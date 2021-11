Recenze Realme GT Neo 2: výrazná barva není zárukou úspěchu

Realme se na českém trhu poměrně daří, přičemž výraznější úspěchy zaznamenala čínská značka především v nižší střední třídě. To chce ale Realme změnit se svou dostupnou vlajkovou lodí Realme GT, která duchovně navazuje na prvotinu na našem trhu, Realme X2 Pro. Jak v našem testu obstál úkrok stranou jménem Realme GT Neo 2?

Realme GT Neo 2 je odvozeninou od vlajkového modelu Realme GT

starší čipset a horší fotoaparáty se snaží vyvážit větší baterií a nižší cenou

Realme se tento mix příliš nevyvedl

Design a zpracování

Z hlediska designu si Realme GT Neo 2 bere od svého stájového vzoru dynamický vzhled s černým pruhem a k tomu přidává netradiční světle zelenou barvu, která bezesporu upoutá pozornost. Jestli se vám kombinace zelené a černé líbí, už nechám na vás, nicméně během testování jsem se setkal jak s naprosto nadšenými reakcemi, tak i s těmi negativními. Sám se řadím někam mezi tyto názory, a pokud vám zelená vysloveně nesedí, můžete sáhnout po tradiční černé či gradientu modré a žluté.

Po konstrukční stránce nelze Realme GT Neo 2 příliš vytknout. Sklo na přední i zadní straně lícuje příkladně, rámečky okolo displeje nejsou příliš široké, výřez pro fotoaparát je decentní a modul fotoaparátu vystupuje z těla přístroje jen mírně. Potěší přítomnost silikonového obalu a nalepené ochranné fólie. Rozměry telefonu jsou 162,9 x 75,8 x 8,6 milimetrů a hmotnost 200 gramů.

Displej a hardwarová výbava

Na přední straně telefonu najdeme 6,62“ displej z dílny Samsungu. Jedná se o AMOLED panel s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí 120 Hz (a možností nastavení adaptivního přizpůsobení), odezvou na dotyk 600 Hz, HDR10+ a maximálním jasem 1300 nitů. Součástí displeje je i čtečka otisků prstů a 16Mpx selfie kamerka umístěná v otvoru vlevo nahoře.

Uvnitř telefonu se nachází čipset Qualcomm Snapdragon 870, 8/12 GB RAM (s možností virtuálního rozšíření na 19 GB) a 128/256 GB vnitřní paměti (bez možnosti rozšíření). Právě v oblasti čipsetu udělalo Realme oproti svému vlajkovému modelu ústupek – přeci jen starší čipset je v dnešní době lépe dostupný. V benchmarku AnTuTu získal 721 795 bodů, což je stále velmi dobrý výsledek.

Velká pozornost byla věnována chlazení: telefon v sobě obsahuje diamantový gel na ploše 7 932 mm², dále zde máme výparníkovou komoru o ploše 4 129 mm² a v neposlední řadě osm vrstev grafenu. Realme slibuje, že tento systém má o 20 procent lepší odvod tepla než u minulé generace a dokáže snížit teplotu telefonu až o 18 stupňů. Během hraní graficky náročných her se smartphone nikterak výrazněji nezahříval, za což si zaslouží pochvalu.

Hardwarové parametry Realme GT Neo 2 Systém: Android 11 Rozměry: 162,9 x 75,8 x 9 mm , Hmotnost: 199,8 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 870 5G, octa-core, 1x 3,2 GHz Kryo 585, 3x 2,42 GHz Kryo 585, 4x 1,80 GHz Kryo 585 RAM: 8/12 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: AMOLED, 6,62", Full HD+, 1080 × 2400 px Hlavní fotoaparát: 64 Mpx, hlavní, f/1.8, 26mm, 1/1.73", 0.8µm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.3, 16mm, 119˚, 1/4.0", 1.12µm Třetí fotoaparát: 2 Mpx, makro, f/2.4 , Přední kamera: 16 Mpx, f/2.5, Full HD video, HDR, panorama Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Z ostatní výbavy nechybí podpora 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 (se standardy aptX, AAC či LDAC), všechny relevantní polohové systémy, USB-C, NFC či čtečka otisků prstů v displeji, která je vcelku rychlá a spolehlivá. Zamrzí jen absence 3,5mm audio konektoru a vyšší odolnosti proti vodě a prachu.

Baterie a výdrž

Pro nabíjení baterie s kapacitou 5 000 mAh lze využít pouze USB-C, neboť bezdrátové nabíjení bohužel chybí. Zato je podporováno rychlodobíjení SuperDart výkonem 65 W, které zvládne telefon nabít z 0 na 100 procent za zhruba 37 minut. Větší baterie oproti Realme GT sice potěší, na druhou stranu starší čipset je energeticky náročnější, takže rozdíl ve výdrži není až tak markantní.

Výdrž je na dnešní standardy poměrně dobrá. Pokud nemáte aktivován režim maximálního výkonu a nehrajete hry několik hodin denně, protáhne vás Realme GT Neo 2 až do dopoledne druhého dne. Když jsem ale dal telefonu trochu více do těla, do večera jsem musel hledat nabíječku. S nejvyšším výkonem a aktivním hraní her počítejte s nutností nabít telefon už kolem oběda.

Operační systém

Operačním systémem je Android 11 zabalený do nadstavby Realme UI 2.0, přičemž v plánu je aktualizace na Android 12 s nadstavbou Realme UI 3.0, která má vylepšit plynulost, snížit nároky na baterii a přinést nové možnosti přizpůsobení. Ani za současný stav se Realme GT Neo 2 rozhodně nemusí stydět.

Systému nechybí široké možnosti úprav, jako například vlastní systémové barvy, vlastní ikony, přizpůsobení efektů (například čtečky otisků prstů či barvy rozsvícení okrajů při příchozí notifikaci) a mnoho dalšího. Zároveň si lze velmi dobře přizpůsobit Always-on displej, ať už jde různé typy hodin či obrazců. Co mě zároveň potěšilo, je rychlost a plynulost systému, který se nikde nezasekává a ani neškube. V tomto ohledu odvedlo Realme poctivý kus práce.

Fotoaparát a záznam videa

Hlavní fotoaparát dostal rozlišení 64 Mpx, světelnost f/1.8 a elektronickou stabilizaci. Doprovází ho 8Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/2.3 a 2Mpx makro kamera se světelností f/2.4. V tomto ohledu se GT Neo 2 nikterak neliší od svého předchůdce Realme GT, který disponuje stejnou sestavou fotoaparátů jen s jednou výjimkou – zatímco vybavenější předchůdce dostal pro hlavní fotoaparát snímač Sony IMX682 Exmor RS, GT Neo 2 se může pochlubit pouze snímačem Samsung Bright S5KGW1.

Výsledky hlavního fotoaparátu jsou za dobrého světla velmi dobré, snímky jsou příkladně ostré, nechybí jim plno detailů a mají dobré podání barev. O širokoúhlém objektivu se taktéž dá hovořit pozitivně, byť disponuje viditelným zkreslením při okrajích a tudíž i ztrátou ostrosti, vyvážení bílé by mohlo být přesnější a barevné podání se liší od hlavního fotoaparátu.

Za zhoršených světelných podmínek jde kvalita rapidně dolů. Hlavní snímač si díky své světelnosti ještě udrží alespoň průměrnou kvalitu, ale v některých snímcích to přehání s šumem, protisvětlo není jeho přítel a ostrost a detaily nejsou zrovna špičkové. Širokoúhlý objektiv raději ani v noci nepoužívejte, pokud není k dispozici silný zdroj světla.

Zmínit musím také makro objektiv, který je dle mého názoru naprosto zbytečný. Nízké rozlišení a mizerná světelnost zvládne vytvořit průměrný snímek jen při takřka perfektních podmínkách, které ale nastanou málokdy. Naopak chválím absenci snímače pro bokeh, který Realme GT Neo 2 zvládá softwarově a svou kvalitou si nezadá s telefony, které jsou osazeny dedikovaným fotoaparátem pro bokeh.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete prohlédnout/stáhnout zde

Natáčet videa lze až ve kvalitě 4K při 60 snímcích za sekundu, což je na dnešní dobu standard. Elektronická stabilizace nahrávání pomáhá, stejně jako vyšší snímková frekvence. Za dobrého světla jsou záznamy poměrně kvalitní, netrpí na agresivní přeostřování, rychlá změna expozice jej taky nevyvede z míry a podání barev a detailů je dobré.

Realme GT Neo 2: camera test (4K, 60 fps)

Za zhoršeného světla jsou výsledky spíše průměrné, fotoaparát má občas problémy zaostřit, vyvážení bílé Realme GT Neo 2 příliš dobře nezvládá a objevuje se také výrazný šum. Zmínit musím také nahrávání zvuku, které je bohužel jen průměrné, neporadí si ani s mírným větříkem a má tendenci znít plechově.

Závěrečné hodnocení

Realme GT Neo 2 je spíše nucenou evolucí, než kýženou revolucí. Čínská značka kvůli globálnímu nedostatku čipů vytvořila cenově přijatelný úkrok stranou, který ovšem v našem prostředí nedává příliš smysl. Kromě atraktivní barvy, mírně větší baterie a o tisícovku nižší ceny totiž GT Neo 2 nenabízí nic, co by vás přesvědčilo dát mu přednost před Realme GT.

Právě naopak, ústupky v podobě staršího a méně výkonného čipsetu a také lehce horšího fotoaparátu dle mého názoru nestojí za zvážení nákupu Realme GT Neo 2, alespoň v případě, pokud pro vás není každá tisícovka rozhodující – smartphone pořídíte ve variantě 8 GB RAM/128 GB vnitřní paměti za 11 990 Kč, respektive za 13 490 Kč v případě verze s 12 GB RAM/256 GB vnitřní paměti. Realme GT Neo 2 se více než s konkurencí bude prát s vlastním stájovým kolegou a ke své smůle bohužel tahá za kratší konec.