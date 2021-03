Recenze Lepší.TV: internetová televize pro moderní domácnost

S rozvíjející rychlostí internetu a neustálými přechody na novější a lepší standardy pozemního vysílání vzrůstá také poptávka po internetových televizích. V jejich případě nemusíte řešit, zda vaše televize podporuje ten či onen standard, jestli máte správně zapojený set-top box, či že jste nestihli začátek vašeho oblíbeného pořadu.

Co Lepší.TV nabízí?

Jako každá internetová televize i Lepší.TV funguje na principu předplatného některého z balíčků. Ty jsou k dispozici dva – standardní a mini. V rámci standardního balíčku dostanete přístup ke 124 stanicím s možností sledování až 100 dní zpětně a zhruba 1500 filmům za 199 korun měsíčně. Varianta mini obsahuje 37 stanic s možností sledování až 10 dní zpětně a 401 filmů za 99 korun měsíčně.

Přikoupit si k balíčkům můžete také HBO, konkrétně kanály HBO 1, 2 a 3, Cinemax 1 a 2, sbírku 850 filmů, 300 seriálů a službu HBO GO a videotéku HBO OD za 219 korun/měsíc, díky které lze sledovat tituly od HBO přímo v aplikaci Lepší.TV.

Pro sledování potřebujete chytrou televizi či zařízení s operačním systémem Android, iOS nebo Windows. Sledovat můžete také skrze internetový prohlížeč a nejste omezeni ani vaší současnou polohou – Lepší.TV můžete sledovat na území celé Evropské unie. Jestli nejste majiteli ničeho výše zmíněného, máte možnost si zakoupit TV Box za 1 999 korun. Jen dodám, že pro plynulé sledování potřebujete aspoň rychlost internetu 3 Mb/s.

Lepší.TV má širokou dostupnost

O tom, kde všude je Lepší.TV dostupná, už padla řeč, nicméně pojďme se na to podívat trochu zeširoka. Kromě vlastního TV Boxu je Lepší.TV dostupná na Androidu (jak v Google Play, tak dokonce i v Huawei App Gallery) a iOS, na počítačích a noteboocích skrze internetový prohlížeč či na chytrých televizích s operačními systémy Android TV, Tizen a WebOS skrze aplikaci. Podporován je také Chromecast.

Pokud si chcete nějaký pořad uložit na později, můžete využít funkce neomezeného nahrávání. Navíc není nutné být doma u televize, záznam snadno aktivujete přímo z mobilní aplikace. Nahraný pořad následně najdete v nabídce Mé nahrávky, kde bude dostupný po dobu 30 dní. Příjemné je, že počet nahraných pořadů není nijak limitován.

Počet kanálů a funkce

Na velkém počtu kanálů se podílí nejen ty české a nám dobře známé, ale také celá řada zahraničních. Potěšil mě především výběr německých a polských kanálů, které doprovázejí i některé mezinárodní zpravodajské stanice. Trochu mi chyběly rakouské stanice a více sportovních kanálů. Takový Sport 1 a Sport 2 mi v nabídce citelně chyběly, což je vzhledem k ceně pochopitelné. Rád bych měl nicméně možnost si připlatit za prémiové stanice.

Pakliže k některým kanálům chcete omezit přístup vašim ratolestem, můžete ve službě nastavit jejich blokování. Pro někoho může být užitečná také předpověď počasí s aktuálním svátkem, já bych se nicméně bez tohoto obešel. Nastavení kvality obrazu je ukryté v nastavení, takže pro změnu je potřeba jen několik kliknutí. Na výběr máte mezi standardní, vysokou a Full HD kvalitou.

Uživatelské rozhraní a optimalizace

Lepší.TV jsem testoval jak na mobilním telefonu, tak na tabletu, chytré televizi Samsung (z roku 2020) a Chromecastu. Hned na úvod musím říct, že se zážitek ze sledování poměrně dost lišil. Zatímco na větších obrazovkách je sledování internetové televize Lepší.TV bezproblémové, na menší obrazovce je potřeba počítat s kompromisy (ty by ale měly být odstraněny s chystaným redesignem aplikace).

Uživatelské rozhraní je natočené naležato a prvky se zmenší úměrně k velikosti obrazovky. Na mém Samsungu Galaxy S10e se často jednalo o velmi titěrné prvky. Časová osa se ve výchozím stavu řadí odspodu směrem vzhůru a na mě působila trochu nepřehledně.

Po zvolení kanálu se začne ihned přehrávat pořad, přičemž pro zastavení musíte stisknout tlačítko v levém spodním rohu. Asi jsem příliš zmlsaný tím, že stačí pro pozastavení kliknout doprostřed obrazovky, ale třeba se v budoucnu dočkáme opravy. Podle informací od vývojářů se nicméně na úpravě již pracuje.

Větší obrazovka je na ovládání pohodlnější, nicméně i když jsem službu testoval na loňském modelu televize od Samsungu s Tizenem, čekal bych o něco rychlejší reakce aplikace. Přepínání kanálů občas chvíli trvá a rozhodně to nebylo způsobené konektivitou (jsem připojený na optice).

Posílání obrazu skrze Chromecast také neprobíhalo zrovna bez obtíží. Přehrávaný pořad měl tendenci se zasekávat a načítat kanály i seriály po kouskách, přičemž rychlost mého připojení dalece přesahuje minimální doporučenou rychlost. Sledovat živě fotbalové utkání se tímto proměnilo v ne úplně příjemný zážitek.

V aplikaci Lepší.TV nechybějí ani uživatelské profily. Každý člen rodiny tak může mít vlastní profil, ve kterém najde své oblíbené stanice a nahrané pořady. Tvůrci aplikace nám rovněž prozradili, že bychom se během následujících týdnů měli dočkat vylepšeného redesignu aplikace, který by měl odstranit námi vytýkané nedostatky. Jakmile aktualizace služby vyjde, naši recenzi aktualizujeme.

Závěrečné hodnocení

Lepší.TV je bezesporu zajímavým konkurentem na poli internetových televizí. Zaujme především širokou nabídkou televizních stanic, filmů a seriálů, širokou podporou zařízení, přehledným systémem dvou balíčků, nízkými nároky na internetové připojení a velmi sympatickou cenou. Právě tahle kombinace stojí za pozornost každému, kdo o internetové televizi uvažuje.

Sympatické je, že jednotlivé pořady, seriály nebo filmy lze podrobně filtrovat, případně je možné si vytvořit vlastní obsahovou stránku s filtry typu „nejlepší americká komedie roku 2018“, „nejlepší akční film roku 2020“. Lepší.TV rovněž nabízí obří databázi trailerů, díky kterým ihned víte, o čem daný film je.

Co by si ještě zasloužilo odladit, je mobilní aplikace, která by rozhodně mohla být přehlednější. Jasně, na telefonu jste sice limitovaní velikostí obrazovky, ale konkurence ukazuje, že to jde udělat lépe. Sledování na klasické televizi ale bylo bezproblémové a služba splní přesně to, co od ní očekáváte.

Za cenu 99/199 korun měsíčně je Lepší.TV jednou z nejlevnějších IPTV na českém trhu. Jestli o některém z řešení z široké nabídky internetových televizí uvažujete, můžete Lepší.TV zařadit do svého užšího výběru.