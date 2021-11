Recenze Huawei MateBook 14s: povedený počítač pro náročnější uživatele

Značku Huawei čeští spotřebitelé stále vnímají především jako výrobce smartphonů, ovšem z tohoto odvětví ji prakticky vyřadily americké sankce. Čínská firma tak musí hledat jiné příležitosti, jednou z nich by mohla být výroba notebooků. Jim se Huawei věnuje už několik let a s každým novým modelem dokazuje, že si své místo na trhu zaslouží. A navíc ji v této oblasti americké sankce tolik neomezují.

Tento týden vstupuje Huawei na český trh s novým notebookem s označením MateBook 14s. My jsme dostali možnost otestovat tento přístroj se zhruba dvoutýdenním předstihem, takže než se pro něj vydáte do obchodu, můžete si přečíst naše dojmy a zhodnotit, zda se za nabízenou cenu opravdu vyplatí.

MateBook 14s oslní povedeným 90Hz displejem

Přihlásí vás dřív, než odklopíte víko

Brzdit vás nebude výkonem ani výdrží

Huawei MateBook 14s navazuje na model MateBook 14, ovšem oproti němu dostává nejnovější procesory od Intelu, větší výdrž, rychlejší nabíjení, modernější konektivitu a v neposlední řadě nejlepší obrazovku, kterou kdy značka Huawei do svého notebooku nasadila. Je zjevné, že se Huawei pokouší se svojí novinkou zaujmout náročnější publikum a ubrat tak lesk a slávu zavedenějším značkám.

Obsah balení: žádné překvapení

Notebook Huawei MateBook 14s k nám dorazil v podlouhlé krabici z recyklovaného papíru. Její rozměry jsou možná trochu větší než u konkurenčních počítačů, na druhou stranu samotný notebook je v ní uložen ve dvou měkkých plastových blocích, tudíž by počítači neměl ublížit ani ten nejdivočejší řidič přepravní služby. Krabice dále obsahuje nabíjecí adaptér a zhruba dvoumetrový kabel s USB-C koncovkami na obou koncích.

Design a konstrukce: žádný zelenáč

Počítač nám na recenzi dorazil v nové zelené barevné variantě, kterou výrobce nazývá Spruce green, tedy smrkově zelená. Když jsem počítač vybalil v domácích podmínkách, myslel jsem si, že je notebook šedý, teprve na slunečním světle jsem si mohl naplno vychutnat jeho zelenkavý odstín. Tím rozhodně své okolí zaujmete více než konzervativnější barvou Space Gray.

Počítač je vyroben z hliníku, ovšem musel jsem se o tom v propagačních materiálech přesvědčit. Ke smůle Huawei jsem totiž mohl MateBook Pro 14s porovnat tváří v tvář s novým MacBookem Pro a Surface Laptopem 3, jejichž kovová těla působí na omak prémiověji a výrazně bytelněji. Je to poznat už pouhým poklepáním; zatímco u zmíněných konkurentů máte pocit, že bušíte do hliníkového monolitu, víko a dlaňové opěrky MateBooku zní poněkud plastově, snadněji se promáčknou a rychleji přicházejí o svůj kovový chlad. Huawei pravděpodobně používá hliník v tenčí vrstvě.

Počítač samotný má klínový tvar, směrem k uživateli je tenčí, v místě displeje má tloušťku 16,7 mm. Tedy alespoň podle propagačních materiálů výrobce, ve skutečnosti tato tloušťka činí zhruba 2 centimetry, neboť výrobce „zapomněl“ připočítat zhruba 3 milimetry vysoké nožičky. Ty napomáhají nasávání vzduchu do obrovské mřížky na spodní straně. Hmotnost počítače je 1,42 kg, což je na 14“ notebook přiměřená hodnota.

K rozevření notebooku slouží prolis ve spodní straně, který poskytuje hromadu prostoru k pohodlnému podebrání víka. Jen to nesmíte přehnat s rychlostí, jinak se základna začne při otvírání lehce nadzvedávat. Maximální úhel rozevření je 150 stupňů, práci na tomto počítači si tak můžete užít ve všech nestandardních polohách. Pant má jistý chod a displej se nechvěje se ani když do klávesnice bušíte skutečně zběsile.

Klávesový koncert

Jestli mě na MateBooku opravdu něco ohromilo, tak je to klávesnice. Pamatuji si, že rychlé psaní jsem si pochvaloval už loni při recenzování Huawei MateBook Pro X a i nyní musím smeknout znovu. MateBook 14s si s sebou můžete bez obav vzít na mistrovství světa v rychlopsaní, protože na takhle přesnou a pohodlnou klaviaturu narazíte málokdy.

Huawei se chlubí, že klávesy jsou vyrobeny z odolnějšího polykarbonátu a že pryžové kloboučky pod nimi mají o 15 procent vyšší stupeň stlačení. Kromě toho výrobce použil konstrukci nazvanou Soft-landing, která tlumí nárazy při psaní. Výsledek je ohromující, tlačítka mají ideální tvrdost, příjemný povrch, akurátní zdvih (1,5 mm) a naprosto jasný a příjemně tichý stisk. Skoro mám pocit, jako kdybych do kláves jenom brnkal a ony ochotně plnily každý můj příkaz. Klobouk dolů.

Ale abych jen nechválil, musím výrobci vytknout skutečně velmi slabé podsvícení (má dvě úrovně – slabou a ještě slabší), chybějící klávesu pro otevření kontextových nabídek a absenci českých popisků. Změnu u poslední položky bohužel se zahájením prodeje očekávat nelze, Huawei i předchozí počítače prodává bez českých popisků. Buď se naučíte psát české znaky po paměti, nebo si musíte zakoupit polepy.

Pod klávesnicovým blokem pak najdete přiměřeně velký touchpad. Práce s ním je rychlá a přesná a vícedotyková gesta jsou vyhodnocována s maximální spolehlivostí. Horší už je to s mechanikou stisku. Touchpad se ve spodní části promáčkne daleko ochotněji než v horní, stisk navíc doprovází velmi lacině znějící kliknutí. Na druhou stranu v systému Windows vás prakticky nic nenutí touchpad tisknout, ve všech situacích si vystačíte s prostým tapnutím.

Bleskurychlé přihlašování

Z klávesnicového bloku bylo vyčleněno kruhové zapínací tlačítko, které se nachází vpravo nahoře. Je v něm integrovaná svižná čtečka otisků prstů, ovšem tu pravděpodobně moc často používat nebudete. MateBook 14s totiž disponuje kamerkou s pokročilým rozpoznáváním uživatele podle obličeje, která vás při pokusu o přihlášení otiskem prstu jednoduše předběhne. Ještě ani nestihnete úplně otevřít víko a už jste přihlášeni do systému.

To je poměrně ošemetné ve chvíli, kdy počítač používá více osob a každá má ke svému účtu přiřazen obličej. Při přepínání mezi účty musíte kamerku prstem zakrýt nebo ještě lépe bleskurychle zmizet ze záběru, je to opravdu fofr.

Infračervenou čtečku obličeje se podařilo „nacpat“ do tenkého rámečku nad displejem, což je obdivuhodné; výrobce tak nemusel sahat k obskurním řešením, jako je výřez na posledních MacBoocích Pro. Součástí snímacího systému je i klasická webkamera, ovšem její kvality nejsou nijak valné. Má pouze HD rozlišení a obraz z ní je plný šumu i v poměrně jasných podmínkách. Na druhou stranu, alespoň je váš obličej zabírán z běžného úhlu, a ne zespodu jako u předchozích MateBooků.

Displej: 90 Hz mu sluší

Displej MateBooku 14s je dotykový, má úhlopříčku 14,2“ a na jeho ploše se pak rozkládá 2 520 × 1 680 pixelů, což znamená dostatečnou jemnost 213 ppi. I když se nejedná o rekordní hodnotu, z běžné vzdálenosti jednotlivé pixely neuvidíte, a i opravdu malé písmo je perfektně ostré. Huawei to nicméně přehání v základním nastavení systému, kdy je defaultně zvoleno měřítko 200 procent a všechny položky jsou zbytečně malé; vhodnější je přepnout měřítko na 175 procent.

Díky tenkým rámečkům zabírá panel 90 procent čelní plochy, a to v poměru stran 3:2. Tento poměr se hodí zejména při práci, oproti širokoúhlým panelům dostáváte na výšku více prostoru.

Použitý LTPS panel dokáže zobrazit 1 milion barev a dokáže pokrýt 100 procent barev v gamutu sRGB. Barvy se při náklonu nijak nedeformují, pouze lesklá povrchová úprava začne více odrážet okolí. Maximální jas činí 400 nitů, což není nijak rekordní hodnota, ale na práci ve venkovních podmínkách je dostatečná. Alespoň nyní na podzim. Jas lze regulovat automaticky, posuvníkem v centru akcí nebo funkčními klávesami F1 a F2.

Příjemným bonusem je zvýšená obnovovací frekvence 90 Hz. Bohužel počítač neumí měnit frekvenci dynamicky na základě dění na obrazovce, takže si musíte vybrat – buď 60, nebo 90 Hz. Přepínání mezi těmito dvěma režimy se dá rychle vyvolat buď klávesovou zkratkou fn + R, nebo v hloubi nastavení, kde dostanete na výběr ještě „bonusovou“ variantu 48 Hz.

Já osobně mohu doporučit nastavit si 90 Hz; v systémových animacích, při brouzdání na internetu nebo v posouvání dokumentů je rozdíl jasně patrný a celý systém pak působí svižnějším dojmem. Za tu mírně větší spotřebu baterie to stojí, v případě potřeby větší výdrže si můžete kdykoliv přepnout na nižší frekvenci.

4 reproduktory a 4 mikrofony

MateBook 14s dostal do výbavy celkem 4 reproduktory – dva výškové a dva basové. Výrobce se pyšní působivým audiem se silnými basy a prostorovým zvukem, ovšem na papíře to zní lépe než v uších. Ke smůle Huawei jsem měl možnost zvuk porovnat s nejnovějším MacBookem Pro, který je z hlediska notebookové reprodukce absolutní špičkou a té MateBook 14s bohužel nesahá ani po kotníky.

Basová složka je slaboučká a ve vyšších hlasitostech prakticky neznatelná, na dunivé tuc tuc s tímto notebookem rovnou zapomeňte. Situaci alespoň zachraňují výšky a středy, které jsou i ve vyšších hlasitostech zřetelné a výsledný projev tak není zahuhlaný. Mřížky reproduktorů jsou namířené dospod, takže využívají stolu jako ozvučnicové desky. Při práci na klíně si tak budete hudbu tlumit stehny.

Lépe si MateBook 14s vede v záznamu zvuku, ke kterému používá hned 4 mikrofony. Ve videokonferencích vám bude vše perfektně rozumět, škoda jen té horší kamery.

Intel Core i5 postačí

Huawei MateBook 14s se ve světě prodává ve dvou základních verzích – s procesorem Intel Core i5 a i7. Na náš trh bohužel míří pouze slabší varianta, kterou jsme dostali na test v kombinaci s grafickým čipem Intel Xe, 16 GB RAM a půl terabajtovým SSD. Použitý procesor je konkrétně 10nm model i5-11300H z generace Tiger Lake, je tedy o něco výkonnější (a žravější) než jeho ultrabookoví sourozenci s přídomky G a U. Procesor má 4 jádra (8 threads), maximální frekvenci 3,1 GHz (v turbu až 4,4 Ghz) a TDP pohybující se mezi 28 – 35 Watty.

Huawei MateBook 14s

Intel Core i5-11300H Huawei MateBook X Pro

Intel Core i7-10510U Surface Laptop 4 13″

AMD Ryzen 5 4680U Surface Laptop 4 15″

Intel Core i7-1185G7 Geekbench 5 CPU Single Core 1 437 1 072 1 085 1 517 Geekbench 5 CPU Multi Core 5 551 2 402 5 982 5 764 Geekbench 5 GPU OpenCL 15 237 9 462 10 979 18 536 Geekbench 5 GPU Vulcan 15 793 8 891 14 252 16 187 Geekbench 4 CPU Single Core 6 218 5 137 4 686 6 694 GeekBench 4 CPU Multi Core 21 400 17 277 23 613 22 344 GeekBench 4 GPU OpenCL 51 855 45 119 37 438 55 492 PC Mark 10 4 801 neměřeno 4 611 4 599 PC Mark 10 Extended 4 739 neměřeno 3 747 4 109 PC Mark 10 Express 4 495 neměřeno 4 479 4 478 3D Mark Time Spy 1 579 neměřeno 1 169 1 702 Cinebench R23 Single Core 1 211 414 1 165 1 517 Cinebench R23 Multi Core 4 658 1 146 6 101 5 007

I když nemá testovací počítač certifikaci Intel Evo, dokáže poskytnout obdivuhodnou porci výkonu, kterou pocítíte v mnoha scénářích – spouštění počítače, otvírání aplikací, procházení webu ve 20 otevřených záložkách, to všechno zvládá MateBook 14s na lusknutí prstu. Možná je to i tím 90Hz displejem, ale při práci jsem měl pocit, že mi vše před očima doslova létá.

Důležité je, že počítač si svůj výkon dokáže udržet i při delší zátěži. V zátěžovém testu sice frekvence procesoru dlouho neudrží svůj turbo výkon a klesne k základním 3,1 GHz, na této hodnotě se ale spolehlivě drží i několik desítek minut, aniž by vám počítač propálil do stolu díru. Ventilátory se sice roztočí na plné obrátky a budete o nich vědět, ovšem při běžných úkonech zůstanou jejich lopatky zaparkované na místě.

Působivý je i výkon grafického čipu Intel Xe, který se pyšní 80 jednotkami s maximální frekvencí 1,3 Ghz. Jasně, na hraní náročných 3D titulů z posledních let to samozřejmě stačit nebude, ovšem pokud snížíte rozlišení na Full HD a uberete na detailech, zahrajete si i Battlefield V, Apex Legends nebo F1 2021 se snímkovací frekvencí převyšující 30 fps. Na integrovanou grafiku to není špatný výsledek, Intel Xe předčí i dedikovaný akcelerátor NVIDIA GeForce MX250 v prémiovém (byť starším) modelu Huawei Mate X Pro. Pokud nejste hráči, ale sem tam potřebujete sestříhat video z rodinné dovolené, budete nadmíru spokojeni.

Část disku na systém, část na data

MateBook 14s ve světě seženete v několika paměťových variantách, na českém trhu se však bude prodávat pouze v kombinacích 8+512 a 16+512 GB. Úložiště je typu NVMe a jedná se o jedinou komponentu, kterou lze v útrobách počítače uživatelsky vyměnit. Použitý disk se pyšní vysokou rychlostí čtení i zápisu, oproti konkurenci jsou tyto hodnoty nadprůměrné.

Huawei jako jeden z mála výrobců svůj disk rozděluje na víc částí – systému je přiděleno 119 GB, pro data pak výrobce vyčlenil 337GB prostor. Ve správě disků si však můžete povšimnout, že disk je ve skutečnosti rozdělen na celkem šest oddílů, mezi ty skryté patří jeden systémový oddíl EFI a tři pro obnovení systému. Ve výsledku vás tak výrobce těmito skrytými oddíly „okrade“ o téměř 20 GB prostoru.

Konektivita: základ, který postačí

Huawei MateBook 14s je připraven jak na drátovou, tak i bezdrátovou konektivitu. V té bezdrátové se můžete spolehnout na dvoukanálovou Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.1. S dosahem a stabilitou jsem neměl ani v jednom případě potíže. Na připojení k mobilním sítím si bohužel musíme nechat zajít chuť (5G modemy má stejně Huawei zakázané), nad rámec standardní výbavy notebook obsahuje NFC čip. Je zabudován pod touchpadem a slouží k rychlému párování počítače se smartphony a tablety stejné značky.

Co se portové zásoby týče, na bocích počítače najdete následující zdířky:

Dvě USB-C

Jedno USB-A

HDMI

Sluchátkový jack

O specifikaci USB-C portu Huawei nehovoří, máme však vyzkoušené, že dokáže přenášet nejen data, ale i energii a obraz v rozlišení až 4K; pravděpodobně se tedy jedná o standard USB 3.2 Gen 2. V nejvyšší konfiguraci MateBook 14s podporuje standard Thunderbolt 4, ta se však na našem trhu neprodává.

HDMI je zde bohužel ve starším standardu 1.4b, takže 4K obraz si vychutnáte maximálně se snímkovací frekvencí 30 Hz. Fotografům by mohla chybět čtečka paměťových karet, ale díky přítomnosti standardního USB-A portu můžete použít prakticky jakoukoliv. Jen ji musíte nosit společně s notebookem v brašně, aby vám v nejdůležitější chvíli nechyběla.

Baterie a nabíjení

V počítači je osazena baterie s kapacitou 60 Whr, která mě mile překvapila svojí výdrží. Ani kombinace hladovějšího procesoru a vyšší obnovovací frekvence neutahá počítač při kancelářské práci dřív než za 6 hodin při nastaveném maximálním jasu. Při snížení jasu na polovinu výdrž atakuje téměř 9 hodin, při snížení obnovovací frekvence na 60 Hz si ještě zhruba jednu hodinu přičtěte. Přehrávání Full HD videa při polovičním jasu s obnovovací frekvencí stroj vydržel 11 a půl hodiny, což je jen o hodinu a půl méně, než Huawei slibuje.

K dobíjení můžete využít jeden z USB-C portů, bohužel se oba nacházejí na levé straně. Nabíjení obstarává 90W adaptér, který mě mile překvapil svojí malou velikostí. Jen škoda, že se na jeho těle nenachází dva USB-C porty, abyste společně s notebookem mohli nabíjet i jiné zařízení, například smartphone. Díky vysokému výkonu je možné nabít baterii do 50 procent za půl hodiny, úplné nabití pak zabere hodinu a dvacet minut.

Operační systém: Windows 10 s několika vylepšeními

Na počítači v době testování běžel operační systém Windows 10 v edici Home. Aktualizaci na Windows 11 počítač pouze sliboval, ale nenabízel, do manuální instalace jsem se raději nepouštěl. přeci jen je lepší zařízení testovat s tím systémem, který mu oficiálně náleží. Z jedenáctek se v průběhu testování objevil alespoň nový obchod aplikací.

Po prvním spuštění mě na ploše překvapila ikona Tento počítač, tu už jsem zde dlouho neviděl. Značka Huawei do Windows propašovala několik vlastních aplikací, z nichž nejviditelnější je Huawei PC Manager. Tuto aplikaci najdete v počítači hned dvakrát, jako klasickou „okenní“ aplikaci, a pak také jako oznamovací centrum reprezentované ikonou v hlavním panelu napravo od hodin.

Základní aplikace slouží ke správě počítače a připojených zařízení. K počítači totiž můžete skrze NFC v touchpadu připojit telefon nebo tablet značky Huawei a ovládat jej přímo z počítače, popřípadě využít jeho displeje k rozšíření obrazovky. Bohužel jsem ve chvíli testování u sebe neměl žádné jiné zařízení Huawei, takže musím věřit výrobci, že to opravdu funguje.

Huawei PC Manager umí ale i další věci, například sdílet data skrze službu Huawei Share, řešit problémy s hardwarem nebo si vybrat jeden ze dvou výkonnostních režimů. V oznamovacím panelu pak najdete ještě další funkce – vytváření snímků obrazovky, poznámkový blok, vyhledávání, notifikace nebo schránku naposledy zkopírovaných textů.

Nemám nic proti tomu, když výrobce do svého počítače nasadí vlastní aplikaci se smysluplnými bonusovými funkcemi, ovšem v případě Huawei je spousta položek duplicitních se systémem Windows. Nepotřebuji druhé oznamovací centrum, druhou aplikaci pro vytváření screenshotů, další poznámkový blok nebo přepínač mezi výkonným a vyváženým režimem. To všechno umí systém v základu a minimálně v posledním případě pak člověk neví, zda má přepínat počítač do úsporného režimu utilitou od Huawei, nástrojem od Microsoftu, nebo pro jistotu obojím.

Od Huawei v systému najdete ještě dvě miniaplikace Histen a Senetary Audio, které mají zřejmě co do činění s reproduktory a mikrofony, avšak ani jedna po spuštění nic nedělala. Víc „bonusových“ aplikací v počítači není, za což výrobce chválím. Za předinstalované MacAfee totiž automaticky dávám dvacet záporných bodů, a když se špatně vyspím, tak i třicet.

Závěr: povedený počítač pro středně náročné uživatele

Používání Huawei MateBooku 14s pro mě bylo příjemným zážitkem, a to i přesto, že jsem jej testoval souběžně s nejnovějším MacBookem Pro. Počítač od Huawei mi přirostl k srdci blíž, neboť se považuji za jeho cílovou skupinu; nepovažuji se za profesionála, ale běžného, středně náročného uživatele. A přesně této skupině má novinka Huawei rozhodně co nabídnout. Počítač má perfektní displej, úžasnou klávesnici, slušný výkon, rychlé (byť podivně rozdělené) úložiště, bleskurychlé biometrické přihlašování, postačující konektorovou výbavu a rozumnou výdrž.

Vyloženě trestuhodné nedostatky počítač nemá, ovšem drobný prostor ke zlepšení tu je. Pro příště bych například doporučil zapracovat na webkameře, reproduktorech, mechanice touchpadu a na silnějším podsvícení klávesnice. Také celková konstrukce na mě nepůsobila příliš prémiově, byť v tomto případě se jedná spíše o moje subjektivní pocity vyplývající z přímého hmatatelného porovnání s konkurenčními prémiovými stroji.

Huawei MateBook 14s právě v těchto dnech vstupuje na český trh, od pondělí si jej můžete předobjednat na stránkách výrobce, a to dokonce za zvýhodněné ceny s několika dárečky navíc. Standardní cena testované konfigurace s 16 GB RAM je pro český trh stanovena na 33 999 korun, ovšem v předprodeji můžete tento počítač získat za 29 999 korun a ještě navrch dostanete chytré hodinky Watch GT2 Pro a sluchátka FreeBuds 3i. Ušetřit můžete zakoupením varianty s 8 GB RAM, která v předprodeji přijde na 27 999 korun (později 30 999 korun) s těmi samými dárečky.

Za tyto peníze nemám problém Huawei MateBook 14s doporučit, neboť se jedná o velmi dobře vybavený notebook pro práci i zábavu, který dělá většinu důležitých věcí nadstandardně dobře a netrpí žádnými vyloženými nedostatky.