Recenze Realme Watch: pozitiva se hledají jen těžko

Realme je nejen na našem trhu poměrně nová značka, nicméně už si stihla vydobýt renomé kvalitního výrobce smartphonů. Ať už jde o jejich vlajkové lodě, jako například X3 Zoom, nebo levnější modely, při výběru telefonu ve střední třídě je zkrátka třeba brát Realme v potaz. Co výrobci ale trochu chybělo, je příslušenství navíc.

V této recenzi jsem se podíval na Realme Watch – cenově velmi dostupné chytré hodinky a také jeden z prvních nositelných gadgetů, které čínská značka dodává na náš trh. Co všechno umí? A vyplatí se do něj vložit důvěru?

Design a provedení

Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše – inspirace Apple Watch je tady více než patrná. Čtvercový displej a zaoblené hrany působí elegantně, převažující materiál, kterým je plast, už nikoli. Hodinky jsou sice lehké a pevné, prémiový pocit z nich ale mít nebudete. Silikonový řemínek má vcelku dobrou kvalitu a na kůži je příjemný. Pakliže ale máte citlivější kůži, sáhněte raději po nějaké alternativě.

Na dýnku se nachází měřič tepu a dva piny pro nabíjení, na pravé hraně nenajdeme korunku, ale pouze tlačítko. To u testovaného kusu vydávalo při stisknutí nepříjemné cvakavé zvuky, které nepůsobily dobře. Bohužel ani displej nezabírá celou čelní stranu a je to patrné na první pohled. Poměr displeje ku tělu je velmi slabých 67,7 %. Ve výrazné bradě se doslova ukrývá logo Realme – jakoby se výrobce za hodinky styděl.

Řemínky mají klasickou rozteč 20 mm a relativně snadno je můžete vyměnit za jiné. Jen doporučuji využívat řemínky s rychloodepínací stěžejkou, které jsou v segmentu chytrých hodinek standardem. Při nacvaknutí řemínku s klasickou stěžejkou hrozí, že kvůli konstrukci už řemínek z Realme Watch nesundáte.

I přes neoriginální design a několik přešlapů se stále jedná o vcelku pohodný chytrý doplněk, který dobře sedí na ruce, nijak mě při běžných činnostech neomezuje, vleze se pod rukáv košile a pro okolí nepůsobí laciným dojmem, jak tomu občas bývá u konkurence.

Parametry a funkce

Z rozměrů 36,5 x 25,6 x 11,8 mm a hmotnosti 31 g plastového těla vystupuje přední strana s IPS displejem o velikosti 1,4″ a rozlišením 320 x 320 pixelů. Ten je krytý Gorila Glass třetí generace a jeho kvalita bohužel není valná. Barevné podání působí vybledle, svítivost 380 nitů na přímém sluníčku příliš nepomůže a při změně úhlu dochází k deformaci obrazu.

O použitém procesoru či paměti RAM se toho příliš dohledat nedá, ale potěší certifikace IP68, která hodinky kryje proti prachu a vodě. Z konektivity je k dispozici pouze Bluetooth ve verzi 5.0, který doplňuje akcelerometr a senzor měření srdečního tepu s podporou měření SpO2. A to je v kostce všechno, co hodinky po hardwarové stránce nabídnou.

Operační systém

O chod hodinek se stará proprietární systém, který je bohužel jednou z největších slabin Realme Watch. Systém je zoufale neodladěný, i při běžném procházení nabídek je pohyb trhaný a každá akce hodinkám trvá déle, než je zdrávo. V podporovaných jazycích rovněž chybí čeština. Fyzické tlačítko slouží pro návrat zpět, stejně jako gesto potáhnutí z pravé strany.

Podržením prstu na ciferníku jej můžete rychle změnit, posunem doleva či doprava listujete nabídkami počasí, spánku, srdečního tepu, denní aktivity a rychlých přepínačů (režim nerušit, třístupňové ovládání jasu, rozsvícení displeje při pohybu ruky a úsporný režim). Tahem z horní strany se dostanete do notifikačního centra, tahem zespod najedete na nabídku všech aplikací.

Těch není mnoho a další do hodinek nedostanete. Kromě těch naprosto základních, jako je cvičení, měření tepu a SpO2, přehled aktivity a spánku, budíku, stopek či počasí, najdete také aplikace pro meditaci, nalezení telefonu, ovládání hudby či dálkovou spoušť fotoaparátu. Z mně neznámého důvodu chybí odpočet času, který považuji za naprostý základ.

Informací z aplikací nečekejte závratné množství, vesměs se jedná jen o to nejnutnější. Ať už je to aktuální teplota, spálené kalorie nebo ušlé kroky, nic navíc se nedozvíte. Trochu mě zklamala funkce nalezení telefonu. Ta sice zvládla můj telefon prozvonit, ale nemohl jsem přijít na to, jak vyzvánění telefonu rychle ukončit. Zapnutí displeje či odemčení telefonu jako pokyn pro ukončení vyzvánění nestačil, musel jsem až ztlumit hlasitost vyzvánění. Teprve poté telefon přestal vyzvánět.

Dálková spoušť fotoaparátu funguje, ale od stisknutí příslušného tlačítka po pořízení fotky uběhne několik vteřin. Ačkoli je to chvályhodné, že máte chvíli na zaujetí té správné pózy, měl jsem pocit, že to nebylo záměrem Realme. Spíše bych to přičítal špatně optimalizovanému softwaru.

Práce s notifikacemi je alfou a omegou chytrých hodinek – proto si je konec konců většina z nás pořizuje. Tady Realme Watch selhávají na celé čáře. Notifikační centrum je jen sáhodlouhý seznam veškerých notifikací, které nejsou nijak seskupeny, a kromě ikonky a textu New message se prakticky nic nedozvíte. Pro více informací je nutné každou jednotlivou notifikaci rozkliknout.

Ačkoli potěší podpora české diakritiky, s notifikací můžete udělat jen jednu věc – smazat ji. Nejpoužívanější akcí v notifikačním centru pak jistě bude hromadné smazání všech příchozích upozornění. Jestli totiž upozornění přišlo z Viberu, Messengeru či Outlooku, se dozvíte pomaleji, než kdybyste vzali do ruky samotný telefon.

Doprovodná aplikace

Pro spárování a fungování je potřeba stáhnout doprovodnou aplikaci Realme Link, která je bohužel dostupná pouze pro telefony s Androidem. Pro Realme Watch funguje jako shrnutí všech naměřených dat, konkrétně počtu ušlých kroků, statistiky spánku, srdeční tep, výsledky měření SpO2 a záznamy aktivit. Po rozkliknutí se výsledky můžete zobrazit na denní, týdenní, měsíční či roční bázi.

Bohužel, aplikace je informačně velmi chudá. Po rozkliku se dozvíte opravdu jen to nejnutnější, nic navíc vám aplikace neukáže. Naprosto chybí také jakékoli vysvětlení či doporučení, co dělat a jak co zlepšit. Pokud se nechcete nimrat ve statistikách, pak jistě oceníte grafickou přehlednost a jednoduchost. Jestli ale očekáváte něco málo navíc, tak to bohužel nedostanete.

V nastavení můžete některé funkce aktivovat či vypnout (nalezení telefonu, ovládání přehrávání hudby, dálková spoušť fotoaparátu), nebo si nastavit upozornění toho, že se máte hýbat či vypít sklenku vody. Obecně ale nastavení navštívíte pouze jednou při prvotním nastavení hodinek. Pak už to příliš smysl nedává.

Hned na prvním místě ale zaujme položka pro změnu ciferníků. Stačí jeden klik a ten vás ihned posadí na zadek. Na výběr máte pouhých 12 ciferníků bez jakékoli možnosti přizpůsobení. V hodinkách můžete mít navíc nahraných jen 6. Osobně považuji za vkusné a užitečné jen 4, bez zbytku bych se klidně obešel. Tohle je bohužel jen další ostuda Realme Watch.

Co bych ještě rád zmínil, jsou možnosti synchronizace. Pakliže nechcete používat přímo aplikaci od výrobce, je zde možnost exportovat data do Google Fit. Bohužel nikam jinam, ale byl jsem rád alespoň za tuto možnost. Teda do chvíle, než jsem začal kontrolovat, jakým způsobem data Realme synchronizuje.

Něco tak špatného jsem už dlouho neviděl. V případě ušlých kroků bylo vše v pořádku (byť číslo nesedělo přesně na kroky), ale zbytek jednoduše nefungoval. Spánek se synchronizoval podle nálady a taky ne úplně přesně, srdeční tep se do aplikace propsal jen čirou náhodou – i přes kontinuální měření každých 5 minut po dobu 24 hodin denně se v Google Fit zobrazilo denně okolo 2-3 měření. To nestačilo ani na graf.

Se synchronizací hmotnosti jsem nepočítal, neboť se v Realme Link zadávala jen v profilu. Počítal jsem, že se jedná pouze o orientační číslo, nicméně Realme Link to pochopilo jako naprosto zásadní informaci. Zadanou hmotnost mi tak několikrát denně nezapomnělo synchronizovat do aplikace, bez jakéhokoli mého přičinění. Měřená cvičení se pro změnu v aplikaci takřka vůbec neprojevila.

Fitness funkce a měření

Jestli mají být v některé z oblastí chytré hodinky pevné v kramflecích, jsou to fitness funkce. Konkrétně měření kroků a srdečního tepu. Kroky neměří Realme Watch spolehlivě, výjimkou nejsou ani odchylky o stovky kroků, což rozhodně není správně. Srdeční tep v klidovém stavu mi hodinky měří vcelku přesně s odchylkou 10 úderů, nicméně stačí, abych se vydal na krátkou procházku, a už jsou schopny mi naměřit tep i 140.

Přehled zaznamenaných cvičení má hezký efekt, který vám na mapě nakreslí ušlou/uběhnutou/odjetou trasu. Kromě délky trasy, spálených kalorií, průměrného srdečního tepu, ušlých kroků, doby trvání a zón srdečního tepu se nic víc nedozvíte. Ani fitness funkce tak nepřekypují žádanou informační hodnotou a jsou vhodné spíše pro příležitostné sportovce.

Měření spánku rozhodně není něco, podle čeho byste se měli řídit. Aplikace vám zobrazí spánek ve chvíli, kdy jste vzhůru, a naopak jsem měl v měření i několik přerušení, přesto že jsem spal jako dřevo. Začátek a konec spánku je pak také pouze ilustrační. Bohužel hodinky nezvládají pracovat se šlofíky – v aplikaci uvidíte vždy jen jedno měření denně, a to vždy to poslední.

Měření SpO2 funguje jen při úmyslném vyvolání, tedy nikoli během cvičení, jak by se dalo čekat. Po krátkém měření dostanete jen procento okysličení krve a zbytek si holt musíte zjistit sami. V běhu si asi nebudete kazit tempo manipulací s hodinkami a při sezení za počítačem je vám měření okysličení prakticky k ničemu.

Výdrž baterie

Baterie má kapacitu 160 mAh a jistě tušíte, jak na tom budou hodinky s výdrží. Při běžném používání očekávejte výdrž okolo 3-4 dnů, při aktivnějším používání to ještě o jeden den zkraťte. Vzhledem k tomu, co všechno hodinky umí (či spíše neumí), by výdrž měla být minimálně v řádu jednoho pracovního týdne. Na ten se sice dostat můžete, ale funkcionalitu hodinek musíte značně omezit.

Rychlost nabíjení je i přes malou baterii doslova tragická. Z 0 na 100 % trvalo hodinky dobít okolo dvou hodin, průběžné dobíjení, zatímco jsem ve sprše, zvládlo doplnit kapacitu baterky jen o nějakých 7 procent. Byl jsem u chytrých hodinek vždy zvyklý, že celodenní úbytek energie jsem během tohoto okamžiku zvládl kompenzovat. To bohužel Realme Watch nezvládají.

Závěrečné hodnocení

Hledat pozitiva na Realme Watch jde jen velmi těžko. Mám pocit, že celou recenzi provázela dvě slova – ale a bohužel. Po dobu testování jsem se nemohl ubránit dojmu, že se spíše než o chytré hodinky jedná jen o trochu lepší fitness náramek. To bych nicméně křivdil všem fitness náramkům, které toho zvládají mnohdy více a spolehlivěji.

Pokud mám přeci jen něco vyzdvihnout, tak to jsou rozměry hodinek, i přes to, že design není zrovna originální. Na ruce rovněž hodinky působí velmi dobře a především díky rozměrům a hmotnosti se nosí velmi pohodlně. Odolnost proti vodě a prachu je taktéž chvályhodná, stejně jako cena. Ta je 1 490 korun, což může někoho zlomit ke koupi.

Negativ je tolik, že je jen vyjmenuji: okopírovaný design, slabý výkon, mizerná optimalizace, absence klíčových funkcí, slabá výdrž na baterii a dlouhý nabíjecí čas, nespolehlivé měření, špatná synchronizace a nemožnost efektivně pracovat s notifikacemi. I přes vypsání tohoto seznamu mám pocit, že jsem na některé chyby a přešlapy zapomněl.

Realme Watch nemají nic, čím by zaujaly či vyrazily dech konkurenci. Při porovnání výdrže s Xiaomi Amazfit Bip musí být Realme stydno, funkcemi je na tom stejně jako fitness náramek Xiaomi Mi Band 5, který sice dělá stejné věci, ale o několik řádů lépe. S chytrými hodinkami od Huawei/Honoru nebo Amazfitu se Realme nemůže ani zdaleka rovnat. Přitom by třeba stačilo přidat NFC a možnost placení a hned by to bylo o něčem jiném. Takhle jsou Realme Watch jen hráčem okresního přeboru v kádru složeném z prvoligových a druholigových hráčů.