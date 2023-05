Recenze Redmi Watch 3: hodinky jako z partesu stojí 2 tisíce korun

Redmi Watch 3 jsou nové chytré hodinky od Xiaomi, které cílí na nenáročné zákazníky

Ve skutečnosti jde ale o velmi zajímavou alternativu k hodinkám s pětinásobnou cenou

V Česku je pořídíte v černé nebo světlé variantě za příjemných 2 190 Kč

Chytré hodinky obecně nepatří k levnému příslušenství, chcete-li opravdovou kvalitu. Xiaomi se s tímto trendem ale snaží bojovat a dlouhodobě nabízí v určitých ohledech srovnatelnou kvalitu, jenže s pětinovou cenou. A dokazuje, že i hodinky za dvě tisícovky mohou učarovat náročnějším zákazníkům.

Redmi Watch 3 lze pořídit v České republice v černé variantě s černým řemínkem, anebo také v lehce zlatavé variantě s béžovým řemínkem. Cena je vždy stejná, tedy 2 190 Kč včetně DPH. Plus Xiaomi na oficiálním českém e-shopu nabízí i originální silikonové řemínky jiných barev, po 499 Kč za kus.

Obsah balení

Prodejní balení nijak opulentní není. Bílý kvádřík s hromadou zbytečných popisků, přitom důležitý je pouze název zvýrazněný červeným písmem a vyobrazení hodinek v životní velikosti. Uvnitř se na piedestalu nachází hodinky, pod nimi pak nabíjecí kolébka s USB-A zakončením a uživatelský manuál.

Chudý příbuzný jiných hodinek

Výrobci chytrých hodinek se tak nějak dohodli, že ty s kruhovým ciferníkem budou „ty hodnotnější“ a modely se čtvercovým ciferníkem dostanou nálepku „levnějších hodinek pro nenáročné“. Výjimkou jsou Apple Watch, které čtvercový trend započaly. Redmi Watch 3 se ale jablečnou konkurenci kopírovat nesnaží.

Hodinky mají plastové tělíčko s lesklým povrchem po obvodu a matným černým dýnkem. Zařízení je lehoučké 25 gramů, i s řemínkem potom 37 gramů. To je zkrátka velká výhoda plastových hodinek; nevýhodou je pak horší odolnost proti odření, štěrku a podobně. Co se týče vody, Watch 3 zvládnou ponor až do 50 metrů, klasickou certifikaci IP však nemají.

Na zápěstí sedí poměrně příjemně, na čemž má velký podíl i měkoučký silikonový řemínek s jednoduchým patentkovým zapínáním (de facto stejné jako výchozí řemínky u Apple Watch). Důležité je však zmínit, že Xiaomi nasadilo jednoduché vlastní uchycení řemínku k pouzdru hodinek, nemůžete tedy použít libovolný pásek, nýbrž pouze oficiální provedení (anebo neoficiální, avšak s kompatibilním uchycením).

Co do ovládacích prvků jsou Redmi Watch 3 takřka ideálem minimalistů. Na pravé straně je jediné tlačítko, které spouští menu aplikací a odkudkoliv vás vrátí zpět na hlavní obrazovku s ciferníkem. Zbytek probíhá na plochém displeji. Vpravo pod tlačítkem je ještě mikrofon a výdech tichoučkého reproduktoru. O něm ještě bude řeč.

Velký displej, pěkný displej

Obrazovka je plochá, dostatečně velká a se svítivostí až 600 nitů i dobře čitelná. Vlastně jde o příjemné překvapení. Výrobce vsadil na velký 1,75″ (asi 44 milimetrů) AMOLED panel s rozlišením 450 × 390 pixelů. Rozlišení je dostatečné, žádný rastr při běžném používání neuvidíte. Ale pozor, chybí senzor pro automatickou regulaci jasu.

Vzhledem k ceně prominu i circa 3milimetrový okraj, bez kterého by hodinky vypadaly o poznání stylověji. Opomenout ale rozhodně nesmím funkci Always-On. Ten si dokonce můžete nakonfigurovat, ale pozor, u některých ciferníků je Always-On režim ve vlastním designu, který nelze změnit. Škoda jen, že je „aktivní displej“ velmi tmavý a tedy hůř čitelný, čímž trochu přichází o svůj účel.

Výbava, chytré funkce

Uvnitř hodinek nalezneme blíže nespecifikovaný čipset a paměť. Ať už je pohání cokoliv, systém běží velmi plynule, neseká se a nikde dlouho nečekáte. Optimalizace je tedy vyřešena výborně. K dispozici je dále Bluetooth 5.2, GPS, akcelerometr, elektronický kompas, gyroskop a zdravotní snímače.

Proprietární operační systém vychází z MIUI Watch OS, které Xiaomi používá u dražších modelů. Redmi Watch 3 se ovládají jednoduše: aplikace vybíráte z menu v podobě mřížky, na ciferníku potom přecházíte do stran a používáte widgety soustředěné do dlaždic.

Ty můžete dokonce lehce upravovat v doprovodné aplikaci Mi Fitness pro telefon. Potažením dolů, respektive nahoru otevřete oznamovací, respektive ovládací centrum. Nic převratného, ale dobře funkční hodinkových systém.

Z hlediska běžných funkcí přichází Redmi se základní sadou. Máme tu kalendář, respektive plán událostí, počasí, kontakty, hudební přehrávač, vzdálenou spoušť fotoaparátu, vzdálené vyhledání připojeného telefonu a pak maličkosti jako svítilna, stopky nebo budík.

Přiznám se však, že mi trochu haprovala synchronizace a hodinky se neustále od telefonu odpojovaly. Projevovalo se to v tom, že nešlo třeba ihned zobrazit počasí, spustit vzdálenou spoušť foťáku anebo zapnout GPS při venkovním sportování. Tento problém mě potkával při propojení s iPhonem – při komunikaci hodinek a telefonu Redmi Note žádný problém nebyl.

Funguje také volání při spojení s telefonem, eSIM bohužel k dispozici není. Zklamáním je, že reproduktor není dostatečně hlasitý – nejenže neslyšíte pořádně druhou stranu, neduh se totiž projevuje třeba i při používání budíku. Bída jsou i notifikace – hodinky vám zabrní a zobrazí text zprávy, neumí ale emotikony a na zprávu nemůžete nijak odpovědět.

Fitness funkce

A jak jsou na tom Redmi Watch 3 z hlediska zdravotních a fitness funkcí? Výrobce se chlubí zejména celodenním měřením srdeční aktivity, důraz je též kladen na monitoring hladiny kyslíku v krvi (SpO2). Obojí funguje na výbornou, ale dost na tom tratí výdrž. Fajnšmekry potěší měření stresu, dýchací cvičení anebo kontrola kvality spánku.

Kromě toho mají hodinky prý schopnost měřit zdravotní data až u 121 sportovních režimů. K dispozici jsou klasiky i velké zvláštnosti, jako automobilové sporty, různé druhy tance, pouštění draků či šnorchlování. Tajně doufám, že příští generace nabídne i oblíbený tuzemský sport „zvedání půllitru“.

Já zůstal u konvenčního běhání, chůze venku a jízdy na rotopedu v domácích podmínkách. Potěšující je, že hodinky měří vcelku přesně srdeční tep a fitness aktivitu rozdělují do jednotlivých fází dle intenzity (od lehkého po anaerobní a VO2 Max).

12denní výdrž? Ani náhodou

Hodinkám v mých očích bohužel ubírá kredit jedna marketingová polopravda, které se Xiaomi dopustilo. Uvádí totiž výdrž až 12 dní na jedno nabití. Já jsem se na tuto metu nedokázal dostat – a říkám vám, že kdyby se na ní někdo dostal, hodinky budou osekané o všechny zajímavé funkce.

Tak tedy – reálná výdrž s aktivovaným celodenním měřením srdečního tepu, obdenním sportováním (30–60 minut s aktivní GPS) a Always-On zobrazením od východu do západu slunce se pohybuje kolem 4 dní. Víc od hodinek neočekávejte, zbytečně by vás to limitovalo.

Výdrž kolem jednoho pracovního týdne je podložena akumulátorem s kapacitou 289 mAh. Nabíjení probíhá staromódním 2pinovým magnetickým konektorem. Kompletní dobití však vyjde na zhruba 50 minut, takže v tomto ohledu jsou na tom Redmi Watch výborně.

Závěrečné hodnocení

Redmi Watch 3 jsou zařízení, které rozhodně potěší. Nejde o revoluční produkt. Bohatě stačí, že nejde o tuctové levné chytré hodinky, které circa po půl hodině používání proklínáte a přejete si, abyste bývali utratili trochu víc peněz za lepší produkt.

Rozhodně mají své mouchy: vadí mi absence automatické regulace podsvícení displeje, extrémně tmavý Always-On režim a nestabilní připojení s iPhonem. Zároveň se ale řadím k náročnějším zákazníkům (používám chytré hodinky za 12 tisíc korun), ale fungovat s Redmi Watch mi vůbec nevadilo.

Naopak, nabyl jsem díky tomu dojmu, že i segment levných hodinek se posouvá kupředu mílovými kroky. Jen tak dál – Redmi Watch 3 mohou být hit, s cenou 2 190 Kč mi totiž připadají jako výborná koupě, třeba i v porovnání s opěvovaným fitness náramkem Xiaomi Smart Band 7.

Redmi Watch 3 7.8 Design a zpracování 7.5/10

















Funkce a výbava 6.9/10

















Pohodlnost nošení 8.6/10

















Výdrž baterie 7.1/10

















Doprovodná aplikace 8.7/10

















Klady svěží design, nízká hmotnost

velký displej s Always-On

přehledný a dobře optimalizovaný systém

množství sportovních režimů

nízká cena Zápory chybí automatická regulace jasu

nízký jas při režimu Always-On

reproduktor s extrémně nízkou hlasitostí

zpracování z laciných materiálů Koupit Redmi Watch 3