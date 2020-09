Recenze Microsoft Surface Headphones 2: když sluchátka nejsou jen o zvuku

Netajím se tím, že jsem dlouholetým fanouškem Microsoftu a velmi se mi líbí, kam tato společnost z Redmondu se svými produkty směřuje. Nebojí se experimentovat i přes možné nepochopení trhem. Zanedlouho se na trh dostane Surface Duo a buď se již teď díváme na budoucnost mobilních zařízení, nebo to bude totální propadák. Technologie se neustále vyvíjejí a Microsoft je jeden z těch, kteří se na produkty nebojí dívat jiným úhlem pohledu. Dost jiný pohled zvolili i u řady svých sluchátek. Ta jsou zaměřena na propojení s operačním systémem Windows, chytré asistenty a pohodlnost používání.

Samotný zvuk, který by měl být základem každých sluchátek, zde působí, jako by byl na druhém místě. To ani v nejmenším neznamená, že by byl nějak špatný nebo že by Headphones 2 nehrály dobře. Po dvoutýdenním používání si však myslím, že prioritou jsou zde spíše funkce a synchronizace. A ta je na špičkové úrovni. Jestli to za téměř devět tisíc Kč bude stačit na úspěch, se dozvíte v následujících kapitolách recenze.

Balení je na vysoké úrovni a obsahuje vše potřebné

Pokud si objednáte Microsoft Headphones druhé generace, obdržíte poměrně velkou krabici, která kopíruje designový jazyk společnosti z Redmondu. Převládá tedy bílá barva, kterou narušuje pouze obrázek sluchátek a logo Microsoftu. Celkově je krabice velmi čistá a působí moderním dojmem. Dalším působivým efektem je přesnost, s jakou na sebe jednotlivé díly krabice doléhají. Trvá téměř 10 vteřin než nadzvednuté víko krabice samovolně odhalí své poklady. Jestli je v tom Apple považován za špičku, Microsoft se na něj dotáhl.

Krabici otevřete sice jen jednou a poté nadobro skončí zaházená mezi dalšími odloženými věcmi, ale je zde vidět smysl pro detail, za který si zaslouží Microsoft plusové body. Uvnitř krabice vás uvítá tvrdé černé pouzdro, které má příjemný textilní povrch a na to, že v sobě skrývá náhlavní sluchátka, není ani příliš rozměrné. Kromě tohoto pouzdra se v prodejním balení ukrývá jen několik příruček a dokumentů k používání.

Pouzdro obsahuje samotná sluchátka, 3,5mm jack pro analogový poslech hudby, dále pak USB-C kabel pro nabíjení a opět nějaké papírové dokumenty. Ke sluchátkům tedy dostanete vše potřebné a není nic, co by zde chybělo. Kabely navíc působí bytelným dojmem a k pouzdru nemám po stránce kvality jediné špatné slovo.

Zpracování z plastu? Zas tak moc to nevadí

Sluchátka z plastu, která stojí téměř devět tisíc korun, není zrovna nejlepší kombinace. Na první pohled se tak nejedná o zrovna dobrý poměr ceny a kvality a určitě najdete lépe zpracovaná sluchátka. Navíc ani nemusíte opustit cenovou hladinu, ve které se Headphones 2 nachází. Pozitivem však je, že konstrukce je velmi bytelná, pevná a rozhodně nic nevrže nebo nepůsobí levným dojmem. Měkčená povrchová úprava je dost příjemná a osobně mi po celou dobu testování velmi vyhovovala.

Od loňského modelu, který testoval kolega, se v konstrukci nezměnilo vůbec nic. Jediný rozdíl je v barvě, kdy u druhé generace máte na výběr mezi světle šedou a matně černou. Tu jsem na testování dostal já a musím říct, že vypadá vskutku skvěle. Na obou stranách mostu přes hlavu se nachází tmavě černá loga Microsoftu, která tak splývají s okolní barvou, že je téměř nemáte šanci zpozorovat. Sluchátka díky tomu nekřičí do světa svůj původ a cenovku. Jen tiše koexistují s dalšími modely a já za tuto vlastnost děkuji.

Mušle sluchátek mají dostatečně velké možnosti otáčení a ani po dlouhém nošení jsem necítil tlak ze kterékoli strany. Ač je většina konstrukce z plastu, nebojím se ani o její dlouhodobou výdrž. Vše je perfektně zpracováno a ani jednou jsem neměl pocit, že by se něco byť jen trochu vychýlilo ze své běžné polohy.

Při manipulaci se neozve žádné skřípání a nastavitelný most sluchátek působí také velmi pevným dojmem. Někomu chladivý pocit kovu lahodí a je pro něj známkou luxusního zpracování produktů. Plast má sice své výhody a povrch Headphones 2 se nedá označit za nekvalitní. S přihlédnutím na cenu bych však čekal o něco lepší výběr materiálů.

První zapnutí odhalí příjemné překvapení

Microsoft Headphones 2 nabízí Bluetooth 5.0, kodek AptX, SBC a připojení k chytrému telefonu je naprostá hračka. Ke spárování stačí podržet tlačítko na spodní straně pravé mušle po dobu pěti vteřin. Hlas v angličtině oznámí, že jsou sluchátka připravená ke spárování. Následně stačí na telefonu vybrat sluchátka v menu Bluetooth a Headphones 2 se následně vždy sami připojí k poslednímu zařízení. Takovou funkci má dnes naprostá většina sluchátek a ani ta od Microsoftu nejsou výjimkou.

Po prvním zapnutí vás přivítá velmi příjemný a přirozený hlas, který vám řekne, kolik hodin poslechu ještě vydrží baterie. To je velmi příjemné, protože procenta vám o výdrži moc neřeknou a jsem rád, že Microsoft se vydal touto cestou. Samotný hlas je vskutku přirozený a máte pocit, jako by na vás mluvila osoba, ne virtuální asistentka. S nainstalovanou aplikací Surface Audio je pak spárování ještě rychlejší.

Největší překvapení však přišlo v momentě připojení sluchátek s notebookem. Mám Asus Zenbook 14 a když jsem uvedl sluchátka do párovacího režimu, téměř okamžitě se mi na displeji notebooku objevila hláška, zda chci spárovat nové zařízení Surface. Po potvrzení akce bylo spárováno a už jsem se dále o nic nemusel starat.

Pochopil bych, kdyby se Headphones 2 měly spárovat s jiným zařízením řady Surface od Microsoftu. Tam by pak mohl skvěle fungovat ekosystém redmonského giganta. Je tedy velkým a opravdu příjemným překvapením, že integrace produktů od Microsoftu funguje i u ostatních výrobců notebooků s OS Windows. Za tohle rozhodně velký palec nahoru!

Způsob ovládání si zamilujete

Už loňský model sluchátek od Microsoftu dokázal rozvířit vody zavedených značek a jedním z hlavních důvodů bylo ovládání hlasitosti a potlačení okolního šumu. Na obou mušlích najdete kruhové ovladače o velikosti zhruba centimetr. Kdo si je nevyzkoušel, nepochopí. Pocit z jejich používání je naprosto skvělý a nedá se to přirovnat k jinému zařízení. Je to naprosto unikátní funkce, která bude odlišovat sluchátka od Microsoftu od jiných značek.

Na levé straně ovládáte potlačení okolního zvuku a kolečkem vpravo nastavíte hlasitost dle své libosti. Po směru hodinových ručiček se intenzita zvětšuje, proti směru je to naopak. Jedná se o velmi intuitivní a návykový způsob ovládání, který beze strachu označím za nejlepší mezi všemi sluchátky. Ve volných chvílích jsem se přistihl, že jsem jen tak točil kolečky a vnímal postupné změny, které otočení přineslo. Už jen kvůli této funkci stojí Surface Headphones 2 minimálně za zvážení.

Zbytek vnějších stran mušlí vyplňují dotykové plochy, které slouží k ovládání hudby a podporují velké množství gest. Nejčastěji budete používat jedno klepnutí pro pozastavení nebo spuštění hudby, dvojklik pro přeskočení songů a tři klepnutí slouží pro krok zpět. Tato gesta doplňuje ještě dlouhé podržení dotykové plochy, které vyvolá virtuálního asistenta dle použitého systému. Na Androidu se ozve Google Asisstant, na iPhonu Siri. Všechna gesta fungují naprosto spolehlivě a neměl jsem s nimi jediný problém.

Posledním ovládacím prvkem na těle sluchátek je dvojice tlačítek na spodní straně pravé mušle. Malé kulaté tlačítko sloužící pro zapnutí a vypnutí sluchátek by mohlo být větší nebo více vystouplé. Ne vždy jsem se na první pokus trefil. Po dvou týdnech používání jsem si však na umístění zvykl a tlačítko tak nevnímám jako velký nedostatek.

Při dlouhém stisknutí tohoto tlačítka přejdou sluchátka do párovacího módu. Druhé, trochu větší a podlouhlé tlačítko slouží pro deaktivaci mikrofonu. V tom případě vás neuslyší virtuální asistent, který je důležitou součástí sluchátek. Osobně jsem toto tlačítko ignoroval, ale pro někoho může být přínosem.

Spojení Windows a Androidu jako konkurence ekosystému od Applu dává smysl

Jsem dlouhodobým uživatelem Androidu a pro pracovní záležitosti mám notebook s OS Windows. I já někdy závidím uživatelům zařízení od Applu provázanost napříč ekosystémem, která je opravdu propracovaná a vše spolu funguje až magickým způsobem. Představa, že by stejným způsobem fungovalo spojení mezi počítači s Windows a smartphony s Androidem, se mi moc líbí a byl bych za to opravdu moc rád. Microsoft v poslední době koketuje s jihokorejským Samsungem na nějaké formě spolupráce a těším se, kam se tito dva giganti mohou společnými silami dostat.

Při používání Microsoft Surface Headphones 2 jsem mohl vyzkoušet, jak pohodlné je být v ekosystému. Spárování s telefonem i s notebookem bylo bleskově rychlé a ještě působivější bylo plynulé přepínání mezi zdroji hudby. Pokud jsem měl puštěné Spotify na notebooku a někdo mi volal na telefon, přijal jsem hovor a už jsem mluvil skrze sluchátka.

Nečekal jsem, že to bude tak spolehlivé a v některých případech jsem přechod ani nepostřehl. Nemusíte nic mačkat, přepojovat manuálně nebo vypínat Bluetooth na jednom ze zařízení. Vše je automatické a za tuto funkci jednoznačně palec nahoru.

Po dobu testování jsem měl k dispozici také nový iPhone SE (2020) a vyzkoušel jsem, jak se chová spojení Windows a iOS. Spárování s telefonem i notebookem opět proběhlo bez problému. Přechod signálu už nebyl tak stabilní a někdy se sluchátka připojila k zařízení, které žádnou hudbu nestreamovalo. Může to být chyba sluchátek, ale na Androidu jsem tento problém neměl. V tomto konkrétním případě je tedy spojení Androidu a Windows radost používat.

Aplikace je téměř zbytečná

Dnes se bez aplikace neobejde téměř nic a sluchátka od Microsoftu nejsou výjimkou. Aplikace je k dostání pro Android, iOS i Windows a moc velké využití nemá. Při spuštění vám promítne produktové video s návodem, jak sluchátka používat. V aplikaci vidíte úroveň baterie a potlačení okolního hluku. Ve všech verzích aplikace máte k dispozici informace o sluchátkách, ekvalizér, možnost nastavení několika málo funkcí a přehled updatů.

Pokud si opravdu nechcete hrát s ekvalizérem, aplikace vám bude vcelku k ničemu. Úroveň jde (alespoň na Androidu) vidět přímo v řádku notifikací, úroveň potlačení okolního hluku vám řekne virtuální asistentka při každé změně a po prvotním nastavení nepotřebujete žádné nastavení funkcí. Aplikace možná může za plynulý přechod mezi jednotlivými zařízeními, protože v prostředí aplikace vidíte, s jakým dalším telefonem/notebookem jsou sluchátka spárována. Pokud ale s touto funkcí nemá nic společného, není pro správné fungování sluchátek nezbytná.

Na počítači aplikace zobrazí sluchátka v barvě, která koresponduje s realitou. Mobilní verze mi u iOS i Androidu ukázala světle šedou variantu. To je asi ten nejmenší nedostatek, který nijak nebrání v používání. Je to ale trochu zvláštní situace. Při spuštění aplikace na počítači mi aplikace nabídla možnost používat sluchátka s balíčkem Office. Chápu, že Microsoft chce propagovat své služby, ale v našich končinách to zatím není plně dostupné a nedokážu si představit, že uvádím prezentaci s nasazenými sluchátky. Překlad v reálném čase je fajn vychytávka, ale ani pro ni nevidím reálné využití.

Aktivní potlačení hluku funguje skvěle, ale na špičku nemá

Microsoft Surface Headphones 2 byly mé úplně první sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku. Vždy jsem měl možnost na krátkou chvíli vyzkoušet produkty jiných značek, ale nejednalo se o dlouhodobé testování. Pokud ani vy nemáte zkušenost s ANC, budete prvních několik dní zírat, co všechno dokáže společnými silami pár mikrofonů a software odfiltrovat.

Stejně jako u jiných sluchátek s touto funkcí, nejlépe umí Surface Headphones 2 eliminovat hluboké a neměnné frekvence. Proto se hodí do letadla, autobusu, vlaku nebo jiných dopravních prostředků.

U výše zmíněných zvuků je odfiltrování vskutku perfektní a nemám zde žádné výhrady. Sluchátkům u trochu výše posazených tónů chvíli trvá, než dokáží správně nastavit kontra-frekvenci. Drobné prodlevy si všimnete například u větráku počítače, motoru auta nebo třeba vysavače. Pokud se v okolí najednou ozve zvuk o jiné frekvenci nebo intenzitě, i s aktivním ANC si toho všimnete. Opět ale záleží, jestli je zvuk stabilní nebo kolísá. Mluvené slovo a výšky jsou pro sluchátka oříškem a ne vždy si s nimi poradí na výbornou.

Kolegu v kanceláři, který na mne mluvil, jsem neslyšel. Kolegyni s o něco vyšším tónem hlasu už jsem nepřeslechl. Zvuk je utlumený v každém případě, ale jeho zřetelnost a intenzita se mění v závislosti na okolních podmínkách. Je důležité zmínit, že ANC můžete nastavit až v 13 úrovních. Virtuální asistentka i aplikace ale oznamuje pouze tři – low, medium, high. Aktivní potlačení zvuku je možné také vypnout přesunutím levého kolečka.

Jako u jiných sluchátek, i Headphones 2 mají funkci ambient sound. Ve zkratce to znamená, že okolní zvuky ještě zvýrazní. Tento režim mi však k srdci moc nepřirostl. Není to přirozené, vlastní hlas je zkreslený softwarovou úpravou a zásady slušného chování stejně většině populace nedovolí mít nasazená sluchátka při konverzaci s okolím.

Jediný scénář, kdy mi ambientní režim dává smysl, je chůze ve městě. Při přílišné zvukové izolaci nemůžete vnímat okolí a mohli byste přeslechnout například auto nebo cyklistu. Je to nebezpečné, ale volba je na vás. Já jsem nejčastěji využíval maximální potlačení okolního hluku, které i při přehrávání hudby funguje ve většině případů opravdu velmi dobře. Na špičku v podobě sluchátek od Sony (a zejména WH-1000XM4) to zřejmě stačit nebude, ale bez přímého srovnání byste si na sluchátka od Microsoftu rozhodně nestěžovali.

Velmi dobrý zvuk

Už v nadpise této recenze se zmiňuji o tom, že tato sluchátka nejsou jen o zvuku. To však neznamená, že by byl zážitek z poslechu nějak špatný. Headphones 2 hrají skvěle a nic jiného jsem od sluchátek za takovou cenu nečekal. Do uší vám bude zvuk pouštět dvojice 40mm měničů. Ty mají velmi vyrovnaný zvukový projev s mírnou převahou do basové složky. Mému vkusu toto nastavení vyhovuje a mohl jsem bez problému poslouchat jazz, klasiku, rap, rock i další hudební žánry. Sluchátka se nezaleknou ani mluveného slova a podcasty nebo rozhovory jsou pro Headphones 2 lehkým úkolem.

Velmi solidní je také hlasitost, která dosahuje až extrémních výšin a osobně jsem si netroufl posunout pravé kolečko úplně dopředu. Snesitelná hranice hlasitosti je zhruba kolem 3/4 a po tuto úroveň nedochází ani k žádné deformaci zvuku. I po zvukové stránce zřejmě v této cenové kategorii najdete lepší sluchátka. Headphones 2 však naprosto vedou v možnostech, funkcích a spolehlivostí gest.

Téměř každá sluchátka disponují funkcí stopnutí a opětovného spuštění hudby při sundání, resp. nasazení na hlavu. Ta od Microsoftu jsou však z mých zkušeností nejrychlejší a nejpřesnější. Hudba se ihned po oddělení mušlí od uší pozastaví a jakmile dáte sluchátka zpátky, hudba už hraje. Je to sice drobnost, která ale velmi potěší.

Komu by zvukový profil sluchátek z nějakého důvodu nevyhovoval, vždycky zde existuje možnost využití ekvalizéru. Pokud vám dojde baterie nebo si chcete užít analogový zvuk, stačí připojit kabel 3,5mm jack, který se navíc nachází přímo v balení. Tímto způsobem přenosu dosáhnete lepší kvality zvuku. Ten je jasnější, má více prokreslené výšky a latence je neexistující pojem. Ano, Bluetooth kvalitou drát zatím nepřekonal, ale pro většinu populace včetně mě vítězí bezdrátový přenos hlavně kvůli pohodlí. Surface Headphones 2 jsou navíc primárně bezdrátová sluchátka a 3,5mm jack budete používat spíše nouzově.

Velmi dobrou práci odvádí sluchátka i při hovorech, kdy se zřejmě zapojuje i ANC. Druhá strana mě vždy slyšela skvěle a nezaznamenal jsem ani žádné výpadky signálu. Navíc i při volání funguje plynulá regulace hlasitosti a aktivního potlačení hluku. Surface Headphones 2 si zcela jistě nebudete kupovat kvůli častému volání, ale i v této oblasti vám poslouží velmi dobře.

Baterka je zásadním a důležitým zlepšením

Loňský model měl udávanou výdrž 15 hodin a to není na poměry prémiových sluchátek nikterak významná hodnota. Surface Headphones druhé generace slibují výdrž 20 hodin. O kapacitě baterie není zmínka, ale zřejmě se oproti předchůdci o něco málo zvětšila. O tom svědčí i hmotnost konstrukce, která se zastavila na hodnotě 293 gramů. Jistou úsporu energie zcela jistě přinese také Bluetooth ve verzi 5.0 (oproti 4.2). Na udávaných 20 hodin jsem se sice nedostal, ale zhruba 18 hodin je reálná meta výdrže.

Pokud to porovnáme s výdrží předchůdce, který v běžném používání vydržel zhruba 12 hodin, mezigenerační posun je výrazný. Opět ale platí, že v dané cenové kategorii je konkurence napřed a již zmíněné sluchátka Sony WH-1000XM4 slibují až 38 hodin výdrže. Vhod přijde nabíjení skrze konektor USB-C, díky kterému naplníte baterii z nuly na sto za zhruba 2 hodiny. Většinu času jsem na pár minut napíchl sluchátka na nabíječku a do práce jsem odcházel s dostatkem energie na běžné používání v kanceláři.

Volba srdce, ne rozumu

Druhá verze sluchátek se Microsoftu povedla a nemají žádné výrazné nedostatky. Jejich konstrukce sice nepůsobí nijak hodnotně, ale je pevná, odolná a po kvalitě zpracování je na velmi vysoké úrovni. Mušle jsou otočné do všech směrů a ani po několika hodinách poslechu mě netlačily do uší. Na kvalitu zvuku si také nejde stěžovat a pokud byste si chtěli parametry zvuku nastavit sami, máte díky ekvalizéru v aplikaci možnost. Skvěle funguje i aktivní potlačení okolního hluku a bez této funkce už si své budoucí sluchátka nedokážu představit.

Více než ANC a kvalitu zvuku jsem si však zamiloval funkce, které nejde změřit nebo přenést do výčtu specifikací. Rychlost, se kterou se sluchátka přepojovala z jednoho zařízení na druhé, mne nadchla a spolupráce Androidu s OS Windows byla bez jediného problému. Veškerá gesta, hlasové povely nebo přirozený hlas virtuální asistentky jsou věci, které oceníte až v momentě, kdy je máte. Jako dokonalé hodnotím také ovládací prvky ANC a hlasitosti. Otočná kolečka jsem si zamiloval a považuji je za nejlepší způsob ovládání.

Na sluchátka se ale můžete dívat různými pohledy a Surface Headphones 2 se ne vždy jeví jako vhodná koupě. Chcete mít sluchátka s nejlepším zvukem a ANC? Pořiďte si Sony WH-1000XM4. Chcete mít nejhezčí sluchátka? Kupte si Bose NC 700. Láká vás luxusní zpracování? Sáhněte po Bang & Olufsen H9 3rd. Chcete mít sluchátka s výborným zvukem, s aktivním potlačením šumu, s nevýrazným designem, plastovým zpracováním, nejlepším způsobem ovládání a skvělými funkcemi? Pak jděte a kupte si Microsoft Surface Headphones 2. I za těch osm a půl tisíce prostě stojí.