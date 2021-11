Recenze Huawei Nova 9: sympaťák s nucenými kompromisy

Značka Huawei je v posledních letech v nezáviděníhodné situaci. Kvůli obchodní válce mezi USA a Čínou a následným sankcím ve svých telefonech s Androidem nemůže používat Google služby a ani čipy od Qualcommu s podporou 5G sítí. Čínský gigant přitom v minulosti ve světě smartphonů patřil mezi lídry trhu a klíčové inovátory.

V letošním (a vlastně i minulém) roce byla, alespoň co se týče Evropy, jeho aktivita v oblasti smartphonů minimální. V Huawei se pečlivě soustředí na vývoj vlastního ekosystému HarmonyOS, který v jeho budoucích zařízeních postupně nahradí Android a služby od Googlu, nicméně tahle evoluce ještě bude nějaký ten pátek trvat. Ani nově uvedený model Huawei Nova 9 neběží na HarmonyOS, ale stále na Androidu 11 s uživatelským prostředím EMUI 12.

Google služby a aplikace na něm nenajdete, i když neoficiální cestou skrze nástroj GSpace je do systému můžete dostat. Není to ale úplně ideální řešení, jelikož aplikace Googlu nelze umísťovat přímo na plochu, ale je nutné je spouštět v rámci utility GSpace. Chybí i možnost placení skrze Google Pay, nicméně v tom už takový problém nevidím, jelikož na telefonu lze využívat placení skrze službu Curve, do které lze nahrát libovolnou platební kartu.

Po stránce designu a vlastně i výbavy je Huawei Nova 9 povedený smartphone, ale jeho pozice na trhu je hodně komplikovaná. Kromě výše zmíněného mu z donucení chybí i podpora 5G sítí a navíc má poměrně sebevědomou cenu, která atakuje hranici třinácti tisíc korun. A aby toho nebylo málo, jen o chvíli později na český trh přišel „konkurenční“ Honor 50. Ten můžeme označit za dvojče Novy 9 – design je identický, stejně jako většina hardwarových parametrů. Honoru nicméně nechybí podpora 5G, Google služeb a ještě za stejnou cenu nabízí 108Mpx fotoaparát.

Design a zpracování

Řada Nova vždy cílila především na mladé publikum a jinak tomu není ani v případě „devítky“. Zaoblená záda s fotoaparáty zaujmou na první pohled a s barevnou variantou Starry Blue, kterou jsme měli k dispozici, rozhodně budete budit pozornost. Kromě této výrazné verze je k dispozici i decentní černá. Konstrukci dominuje plast, který najdeme nejen na zádech, ale také u rámečku.

Celkové rozměry Huawei Nova 9 jsou 160 x 73,7 x 7,8 milimetrů, hmotnost činí 175 gramů. Pocitově telefon působí lehčí, než ve skutečnosti je. Skvěle zvládnutá je i ergonomie a těžiště, díky čemuž se telefon dobře drží, a díky zdrsněnému povrchu nemá tendence z ruky vypadávat a ani se na něm neusazují otisky prstů.

Masivní modul s fotoaparáty oproti zadní straně vystupuje zhruba o 2 milimetry. Čtečka otisků prstů je integrována do zobrazovacího panelu a funguje rychle a spolehlivě. K autentizaci uživatele lze využít i přední kamerku, kde je rozpoznání také bleskové.

Chválím také za bohatý obsah balení – kromě telefonu v něm najdete i výkonný 66W adaptér, USB-C kabel a silikonové pouzdro. Na displeji je rovněž z výroby nalepena ochranná fólie.

Displej a hardwarová výbava

Zobrazovací panel disponuje úhlopříčkou 6,57 palců a mírně zaoblenými okraji. Je typu OLED, má dostatečně jemné rozlišení 1080 x 2340 pixelů (392 ppi) a chlubí se adaptivní obnovovací frekvencí v rozsahu 60 až 120 Hz i funkcí Always-on pro zobrazování notifikací a informací o datu a čase. Možnosti přizpůsobení zobrazovaného obsahu na pohotovostní obrazovce jsou hodně rozsáhlé, za což Huawei chválím. Slušná je i čitelnost na venkovním sluníčku.

V útrobách najdeme čipset Qualcomm Snapdragon 778G, grafiku Adreno 642L, 8 GB RAM a 128/256 GB vnitřní paměti bez další možnosti rozšíření skrze paměťovou kartu. Alespoň že zde nechybí sekundární slot na nanoSIM. Co rozhodně zamrzí, je absence podpory 5G sítí, která je u dodávaného čipsetu blokována kvůli výše zmíněným restrikcím ze strany USA.

Hardwarové parametry Huawei Nova 9 Systém: Android 11 Rozměry: 160 x 73,7 x 7,77 mm , Hmotnost: 175 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 778G, octa-core, 4x 2,4 GHz Kryo 670, 4x 1,8 GHz Kryo 670 RAM: 8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 6,57", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 50 Mpx, hlavní, f/1.9, 23mm, PDAF Druhý fotoaparát: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2 Třetí fotoaparát: 2 Mpx, portrétový, f/2.4 , Přední kamera: 32 Mpx, f/2.0, 4K video, HDR Bluetooth: 5.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: , GPS: , Konektor: USB-C Baterie: 4300 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: , Bezdrátové nabíjení: Cena: 12 990 Kč Kompletní specifikace

Z další výbavy nechybí Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, Bluetooth 5.2, USB-C, GPS (Glonass, BDS, Galileo) a samozřejmě i NFC, které díky Curve Pay můžete využít i pro pohodlné placení. Chybějící 3,5mm audio konektor mi až tolik nevadí, odolnost vůči vniknutí vody už ano. Vzhledem k tomu, že se jedná primárně o smartphone pro mladé, očekával bych u něj přítomnost stereo reproduktorů. Ty se ale nekonají a budoucí majitelé si tak budou muset vystačit jen s jedním repráčkem; ten je naštěstí dostatečně hlasitý a kvalitní.

Baterie a výdrž

Kapacita vestavěného akumulátoru je 4300 mAh. Jak jsem již zmiňoval v úvodu, součástí balení je i výkonný 66W adaptér, se kterým Novu 9 za 15 minut dobijete na 53 procent. Nabití „do plna“ pak zabere okolo 44 minut. Jen škoda, že novinka nepodporuje i bezdrátové nabíjení, které už ve střední třídě začíná být standardem.

Celková výdrž Huawei Nova 9 mě příjemně překvapila. Při mém normálním provozu jsem se dokázal dostat na 1,5 až 2 dny na jedno nabití. Pokud jsem hrál hry, používal navigaci a dával telefonu více zabrat, stále jsem neměl problém se dostat na celodenní výdrž a ještě mi zbyla rezerva v podobě 20 až 30 procent. Po celou dobu jsem využíval adaptivní obnovovací frekvenci displeje (až 120 Hz) i funkci Always-on.

Fotoaparát a záznam videa

Výrazný fotomodul je osazený kvartetem fotoaparátů. Ten hlavní nabízí 50Mpx RYYB senzor s clonou f/1.9, velikostí čipu 1/1.56“ a rychlým PDAF ostřením, avšak bez optické stabilizace obrazu. Druhým do foroty je 8Mpx širokáč se světelností f/2.2 a nesmí chybět ani známá dvojice makro + bokeh se shodným rozlišením dvou megapixelů a světelností f/2.4.

Jedním z důvodů, proč u nás recenze vychází o něco později, bylo čekání na nový firmware. S tím původním byla výsledná kvalita snímků rozporuplná a bylo jasné, že tady je ještě co opravovat. Abych to vysvětlil – občas se mi s telefonem podařilo pořídit opravdu pěkný snímek, jindy barvy při scéně s dostatečným světlem působily jakkoliv, jen ne realisticky. A to samé platilo pro detaily – někdy jsem měl u některých fotografií pocit, jako by do nich software objekty dokreslil, protože k realitě opět měly hodně daleko.

Software ještě potřebuje doladit

S vydáním nové softwarové aktualizace (verze 12.0.1.167) se výše avizované slévání detailů částečně povedlo eliminovat, ale stále je ještě co opravovat. Alespoň že nejde o hardwarový problém, ale pouze o úpravu softwaru. I když jsem měl během focení vypnutou funkci pro vylepšování snímků, nastupoval v některých případech poměrně agresivní processing, kterého se dalo všimnout ještě při ukládání snímku do galerie. Nejprve jste viděli základní fotku, ale po pár sekundách ji software sám od sebe barevně „vylepšil“, často ale k mé nespokojenosti. Níže si můžete prohlédnout galerii snímků pořízených hlavním fotoaparátem.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení si můžete zobrazit/stáhnout zde

Huawei byl rovněž prvním výrobcem, který přišel s tzv. Nočním režimem, ve kterém se během delšího času pořídilo několik snímků s různou expozicí, ze kterých se následně „složila“ výsledná fotografie. Ta měla oproti standardní fotce vždy lépe prokreslené detaily, ale samozřejmě se nehodila na focení pohybujících se objektů. Ostatně ve starších recenzích smartphonů řady P či Mate jsme se vždy nad kvalitou nočních snímků doslova rozplývali.

U Huawei Nova 9 jsem proto při nočním focení očekával ucházející výsledky, nicméně realita byla dosti odlišná a častokrát jsem bez aktivního Nočního režimu pořídil lepší snímek, než když jsem jej zapnul. A v některých případech jsem pro změnu nepoznal rozdíl – ostatně podívejte se na čtveřici snímků výše, u druhé sady prakticky nepoznáte rozdíl.

Navíc se mi pokaždé nastavoval maximální čas snímání na jednu sekundu, což mi nepřišlo dostačující – nastavení na 2 nebo 3 sekundy by rozhodně přineslo lepší výsledky (a starší telefony Huawei toho jsou jasným důkazem).

Hlavní fotoaparát ve spoustě případů dokázal pořídit velmi pěkné a ostré snímky, ale se současným softwarem není od věci každou scénu raději fotit na vícero pokusů právě z toho důvodu, že automatika si občas dělá, co chce a špatně ostří. Navíc na malém displeji telefonu leccos přehlédnete, ale při zobrazení na větším displeji počítače už chyby jasně poznáte. Skoro jsem měl pocit, jako by si ze mě občas Nova 9 dělala „dobrý den“. Jednou z ní padaly opravdu hezké a ostré snímky, při dalším focení detaily neměly daleko k olejomalbě. Jakmile ale inženýři v Huawei tenhle neduh opraví, bude telefon fotit velmi slušně.

S širokáčem doporučuji fotit jen za dobrého světla, ale i tady se budete muset potýkat s horším vykreslením detailů, či spíše s jejich výrazným sléváním. V šeru a ve tmě nemá širokáč ani smysl používat. A stejně jako u jiných telefonů i v tomto případě je makro kamerka spíše do počtu a to, co z ní „vyleze“, připomíná cokoliv, jen ne pěknou fotografii.

Video ve 4K zvládne i přední kamera

Video lze nahrávat až ve 4K rozlišení při 30 snímcích za vteřinu a kvalita mi zde přijde lepší než v případě fotografií. Jen škoda, že chybí optická stabilizace obrazu, která by pomohla při scénách v pohybu. Při focení i záznamu videa se nabízí možnost využití 2x digitálního zoomu, který svou kvalitou překvapil. Používat jej ale doporučuji jen za dobrého světla.

Huawei Nova 9: 4K camera test (30 fps)

Watch this video on YouTube

Pro tvůrce obsahu je k dispozici vlogovací režim, který umí nahrávat Full HD video současně z předního i zadního fotoaparátu. Zamrzí však, že výrobce u telefonu nepoužil kvalitnější mikrofony, jelikož záznam hlasu nezní příliš uspokojivě a má lehce plechový nádech.

Pochvalu si zaslouží přední 32Mpx selfie kamerka schovaná v celkem velkém výřezu, která nejenže překvapila kvalitou snímků se slušnou ostrostí, ale i podporou 4K videa s elektronickou stabilizací.

Android 11 a EMUI 12

Zatímco v Číně se Huawei Nova 9 prodává s HarmonyOS, v Evropě najdeme Android 11 s EMUI 12. Tato nadstavba vždy patřila mezi ty povedené díky logickému uspořádání jednotlivých položek a nabídek. Tady mám zkrátka pocit, že výrobci nešlo jen o to, graficky prostředí odlišit od jiných výrobců, ale nad rozmístěním jednotlivých prvků opravdu přemýšlel.

Jak jsem nakousl v úvodu, Google služby (obchod Play, YouTube, Gmail, Mapy Google…) v telefonu nenajdete, nicméně v AppGallery se za ně dají najít ekvivalentní náhrady. Schválně jsem zhruba týden k pěší navigaci po Praze i té automobilové používal výhradně Petal Maps a vždy mě správně dovedly. Nicméně i tak jsou Mapy Google pořád o výrazný kus dál, pokud jde o další funkce a možnosti využití.

Neoficiální cestou lze na Huawei Nova 9 poměrně snadno doinstalovat podporu pro Google služby (kromě placení skrze Google Pay). Jedná se o nástroj GSpace, který najdete mezi aplikacemi v Petal Search.

Zástupce na aplikace Googlu stažené v rámci GSpace bohužel nelze umístit přímo na plochu, ale vždy je potřeba je spouštět přímo z nástroje GSpace. Stejně tak vám u žádné z aplikací nebudou chodit notifikace přímo do systému, jelikož vše běží v prostředí GSpace, což osobně považuji za největší omezení. Fungovat vám bude i zálohování fotek z Galerie do služby Fotky Google, ale opět ne automaticky, ale pouze ručně, když stejnojmennou aplikaci v GSpace spustíte. Pro fixaci GPS pozice v Mapách Google je také nutné povolit pro GSpace využívání polohových služeb.

U bezplatné verze je navíc nutné počítat s poměrně častým zobrazováním celoobrazovkových reklam (například po spuštění aplikace či přepínání mezi nimi), což z dlouhodobého hlediska působí celkem otravně. Autoři aplikace nabízejí možnost reklamy odstranit – za měsíční VIP verzi zaplatíte zhruba 53 Kč, za roční 262 Kč, případně za 420 Kč lze reklamy vypnout natrvalo. I my jsme toto řešení otestovali a naše dojmy naleznete v tomto samostatném článku.

Od té doby, co jsem testoval poslední smartphone od Huawei, už uplynula slušná řádka měsíců a překvapilo mě, jak od té doby obchod AppGallery nabobtnal. Nechybějí zde aplikace všech našich operátorů, Mapy.cz, bankovní aplikace mBank, Komerční banky (včetně KB klíče), Hello Bank, České spořitelny, Raiffeisenbank či Banky Creditas. Oproti obchodu Play je nabídka aplikací stále podstatně štíhlejší, ale z těch klíčových a často používaných už jich v AppGallery zase tolik nechybí. Jednoznačně dobrá práce, Huawei.

Stejně tak už lze s Novou 9 platit v obchodech skrze NFC, a to díky spolupráci se službou Curve (a jejímu řešení Curve Pay). Nezáleží na tom, zda máte Visu nebo Mastercard, aplikace Curve se postará o to, abyste měli veškeré karty a finance pohromadě. Britský fintech v posledních letech výrazně roste a usnadňuje život nejen majitelům vícero platebních karet, ale zpřístupňuje také placení skrze NFC v chytrých telefonech Huawei.

Curve totiž funguje na bázi nahrávání libovolných platebních karet do aplikace, která následně zprostředkovává platby skrze speciální platební kartu Curve od společnosti Mastercard. Jinými slovy platíte kartou vydanou firmou Curve, ale peníze se strhávají z jedné z vámi vložených platebních karet.

Více se o této možnosti dozvíte z tohoto článku.

Závěrečné hodnocení

Jak jsem nakousl v úvodu, řada Nova byla vždy určena především pro mladé uživatele, nicméně po přečtení této recenze vám musí být jasné, že s nejnovější „devítkou“ výrobce cílí především na skalní fanoušky, kteří zkrátka chtějí mít nový telefon od Huawei. Čím novinka na první dobrou zaujme, je design – ten se povedl a to samé platí pro ergonomii. Stále jsem se nemohl ubránit dojmu, že v ruce držím opravdu lehký telefon, i když parametrový ukazatel hmotnosti mě přesvědčoval o něčem jiném.

Chválou nebudu šetřit ani na použitý displej, který nejenže má dobrou čitelnost na venkovním sluníčku, ale nabízí i 120Hz obnovovací frekvenci, Always-on režim a ještě je na okrajích mírně zaoblený. Nadprůměrná je i výdrž a díky 66W nabíječce v balení „šťávu“ doplníte v řádu několika desítek minut.

Huawei se obrovsky snaží i co se týče softwaru a aplikací. Jasně, kvůli absenci Google služeb situace stále není ideální, ale tempo, jakým do AppGallery nové položky přibývají, je opravdu brutální. Výrobci se díky spolupráci s Curve podařilo odstranit i další z palčivých neduhů, kterým byla absence mobilního placení skrze NFC.

Dobrý dojem z jinak slušně vybaveného smartphonu střední třídy ale kazí nucená absence 5G a lehce schizofrenní chování softwaru fotoaparátu, který jednou produkuje velmi slušné snímky, a podruhé máte pocit, že se některé části ve scéně proměnily v olejomalbu. Věřím ale, že s dalšími softwarovými aktualizacemi Huawei fotoaparát vylepší.

A pak je tu cena – ta je paradoxně stejná (12 990 Kč) jako u shodně vypadajícího a o něco lépe vybaveného Honoru 50. Na jednu stranu tento krok Huawei chápu, pro budoucí produkty si chce udržet dříve nastavenou cenovou politiku, nicméně z pohledu prodejních čísel a zájmu uživatelů u Novy 9 nelze očekávat žádné zázraky. Ale je možné, že o to ani výrobci nejde. Důležité bylo ukázat, že Huawei to rozhodně nevzdává a neusíná na vavřínech. A něco mi říká, že příští rok budou jeho nové smartphony o poznání zajímavější.