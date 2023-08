Recenze Oppo Reno 10 Pro: skvělá výbava, avšak za sebevědomou cenu

Vyzkoušeli jsme Oppo Reno 10 Pro, čínskou novinku ve vyšší-střední třídě

Slibuje hlavně našlapaný fotoaparát s teleobjektivem a rychlé nabíjení

V českých obchodech jej koupíte ve verzi 12/256 GB za odvážných 15 390 Kč včetně DPH

Čínská společnost Oppo patří k největším globálním výrobcům mobilních telefonů, v Asii je dokonce s 16% podílem druhá, hned za americkým Applem. Na český trh již Oppo jednou vstupovalo, nyní ale oznámilo jakýsi restart. Nabídka je zatím omezená, obsahuje tři telefony, z nichž ten nejlepší – Reno 10 Pro 5G – se dostal i k nám do redakce. Čím chce zaujmout a proti jaké konkurenci stojí?

S dostupností hlavní novinky značky Oppo na českém trhu je to poměrně jednoduché. Od prvního červencového týdne je Reno 10 Pro v rámci oficiální české distribuce v prodeji v šedé barevné variantě (12/256 GB) za doporučenou maloobchodní cenu 15 390 Kč včetně DPH.

Obsah balení

Na poměry dnešní doby má Reno 10 Pro celkem velké a patřičně nadité balení. Uvnitř se nachází na voskovaném papíře položený telefon, dále metrový USB-A / USB-C kabel, velký adaptér do zásuvky s výkonem až 80 W a nakonec špendlík na vytažení SIM slotu a náležitá literatura. Chybí snad jen klasický levný plastový obal.

Design z lepší společnosti

Oppo se nijak netají, že chce podobně jako Vivo nabízet kvalitně zpracované telefony za adekvátní cenu. Novinka Reno 10 Pro kvalitně zpracovaná určitě je. Přestože je vyrobena především z plastu, což je na omak ihned znát, tělo je velmi pevné a při pokusu o ohnutí se neláme ani neskřípe. Působí dokonce, že vydrží sem tam i nějaký ten pád.

Určitá sorta zákazníků bude za cenu přesahující 15 tisíc korun požadovat konstrukci z hliníku. A já to chápu, nicméně doba se posunula a cena telefonů strmě roste. Aby nemusela růst ještě víc, sahají výrobci po podobných kompromisech. Podobné překvapení na nás číhalo například u Honoru 90.

Zadní strana je naštěstí skleněná a k mému potěšení také matná. Právě záda jsou nositelem designu, Oppo Reno 10 Pro se totiž ve svém seriózním šedém provedení tváří trochu jako manažerský telefon pro zákazníky, kteří nechtějí za mobil utratit přehnanou sumu. A rozhodně mu to sluší!

Poměrně velkou pozornost pak přitahuje oválný fotomodul, rozdělený do dvou částí. V té horní se nachází velký hlavní fotoaparát, dole pak doprovodné kamery. V meziprostoru, který zdárně imituje kov, se nachází ještě duální LED pro přisvícení noční scény. Smůla jen, že „batůžek“ na zádech tolik vystupuje a mobil se na stole kvůli tomu houpe.

Kolem dokola Oppo překvapí jen mírně. Dole se nachází USB-C, slot na dvě nanoSIM karty a reproduktor. Ten je bohužel jediný, takže chybí stereo efekt, hraje hodně utlumeně, navozuje pocit lo-fi a místy i šumí. Horní, stylově zarovnaná hrana, obsahuje pouze mikrofon a infraport pro ovládání domácí elektroniky. Levá strana je holá a napravo je zeleně zvýrazněné zamykací tlačítko a také kolébka pro regulaci hlasitosti.

Displej má jen jednu vadu

Výrobce opatřil svůj vlajkový model ze středně-třídní série Reno zobrazovačem typu AMOLED s relativně konvenční úhlopříčkou 6,7″. Podtitulek skutečně nelže, displej u Reno 10 Pro je skoro bezchybný: má výborné zobrazovací schopnosti, nechybí mu zvýšená obnovovací frekvence 120 Hz, podporuje HDR10+, rozlišení Full HD+ je naprosto dostačující a radost budou mít i náročnější uživatelé, Always-on režim je upravitelný a lze jej snadno naplánovat.

Jedinou, leč zcela zásadní, nevýhodou obrazovky je její svítivost. Při běžném provozu se pohybuje kolem 500 nitů, v maximu pak dosáhne na 950 nitů. V praxi, hlavně pak při venkovních aktivitách, to nepříjemně poznáte. Zároveň v dané cenové relaci je už úplně běžná vyšší hodnota svítivosti – třeba Motorola Edge 40 nabízí až 1 200 nitů, Honor 90 dokonce 1 600 nitů. Přestože druhý zmíněný nás o vysoké svítivosti v praxi moc nepřesvědčil.

V dolní části displeje se nachází optická čtečka otisků prstů. Funguje v 90 % případů, mohla by však být o něco málo rychlejší. Nejde však o nic, co by vám bránilo v pohodlném používání. Můžete si navíc upravit animaci při přiložení prstu, popřípadě nastavit až pět aplikací pro rychlé spuštění rovnou ze čtečky otisků. Velmi praktické!

Výkon a výbava

Přestože to u čínských výrobců v cenové relaci kolem 15 tisíc korun není vždy podmínkou, Oppo se vydalo cestou Qualcommu. Do svého nejnovějšího modelu Reno 10 Pro nasadilo Snapdragon 778G s 6nm architekturou a osmijádrovým procesorem s maximálním taktem 2,4 GHz (4× jádro Cortex-A78 a 4× Cortex-A55). Grafiku pak zajišťuje podobně postarší čip Adreno 642L.

Hardwarové parametry Oppo Reno 10 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6nm, octa-core, 4× Cortex-A78 + 4× Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 160,1 × 73,4 × 7,8 mm, hmotnost: 173 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz), GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, vícesměrový PDAF, OIS, druhý: 32 Mpx, teleobjektiv, f/2.0, 47mm, 119˚, 1/2.74", 0.8µm, 2× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, úhel záběru 112˚, 1/4.0", 1.12µm, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, 22mm, 1/2.74", 0.8µm, Full HD video, AF, EIS Kompletní specifikace

Papírově kvůli tomu Reno 10 Pro trochu strádá, čipset totiž pochází z května 2021 a je tak relativně dost přestárlý. Slabší výkon z tabulek naštěstí není až tak patrný při běžném používání, systém se rozhodně nezasekává, aplikace běží plynule a spouští se svižně. Ve hrách si ale budete muset oproti konkurenci trochu snížit detaily, popřípadě počítat s nižší hladinou fps.

Na druhou stranu, čipová sada Snapdragon 778G je známá tím, že se skoro vůbec nezahřívá. Při sériovém testování v benchmarcích AnTuTu v10, 3DMark Wild Life Extreme a Geekbench v6 si udržel teplotu kolem 39 °C. Při stress testu AnTuTu se však teplota vyškrábala až na 42 °C.

Oppo však správně vsadilo na vyšší paměť RAM, proto již v základu dostanete 12 GB operační paměti a k tomu 256GB úložiště typu UFS 2.2. Systém Android 13 si z tohoto prostoru uhryzne zhruba 21 GB a hardwarově rozšířit bohužel nejde. K další výbavě neodmyslitelně patří 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, již zmíněný infraport nebo NFC pro bezkontaktní placení.

Výdrž a 80W nabíjení

Oppo nejprve trochu vyděsí, na poměry již několikrát zmíněné cenové relace nabízí lehce podprůměrnou baterii s kapacitou 4 600 mAh, jedná se o dnes nejpoužívanější lithium-polymer akumulátor. Naštěstí je výdrž rozhodně více než jednodenní. Víkend jsem s telefonem přežil na jeden zátah, přestože jsem byl na výletě, fotil, chatoval a natáčel videa ve 4K rozlišení.

Takže z tohoto pohledu umí překvapit. Ale pozor, jakmile klesne baterie pod 20 %, doporučuji aktivovat úsporný režim, výdrž pak totiž klesá opravdu rychle při prakticky jakékoliv aktivitě. Vedle klasického úsporného režimu, který sníží jas, změní čas automatického vypínání obrazovky a sníží frekvenci displeje, existuje také super úsporný režim, který vám umožní spustit pouze 6 aplikací a výrazně omezí výkon. Výdrž v něm však prodloužíte klidně i o pár hodin.

Naměřená rychlost nabíjení 80W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 11 minut 17 minut 23 minut 34 minut

Co se týče nabíjení, zde se Oppo tzv. pochlapilo. Konkurenci vypálilo rybník svou 80W SuperVOOC nabíječkou s Power Delivery 3.0 a Quick Charge 3.0. Díky takto stále ještě nadprůměrnému nabíjecímu výkonu doplníte telefonu energii z 0 do 100 % za 34 minut. Doplnil bych také údaj týkající se rychlosti bezdrátového nabíjení, Oppo jej však ke škodě všech nenabízí.

Android a sytá nadstavba ColorOS

Oppo Reno 10 Pro přichází na český trh s Androidem 13 a na palubě je s ním také poměrně masivní grafická nadstavba ColorOS 13.1. Smartphone v době testování obdržel aktuální červencovou bezpečnostní záplatu a tento trend by měl pokračovat. Výrobce totiž u telefonu garantuje 4 roky bezpečnostních aktualizací a alespoň 2 velké updaty systému Android.

Nicméně, při pohledu na ColorOS mě napadá jedno latinské rčení: nomen omen. Systém je opravdu hodně barevný, klasicky hutný, jak u čínských nadstaveb bývá zvykem, a čistý Android byste v něm hledali těžko. Odlišnosti od „androidového standardu“ jsou patrné v nastavení, v přehledu spuštěných aplikací i v horní stahovací liště, ergo ovládacím centru.

Je tu také široká nabídka nativních aplikací, kterou já rozhodně kvituji. Využít můžete speciální aplikaci pro galerii, počasí, hodiny, dále hudební přehrávač, dokonce i internetový prohlížeč nebo obchod s aplikacemi App Market.

Bohužel, tady se trochu negativně projevuje původ telefonu. Oproti spotřebitelům v Číně, čeští zákazníci bytostně nesnáší předinstalované aplikace. A v ColorOS jich je celá řada. Nebudu teď brát v potaz nativní služby Oppo, které mohou někomu přijít k duhu. V systému ale rovnou na start najdete i Amazon Shop, hry Genshin Impact či Lords Mobile nebo TikTok, Netflix a Spotify. Snad mohu mluvit za velkou část uživatelů, když zvolám, že takovou salvu bloatwaru skutečně v telefonech nechceme.

Kromě toho má systém svých much dost – je zkrátka vidět, že Oppo se s českým trhem teprve seznamuje. Například widgety, na kterých si ColorOS částečně zakládá, mají pod sebou rušivý název. Takže pod hodinami si můžete povšimnout nápisu „Město“ a hned vedle pod dlaždicí s informacemi o počasí nápis „Informace o počasí (malé)“. Tohle by chtělo opravit hned v příští aktualizaci.

Rádi chráníte svůj zrak před modrým světlem v pozdních večerních a nočních hodinách? ColorOS obsahuje režim ochrany zraku, nefunguje však příkladně. Když se aktivuje podle naplánovaného rozvrhu, barvy zežloutnou až po odemčení telefonu. Pokud tedy zapnete displej tlačítkem či poklepáním a nestihnete rychle přiložit prst na čtečku, dostanete plnou palbu modrého světla. Škoda… ColorOS obsahuje režim ochrany zraku, nefunguje však příkladně. Když se aktivuje podle naplánovaného rozvrhu, barvy zežloutnou až po odemčení telefonu. Pokud tedy zapnete displej tlačítkem či poklepáním a nestihnete rychle přiložit prst na čtečku, dostanete plnou palbu modrého světla. Škoda…

Jinak je systém celkem přívětivý a hlavně dává velkou tvůrčí svobodu. Můžete využít rozličná barevná témata, samozřejmě tapety, ale třeba i sady ikon. Líbí se mi i komplexní možnost grafické konfigurace Always-on režimu či animace čtečky otisků prstů.

Fotoaparát a video

Oppo to s modelem Reno 10 Pro od začátku hraje dost na fotoaparát. Jako jeden z mála výrobců ve vyšší-střední třídě nabízí pořádný teleobjektiv s optickým přiblížením bez ztráty kvality. Ale znáte to, když někde přidáte, jinde musíte ubrat. Tak je to holt se vším a ani Oppo není výjimkou.

Hlavní slovo má na zádech jiný snímač, a sice 50Mpx hlavní fotoaparát s vícesměrovým fázovým ostřením a optickou stabilizací obrazu. V triu s ním hraje ještě zmíněný 32Mpx teleobjektiv, jehož hlavní zbraní je 2× optický zoom bez ztráty kvality. Nakonec ještě nesmíme opomenout 8Mpx širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 112° a 32Mpx selfie kamerku s autofokusem a elektronickou stabilizací.

Výchozí snímky hlavním foťákem jsou pořizovány v komprimovaném rozlišení 12,5 Mpx, Oppo zde totiž aplikuje slučování pixelů. Upřímně, ničemu to nevadí. Fotky jsou i tak dostatečně ostré a detailní, na můj vkus možná barevnější než by bylo třeba, ale zákazníci to většinou přijmou s povděkem. Pro mnoho lidí platí mantra: barevná fotka, pěkná fotka.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Pochvalných slov se však nedočká širokoúhlý snímač. Ten pořizuje opravdu působivé snímky pouze za dobrého osvětlení. V šeru, v noci, anebo třeba jen v nepřímo osvětleném interiéru jde kvalita rychle dolů, objevuje se šum a svou daň si vybírá i nižší rozlišení či nedostatečný úhel záběru (standardem je spíše hodnota kolem 120°).

V noci pracuje celá sestava tak trochu svérázně. V samotném důsledku jsou fotky impozantní, občas se ale až moc zapojí umělá inteligence a špatně osvětlené části fotky si velmi okatě domyslí. Nejvíce je to znát u širokoúhlého foťáku a selfie kamerky, a zrovna dobře to vždy nevypadá. Posuďte sami v přiložené galerii.

Mrzí mě i absence klasického makro objektivu. Oppo Reno 10 Pro bohužel nemá žádný makro režim, nelze pro tyto účely využít ani širokoúhlý snímač. Jediné makro lze tak zachytit předpřipraveným 5× digitálním přiblížením, kvalita je však velmi nízká. Výrobce pro fanoušky makro fotek nabízí daleko lépe připravený telefon, konkrétně model A98 s mikroskopickým snímačem.

Nakonec je tu ještě teleobjektiv. K tomu mám vlastně velmi málo výhrad, protože je to svým způsobem unikát a ne každý ho nabízí. Bohužel, umí pouze 2× optické přiblížení a vše ostatní je digitální zoom, kdy ztráta kvality je opravdu hned patrná.

Skvělé využití má však 2× zoom při portrétních fotkách. Ty zvládá, stejně jako hlavní snímač, ale také selfie kamerka, na výbornou. Občas udělá drobnou chybu při bokeh efektu, výsledek je ale velmi uspokojivý a pořizovat portrétní snímky z přední i zadní strany je velká radost.

4K vzadu, vpředu jen Full HD

Oppo Reno 10 Pro podporuje 4K video, což je výborná zpráva. Srovnatelně s konkurencí však pouze při 30 fps. Horší už je, že v tomto režimu je aktivována jen elektronická stabilizace a ta hrubě nedostačuje. Pokud chcete silnější stabilizaci, kterou podporuje teleobjektiv i hlavní fotoaparát, musíte se spokojit s Full HD. Hlavní kamera umí ultra-stabilizované video při 30 i 60 fps, zoomovací kamera pouze při 30 fps.

Velmi se mi líbí, že Oppo nasadilo oblíbený vlogovací režim, zde zvaný „Video dvou pohledů“. Umí vlastně natáčet video simultánně z přední i zadní kamery. Škoda ovšem je, že čelní kamerka nepodporuje 4K video vůbec. Oproti již zmíněné konkurenci tak Oppo trochu zaostává.

Závěrečné hodnocení

Inu, Oppo Reno 10 Pro je určitě jeden z těch nejzajímavějších telefonů vyšší-střední třídy, nicméně ve srovnání s podobně vybavenou konkurencí je jeho cena o něco sebevědomější, což by některé zákazníky mohlo při rozhodování o koupi odradit. Prakticky v každém aspektu si zaslouží náruč pochval, ale také jeden nebo dva výchovné pohlavky, protože to či ono šlo zkrátka udělat lépe.

Směrem ke své největší konkurenci v podobě Honoru 90 a Motoroly Edge 40 však disponuje několika účinnými zbraněmi. Oproti zmíněné dvojici nabízí dobře stabilizovaný teleobjektiv s 2× optickým přiblížením, který zvyšuje univerzálnost celé fotosestavy.

Velkou pochvalu si zaslouží také pevná konstrukce, třebaže z plastu, infraport a v této cenové relaci též často nevídané 80W nabíjení. Pro mnohé ale může být rozhodující i designová stránka. Oppo na mě ze všech zmíněných působí nejdospělejším a nejserióznějším dojmem, což jen dokládá, na jakou cílovku se Oppo chce zaměřovat.

Oppo Reno 10 Pro 8.7 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 8.6/10

















Hardwarová výbava 8.3/10

















Kvalita fotografií a videa 8.4/10

















Výdrž baterie 8.9/10

















Klady kvalitní dílenské zpracování a stylový design

pěkný displej s úzkými rámečky

stabilizovaný teleobjektiv s optickým zoomem

80W nabíjení a adaptér v balení

infraport, který nebývá samozřejmostí Zápory nižší svítivostdispleje

čipset by mohl být modernější

bloatware a chybky v systému ColorOS

reproduktor hraje pod očekávání

širokoúhlý snímač nepodává dobrý výkon

