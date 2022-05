Recenze Realme C35: dvoudenní výdrž a dobrý fotoaparát do 5 tisíc

Konzervativní design vyhoví mnohým, pistáciová verze je mezi telefony neokoukaná

Čipset Unisoc Tiger T616 sice papírově není nejvýkonnější, ale běžné požadavky zvládá

50Mpx hlavní fotoaparát za dobrého světla určitě nezklame

Realme C35 spadá do základní „céčkové“ řady této populární čínské značky. Vyšší číslovka v označení ale signalizuje, že by se mělo jednat o nejvyšší model z těchto levnějších smartphonů. Ani cenovka 4 790 Kč za verzi se 128GB úložištěm už ale není úplný „low-budget“, takže telefon by rád nakukoval i do střední třídy.

Námi testovaný kousek na první pohled zaujme svěží pistáciovou barvou, telefon se ale prodává také v klasické černé. Testoval jsem levnější verzi s 64GB úložištěm, která vyjde na 4 390 Kč, nicméně zakoupit lze také 128GB za 4 790 Kč – vlivem minimálního příplatku bych tedy doporučil sáhnout spíše po ní.

Obsah balení a design

Žlutá krabička obsahem nijak zvláště nepřekvapí. Uvnitř se ukrývá telefon doplněný o 18W nabíjecí adaptér a USB-C/USB-A nabíjecí kabel. Zbývá ještě zmínit papírový manuál a špendlík pro vyjmutí SIM karty. Potěší již z výroby aplikovaná fólie na displeji. Při položení telefonu na rovnou plochu se tělo mírně kolébá, určitě tomu ale pomůže ochranné pouzdro. V balení bychom ho však hledali marně.

Po rozbalení mi telefon na první pohled připomínal iPhone 13 Pro. Může za to tělo s ostrými hranami, vzhled modulu fotoaparátů i rozmístění objektivů v něm. Lesklé zelené provedení vypadá dobře, ačkoliv po pár minutách používání je jasné, že otiskům prstů se v tomto případě nevyhnete.

Polykarbonátové provedení v této kategorii asi nijak nepřekvapí. Zdvih zapuštěného odemykacího tlačítka na pravé hraně je minimální. Jeho poloha ale mé ruce vyhovovala a s mačkáním jsem tedy neměl nejmenší problém. Zároveň slouží jako čtečka otisků prstů.

Na levé hraně pak najdeme standardní dvojici samostatných tlačítek pro změnu hlasitosti a nad nimi ještě velkorysý šuplíček pro dvě nanoSIM a jednu microSDXC paměťovou kartu. Spodní hrana telefonu ukrývá sluchátkový 3,5mm konektor a USB-C pro nabíjení. Vidět jsou také otvory mikrofonu a reproduktoru. Ten je v tomto případě pouze jeden, takže hlasité stereo musíte oželet.

Předku dominuje IPS displej s úhlopříčkou 6,6″. Na horní a spodní straně si můžeme všimnout mírně tlustších rámečků, ty boční jsou o poznání tenčí. Horní část patří kapkovitému výřezu přední kamery. Záda pak ukrývají mírně vystouplý modul fotoaparátu se třemi čočkami a přisvětlovací diodou.

I přes relativně nízkou cenu a použití plastu působí Realme C35 velmi slušným dojmem. Konstrukce se nijak neprohýbá ani nevrže. Vše dokonale lícuje. S rozměry 164,4 × 75,6 × 8,1 mm už ale v ruce působí trochu přerostle, a především ostré hrany snižují pohodlí při úchopu. Hmotnost 189 gramů zhruba odpovídá očekávání.

Displej

6,6″ IPS panel má rozlišení 1 080 × 2 408 pixelů. Rastr díky tomu dosahuje dostatečně jemnosti 401 ppi. Svítivost 480 nitů (HBM až 600 nitů) papírově není nejvyšší a potvrzuje se to i při reálném použití na slunci, kdy čitelnost displeje pokulhává.

Obnovovací frekvence činí standardních 60 Hz. Zobrazovač kryje ochranné sklo Panda Glass. Ze softwarových funkcí je k dispozici automatická úprava jasu i noční režim, který obraz zabarví do oranžového odstínu. Lze nastavit časový plán jeho aktivace, nebo určit, aby se orientoval podle východu a západu slunce. Nechybí ani tmavý režim celého systému nebo možnost pohrát si s nastavením barevného profilu.

Displej sice neohromí parametry, ale při běžném použití nezklame. U automatického nastavení jasu bych preferoval vyšší úrovně především za horších světelných podmínek, jinak ale displej na danou cenovou kategorii představuje solidní základ.

Odemykání

Při vstupu do systému jsou na výběr tři možnosti odemknutí. Můžete zadat číselný kód, provést autentifikaci otiskem prstu na bočním snímači, nebo si naskenovat obličej. Optická čtečka otisků prstů v bočním tlačítku ale funguje bleskurychle a používal jsem ji nejčastěji.

Taktéž 2D sken obličeje funguje velmi rychle a neměl jsem s ním problém ani za špatných světelných podmínek. V průběhu testování jsem používal také funkci Smart Lock, která telefon ponechává odemčený při zjištění bezpečného místa (například doma) nebo při detekci nošení na těle.

Výkon a optimalizace

Mobil se dočkal pouze základního čipsetu Unisoc Tiger T616 určeného především pro levnější telefony. K dispozici má 8 procesorových jader, grafický čip Mali-G57 MP1 i 4 GB operační paměti (v některých zemích 6 GB). Vyroben byl 12nm technologií.

Hardwarové parametry Realme C35 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 11, čipset: Unisoc Tiger T616, octa-core, 2× 2,0 GHz Cortex-A75 + 6× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MP1, RAM: 4 GB RAM, interní paměť: 64/128 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,4 × 75,6 × 8,1 mm, hmotnost: 189 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,6", IPS LCD, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2408 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 26mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF, druhý: 2 Mpx, makro, f/2.4, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.8, selfie kamera: 8 Mpx, f/2.0, HD video, HDR Cena: 4 390 Kč Kompletní specifikace

Chod jako po másle bohužel nelze očekávat. Hned po prvotním nastavení bylo zřejmé, že tento kousek není z nejrychlejších. Horší ale bylo, když jsem spustil aplikaci Fotoaparát – při změně režimu z klasického na portrétní se celý systém zhruba na 20 sekund zasekl. Ačkoliv se poté vzpamatoval, při každém dalším spuštění foťáku se po několika sekundách aplikace samovolně vypínala.

Poté už se problém neopakoval, ale i tak spouštění některých aplikací a různé další úkony trvají déle než u dražších telefonů s výkonnějšími čipsety.

Ačkoliv jsem nečekal žádné oslnivé výsledky ani při hraní, běh PUBG Mobile nepředstavoval žádný problém. Přestože se telefon po pár minutách začal mírně zahřívat, vše šlapalo relativně plynule i na vyšší grafické detaily. Pro nenáročné příležitostné hráče tedy Realme C35 může stačit.

Z další výbavy ještě nutno zmínit prvky konektivity, jako je Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 nebo standardní sestava navigačních systémů A-GPS, Glonass, Galileo a BDS. Bohužel ve výčtu chybí NFC i podpora 5G sítí.

Fotoaparát a video

Fotovýbava čítá celkem čtyři fotoaparáty (z toho tři vzadu):

Hlavní má rozlišení 50 Mpx (Sony IMX766), světelnost f/1.8 a fázovou detekci automatického ostření

má rozlišení 50 Mpx (Sony IMX766), světelnost f/1.8 a fázovou detekci automatického ostření Makro nabízí rozlišení 2 Mpx a světelnost f/2.4

nabízí rozlišení 2 Mpx a světelnost f/2.4 Pomocný disponuje rozlišením 0,3 Mpx a světelností f/2.8

disponuje rozlišením 0,3 Mpx a světelností f/2.8 Přední zachycuje selfies v rozlišení 8 Mpx a se světelností f/2.0

Zadní objektivy doplňuje jednoduchá přisvětlovací LED. K dispozici jsou také noční a portrétní režim (chybí u předního objektivu), HDR, panorama nebo pokročilý manuální mód.

Co se týče sestavy objektivů, určitě bych rád viděl také ten širokoúhlý, který v tomto případě bohužel chybí. Z těch přítomných stojí za zmínku především 50Mpx hlavní snímač, který za dobrého světla produkuje až překvapivě kvalitní snímky. Jsou barevně věrné i dostatečně ostré. Na takto levný telefon je to opravdu dobrý výkon. Se zhoršujícím se světlem jde bohužel kvalita strmě dolů.

Ačkoliv i hlavní objektiv sám o sobě zvládá fotky z malé vzdálenosti obstojně, makro objektiv v tomto případě vůbec není ke škodě. Jeho kvality jsou o poznání lepší, než tomu častokrát bývá u dražších konkurentů. Výsledek můžete posoudit sami v ukázkách.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Přední kamera a portrétní mód

Taktéž přední snímač především za dobrých světelných podmínek nabídne velmi uspokojivé výsledky. Jím pořízené fotky jsou dostatečně ostré. Jedinou vadou na kráse je chybějící portrétní mód – ten najdete pouze u hlavního fotoaparátu. Funguje ale velmi dobře, ohraničení objektů odpovídá realitě a až na drobné nedostatky plní svůj účel.

Video

Video lze zaznamenávat v maximální kvalitě Full HD při 30 fps (přední kamera umí pouze HD rozlišení při stejném snímkování). U některých videí je vidět pulzování při ostření a stabilizace není ani u statických záběrů příliš účinná. To se samozřejmě zhoršuje s úbytkem světla, kdy na některých nočních záběrech ostrost mizí téměř úplně.

Realme C35 camera test (Full HD, 30 fps)

Nabíjení a výdrž baterie

Baterie s kapacitou 5 000 mAh v kombinaci s použitým hardwarem slibuje slušnou výdrž. Při normálním použití jsem neměl problém zvládnout i dva dny bez nabíjení. Náročnější použití si pak vyžádá nabití třeba už v půli druhého dne. Jeden den ale u tohoto telefonu není sebemenší problém.

Nabití baterie 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 30 minut 52 minut 88 minut 110 minut

Adaptér s výkonem 18 W není z nejrychlejších, telefon ale i tak dobije za necelé dvě hodiny. Bezdrátové nabíjení v tomto případě přítomno není.

Operační systém

Android ve starší verzi 11 zde doplňuje uživatelská nadstavba Realme UI 2.0. Ta oproti standardnímu Androidu přináší spíše designové změny. Ve výsledku se ale jedná o relativně čisté rozhraní, které není zaneřáděno nepotřebnými aplikacemi, jak tomu občas bývá.

Co nepůsobí příliš dobře, jsou chybějící překlady některých částí systému. Ačkoliv jsem měl nastavenou češtinu, například v aplikaci Fotoaparát bylo mnoho výrazů stále v angličtině. To se ale snad brzy změní s některou z budoucích aktualizací. Celkově ale prostředí telefonu působí svěžím a přehledným dojmem.

Závěr

Realme C35 je telefonem z budgetové kategorie a za cenu jen mírně převyšující 4 tisíce Kč se snaží vyhovět především méně náročným uživatelům. A to se mu daří. Displej sice neohromuje papírovými parametry, ale rozlišení dosahuje dostatečné jemnosti a kromě horší čitelnosti na slunci se nedostatky hledají těžko.

Z hlediska výkonu jsem na pár zádrhelů narazil, taktéž záda by mohla obsahovat širokoúhlý fotoaparát. Software by telefonu slušel určitě novější a také kompletní jazykový překlad funkcí by nebyl na škodu. Co se týče designu a zpracování, Realme C35 mě příjemně překvapil, ačkoliv otisky prstů na zádech celkový dojem snižují.

Velkou výhodu představuje baterie s dostatečnou kapacitou na dva dny běžného provozu, což dnes rozhodně není samozřejmostí a pro mnohé to může být hlavní důvod ke koupi. Celkově je Realme C35 na svou cenu velmi schopným smartphonem, který bych neváhal doporučit někomu, kdo chce ušetřit a na funkce ani výkon nemá vysoké nároky.

Pokud by vás zajímala konkurence z vlastních řad, model Realme 8i nabídne o něco výkonnější procesor a displej s frekvencí 120 Hz. Jinak je ale z hlediska výbavy téměř totožný. Za podobnou cenu se dá sehnat i Realme Narzo 30 5G s podporou 5G.

Realme C35 7.7 Design a zpracování 7.8/10

















Výkon a optimalizace 6.5/10

















Hardwarová výbava 7.2/10

















Kvalita fotografií a videa 7.8/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Klady dlouhá výdrž baterie

příznivá cena

hezké snímky z hlavního objektivu

rychlé a jednoduché odemykání

podporuje Dual SIM i paměťovou kartu Zápory chybí širokoúhlý fotoaparát

starší verze operačního systému

chybí rychlejší nabíjení

horší čitelnost displeje na slunci

na zádech ulpívají otisky prstů Koupit Realme C35