místa, která slouží pro ovládání. Odezva není nejrychlejší, ale určitě je to lepší než vytahovat telefon z kapsy. Každé sluchátko nabízí tři způsoby ovládání: jeden dotyk, dva doteky za sebou nebo podržení prstu na dotykové plošce. V rámci vlastního nastavení je pak k dispozici ještě trojí poklepání. Celkem tedy máte k dispozici osm gest pro ovládání dotykem.

Ovládáním ze sluchátek je tedy možné přehrávání zastavit/spustit, přepnout skladbu dopředu a zpět, snížit a zvýšit hlasitost případně spustit hlasového asistenta. Dobrou zprávou je také možností naprogramování vlastního nastavení ovládání pomocí aplikace.

Funkce a parametry

Kvalitní zvuk těchto sluchátek zajišťuje dynamický měnič o průměru 7 mm (stejně jako má dražší řada Momentum). Frekvenční rozsah dosahuje rozmezí 5 – 21 000 Hz. O přenos dat vzduchem se stará Bluetooth 5.1 a nechybí podpora kodeků AAC, SBC a aptX.

Sluchátka bohužel nenabízí populární ANC, ale poměrně dobře tlumí okolní zvuky svou konstrukcí. V parametrech se nedočtete o žádném stupni krytí ani voděodolnosti, proto sluchátka nebudou ideální pro sportovní využití.

Z ostatních funkcí již bylo zmíněno dotykové ovládání. Díky přítomnosti mikrofonu sluchátka nabízí i poměrně dobrou spolupráci s hlasovými asistenty a plní také funkci handsfree pro telefonní hovory. Bohužel u těchto sluchátek chybí start/stop funkce přehrávání při detekci vyndaného sluchátka z ucha.

Doprovodná aplikace

U mobilní aplikace Smart Control chválím za jednoduchost uživatelského prostředí i ovládání jednotlivých funkcí. Najdete tam jen to potřebné a nic navíc. Tak to má být.

V aplikaci můžete zabrousit do sekce pro ekvalizaci. Tam lze použít buďto zobrazení grafického ekvalizéru nebo jednotlivých faderů pro různé frekvence. Vaše nastavení si pak můžete uložit jako preset. Asi nepůjde o funkci, kterou by většina uživatelů denně používala, ale s nastavením zvuku si v tomto prostředí lze pěkně pohrát a mnohdy i dojít ke kýženému zvukovému výsledku.

Dalším důležitým úkolem aplikace je zobrazení a případné přenastavení funkcí dotykového ovládání. To je opět velmi jednoduché a přehledné. Za aplikaci patří Sennheiseru palec nahoru.

Přehrávání hudby a telefonování

Co se týče kvality hudebního přednesu, od značky Sennheiser asi nelze očekávat nic jiného než nadprůměrný výkon. V průběhu testování jsem se snažil hledat slabá místa. Sluchátka jsem testoval na hudbě různých stylů od akustické hudby brněnského B Side Bandu, přes rockové Greta Van Fleet až k indie elektro hudbě typu Glass Animals a všechno znělo velmi slušně.

Zvuk je celkově velmi čistý a vyrovnaný. Ve spektru mi nechybělo téměř nic, dokonce i basy 7 mm měnič zvládá dobře (v rámci možností in-ear sluchátek samozřejmě). CX 400BT jsou detailnější ve středech a výškách, ale obstojí určitě v celém spektru.

Naopak telefonování se sluchátky by určitě mohlo být lepší. V momentě, kdy máte sluchátka v uších a telefonujete, je vše v pořádku. Dotykové ovládání a hlasový asistent vám navíc usnadňují tuto komunikaci. Horší je to, pokud jste na opačné straně „drátu“ a telefonujete s člověkem, který má CX 400BT v uších.

V této situaci je zvuk Sennheiserů o poznání slabší než například u AirPodů. Slabší je v intenzitě, takže je potřeba zvýšit hlasitost na maximum a také v celkové srozumitelnosti. Není to až tak zásadní problém, sluchátka se stále použít dají, nicméně dlouhé hovory určitě nebudou nejsilnější stránkou těchto jinak zvukově velmi slušných sluchátek.

Výdrž na baterii

Dle papírových parametrů by sluchátka měla zvládnout 7 hodin provozu na baterii, což se mi při testování potvrdilo. Testoval jsem převážně s nastavenou vyšší hlasitostí, využíval jsem dotykové ovládání a často jsem přes sluchátka telefonoval, takže při méně náročném užití se možná dostanete i k osmi hodinám.

Při srovnání s konkurencí na trhu je to výdrž spíše průměrná, ale přiznejme si, kdo využije 7 hodin nepřetržitého provozu bez umístění sluchátek do krabičky? Pokud se v takové situaci nacházíte, není žádný problém na pár minut sluchátka uložit do krabičky a dobít si je na dalších celkem až 13 hodin výdrže. Pokud tedy sečteme výdrž sluchátek i krabičky, dostaneme se na 20 hodin.

Kompletní nabíjecí cyklus krabičky i sluchátek zabere asi 90 minut. Rychlé nabití během patnácti minut zajistí zhruba hodinu dalšího provozu.

Závěrečné hodnocení

Sluchátka Sennheiser CX 400BT nepřináší originální design ani luxusní zpracování. Netrhají rekordy výdrže na baterii. Chybí jim ANC i odolnost proti vniknutí vody. Co naopak nabízí, je velmi slušný zvuk, funkční dotykové ovládání i možnost použití jako handsfree. Mají slušnou výdrž, novější Bluetooth 5.1 i kodek aptX.

Česká cena se v závislosti na prodejci pohybuje v rozsahu od 3625 Kč do 5290 Kč. Pokud je vaší prioritou zvukové podání a tolik si nepotrpíte na nových funkcích nebo extrémní výdrži na baterii, Sennheiser CX 400BT jsou velmi dobrou volbou.

Sennheiser CX 400BT 8.8 Design a zpracování 8.0/10

















Kvalita zvuku 9.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Funkce 9.0/10

















Pohodlnost nošení 9.0/10

















Klady (+) bezkonkurenční zvuk

dotykové ovládání

jednoduchá a funkční aplikace

podpora kodeku aptX Zápory (–) chybí ANC

horší handsfree

bez krytí proti vniknutí vody

průměrná výdrž baterie