Recenze Realme C21: v levném těle velký duch

Čínská značka Realme na sebe strhává pozornost především ve střední třídě, a to jak v loňském roce svými smartphony z řady 7, tak i letošními „osmičkami„, které opět mají ambice pořádně zatopit etablovaným značkám Xiaomi či Samsung. V nejlevnějším segmentu se nicméně uvolnilo místo po dvojici Huawei/Honor, čehož si je Realme moc dobře vědomé. Na toto bojiště proto poslalo levný model Realme C21 určený pro nenáročné uživatele.

Design a konstrukce

Realme C21 je klasický „plasťák“ v dobrém i špatném smyslu slova. Zadní strana má jemné vroubkování, které uprostřed mění svůj směr a vytváří tak efekt do sebe narážejících trojúhelníků. Jejich nesymetrické umístnění mě bude budit v noci ze spaní ještě hodně dlouho. Řešení je to nicméně velmi efektivní, neboť na zádech neulpívají otisky prstů.

Modul fotoaparátů je inspirovaný designem iPhonů a na zádech se nachází také čtečka otisků prstů; v této cenové kategorii se stále jedná o poměrně raritní kus výbavy, který není u těchto telefonů samozřejmostí. Potěšila mě absence velkého sloganu Dare to leap, kterému se nevyhnul nedávno testovaný Realme 8, a překvapilo mě umístění hlasitého reproduktoru na zádech. Tohle už jsem hodně dlouho neviděl.

Přední straně dominuje displej s kapkovitým výřezem pro selfie fotoaparát. Osobně moc nechápu, proč se Realme pustilo do výřezu, když rámečky okolo displeje jsou tak výrazné, že by s trochou štěstí šel selfie foťák schovat přímo do nich. V této cenové kategorii se nicméně na tenké rámečky nehraje, ale třeba se za pár let dočkáme změny. V ruce působí Realme C21 dobře, nicméně větší rozměry 165,2 x 76,4 x 8,9 milimetrů a hmotnost 190 gramů příliš nenahrávají pohodlnému držení.

Parametry a funkce

Parametry nejsou žádná hitparáda, na nižší třídu jsou veskrze průměrné. IPS displej dostal velikost 6,5″, rozlišení 720 x 1 600 pixelů (270 ppi), maximální jas 400 cd/m², kontrastní poměr 1500:1 a certifikaci TÜV Rheinland. Maximální jas na přímém sluníčku je dostačující (nadšení ale nebudete), barevné podání je věrné a pozorovací úhly by sice mohly být o kapku lepší, v rámci cenové kategorie si ale není na co stěžovat.

Realme vybralo do smartphonu C21 osmijádrový procesor Mediatek Helio G35, který doplňuje grafika PowerVR GE8320, 3/32 GB RAM a 4/64 GB eMMC 5.1 vnitřní paměť s možností rozšíření o microSD karty. V AnTuTu si mnou testovaná varianta 4/64 dokázala vybojovat 129 926 bodů, což není mnoho, ale pro nenáročného uživatele to není překážka. Na hraní her složitějších, než je hledání min či tetris, raději zapomeňte.

Z ostatní výbavy nechybí Bluetooth 5.0, všechny zásadní polohové systémy, 3,5mm jack či čtečka otisků prstů, která je na danou kategorii rychlá a spolehlivá. Chybí bohužel NFC pro mobilní platby, podpora sítí 5G, odolnost vůči vodě a prachu nebo rychlé nabíjení.

Hardwarové parametry Realme C21 Systém: Android 10 Rozměry: 165,2 x 76,4 x 8,9 mm , Hmotnost: 190 gramů Čipset: MediaTek Helio G35, octa-core, 4x2,3 GHz Cortex-A53, 4x1,8 GHz Cortex-A53 RAM: 3/4 GB , Interní paměť: 32/64 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 6,5", HD+, 720 × 1600 px Hlavní fotoaparát: 13 Mpx, f/2.2, 1/3.06", 1.12µm, PDAF Druhý fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, makro Třetí fotoaparát: 2 Mpx, f/2.4, portrétový , Přední kamera: 5 Mpx, f/2.2, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 b/g/n , NFC: , GPS: , Konektor: microUSB Baterie: 5000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Nic z toho bych v dostupném zařízení ani neočekával, takže to lze těžko brát jako výtku. S čím jsem se ale nemohl smířit, je starší konektor microUSB, který v jakékoli elektronice v roce 2021 už podle mě nemá žádné místo. Přimhouřit oko dokážu u zařízení, kde se počítá každý milimetr, což ale Realme C21 rozhodně není.

Výdrž na baterii a nabíjení

Baterie Realme C21 dostala dnes už téměř standardní kapacitu 5 000 mAh. V tomto segmentu trhu se jedná stále o velmi dobrou hodnotu. Pokud jde o maximální výkon nabíjení, zvládne C21 pouze 10 W. To není žádná sláva a i v této kategorii bych pomalu čekal něco rychlejšího. Od koho jiného také očekávat rychlejší nabíjení, když ne od Realme.

Celodenní používání není pro Realme C21 žádný problém, velmi často vás podrží i následující den. S trochou uskromnění se dostanete na celé dva dny. Během přehrávání Full HD videa na maximální jas po dobu jedné hodiny klesla baterie o příjemných 7 procent. Z 0 na 100 procent baterie se dostanete za dobu trvající přes dvě hodiny.

Operační systém

Operačním systémem je bohužel starší Android ve verzi 10 s nadstavbou Realme UI 1.0. Osobně bych raději uvítal novější Android 11, tak doufejme, že na něj výrobce (ideálně ještě během tohoto roku) nezapomene. Když opomenu starší verzi, tak nemám moc co vytknout. Systém běží v rámci možností plynule a bez záseků, aplikace takřka vůbec nepadají.

Osobně jsem nenarazil během testování na žádný vážnější problém a těch pár nedokonalostí jsem byl vzhledem k ceně ochotný telefonu odpustit. K dispozici máte jak tmavý režim, tak filtr modrého světla. V testovaném kousku se nacházelo několik aplikací třetích stran, které bych v telefonu vidět nemusel, včetně několika určených pro východoasijské trhy. V evropské distribuci ale nic z toho patrně nenajdete.

Fotoaparát a záznam videa

Trojice fotoaparátů na zadní straně není žádný zázrak. Hlavní snímač s třinácti megapixely dostal světelnost f/2.2 a známá dvojice portrét/makro je opět osazena 2Mpx snímači se světelností f/2.4. Na přední straně se ještě nachází 5Mpx selfie fotoaparát se světelností f/2.2. Video lze natáčet maximálně ve Full HD při 30 snímcích za sekundu.

Za perfektních světelných podmínek nejsou fotografie z hlavního fotoaparátů vůbec špatné. Snímky mají dobré barevné podání, jsou ostré a dobře prosvětlené. Občas jsou na můj vkus fotky až příliš přeostřené a při okrajích rozmazané, ale na danou cenovou kategorii fotí Realme C21 velmi dobře.

Využít můžete také 2x a 4x zoom, který bych doporučoval využívat s rozmyslem, neboť výsledky nejsou příliš oslnivé. Zajímavost je možnost pořídit snímek lehkým klepnutím na čtečku otisků prstů, kterou oceníte především při pořizování selfie.

Za horších světelných podmínek se naplno projeví všechny limity fotoaparátu. Nepřesná teplota bílé barvy, nedostatek detailů a rozmazání jsou na denním pořádku. Koukatelný snímek jste schopni pořídit jen pod přímým světelným zdrojem, a to ještě s notnou dávkou štěstí. V noci či za šera raději vůbec nefoťte, pokud to není opravdu důležité.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit či stáhnout zde

Video lze natáčet maximálně ve Full HD při 30 snímcích za sekundu. Nebudu chodit dlouho okolo horké kaše – za dobrých světelných podmínek jsou výsledky ucházející, v noci raději nenatáčejte. Za dne jsou videa dostatečně prosvětlené a netrpí na agresivní přeostřování, nicméně absence alespoň elektronické stabilizace je znát. V této cenové kategorii bych ji ale ani nečekal. Potěší možnost rychlým kliknutím přibližovat záběr.

Za horších světelných podmínek pomalu nemá cenu videa natáčet. Videa jsou plná digitálního šumu, vyvážení bílé je v nesmyslných hodnotách, je velký problém pořádně zaostřit a absence stabilizace celé dílo dorazí. Zvuk je v následných nahrávkách plechový a nevýrazný.

Závěrečné hodnocení

Realme C21 nemá ambice být tím nejlepším, co se v rámci mobilních telefonů dá koupit, ale rád by byl tím nejlevnějším, co nenáročnému uživateli ještě dává smysl pořídit. Dostupné smartphony se rok od roku zlepšují, a ačkoli Realme C21 chybí parametry a funkce, na které jsme si už dávno zvykli ve vyšších kategoriích, své příznivce si jistě najde obzvláště s ohledem na cenu.

Předností Realme C21 je na prvním místě cena, dále velká baterie s dobrou výdrží, ucházející fotky za dobrých světelných podmínek, odladěná nadstavba Realme UI, čtečka otisků prstů či atraktivní design. Nevýhodou je absence NFC, nasazení staršího microUSB, starší verze operačního systému Android 10 a takřka nepoužitelné fotografie a videa za horších světelných podmínek.

Za cenu 2 799 korun v případě verze s 3 GB RAM/32 GB vnitřní paměti, respektive 3 499 korun za verzi s 4 GB RAM/64 GB vnitřní paměti se jedná o jeden z nejlevnějších chytrých telefonů na našem trhu. Pokud jdete po ceně, jistě Realme C21 odpustíte kdejaké nedostatky. Na NFC už by se ale v roce 2021 opravdu zapomínat nemělo.