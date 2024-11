Recenze chytrých hodinek Amazfit T-Rex 3: zvládnou hrubé zacházení i měsíc bez nabíjení

Nový model T-Rex 3 se s cenou 7 490 korun řadí mezi dražší a vybavenější chytré hodinky

Cílí především na sportovně zaměřené uživatele, kteří vyžadují vysokou odolnost a dlouho výdrž na baterii

Potěší ale i moderními funkcemi v podobě AI hlasového asistenta nebo pomocníka Aura pro spánek

Amazfit na trh přinesl již třetí generaci svých odolných sportovních hodinek T-Rex. Premiéru měly na veletrhu IFA v Berlíně, kde výrobce prezentoval veškeré nové vlastnosti a schopnosti, mezi které se řadí větší displej, nový systém s podporou AI nebo vnitřní paměť pro ukládání mapových podkladů nebo hudby. Mnohé potěší také navýšená výdrž na 27 dní běžného použití. Jak jsou na tom hodinky v reálném použití se dozvíte z následujících odstavců.

Design a zpracování

Barevné provedení bych řadil mezi konzervativní. Kombinuje černou a šedou barvu, což asi vyhovuje většině uživatelů. Už na první pohled je zřejmé, že hodinky jsou poměrně masivní a také svými rozměry 48,5 × 48,5 × 13,75 mm a hmotností 68,3 gramů to dokazují. Silikonový řemínek je taktéž poměrně široký (22 mm). Luneta je vyrobena z nerezové oceli, zbytek těla pak z odolného polymeru. Displej je pokryt ochranným sklem Gorilla Glass a celkově odolnost je v tomto případě velké téma. Hodinky splňují vojenské standardy odolnosti a jsou certifikovány pro potápění do hloubky 45 metrů, obecně by ale měly zvládnout tlak 10 ATM, což odpovídá hloubce 100 metrů.

Ačkoliv samozřejmě vnímám, že otázka designu je zcela subjektivní, osobně jsem fanoušek jednoduchého a subtilnějšího pojetí hodinek. Sám ve většině času používám Apple Watch a v poslední době mne mile překvapily například Google Pixel Watch 3 právě především svým designem a pohodlím. Amazfit T-Rex 3 jsou na mé poměry opravdu masivní a při mnoha činnostech mi zavazí. Při příchodu domů přes ruku nejsem schopen jednoduše svléknout bundu ani mikinu a taktéž masivní řemínek občas zadrhává o spodní část notebooku při práci. Je tedy potřeba si na tento parametr zvyknout, pokud ještě zvyklí nejste.

Z hlediska zpracování hodinky vypadají velmi solidně. Vše drží hezky pohromadě a čtveřice tlačítek po obvodu hodinek má dostatečné rozměry a dobře se mačká. Řemínek se dobře zapíná a hodinky drží pevně na místě, bohužel ale nepůsobí příliš luxusním dojmem.

Displej a další parametry

Třetí generace modelu T-Rex nabízí větší úhlopříčku displeje 1,5″ i vyšší jas dosahující až 2000 nitů. Díky rozlišení 480 × 480 pixelů vychází jemnost pixelů na 326 ppi. AMOLED panel je vybaven ochranou Gorilla Glass a taktéž dotykovou vrstvou, která funguje velmi dobře a reaguje okamžitě. Rámečky jsou zde opravdu minimální a potěší také režim pro noční zobrazení, který obrazovku zabarví do odstínů červené. Jinak je samozřejmě k dispozici automatická případně manuální regulace jasu, režim kina nebo režim always-on. Na výběr je z řady ciferníků, některé jsou zdarma, některé jsou placené.

Výrobce se sice nechlubí modelem čipu, kterým jsou hodinky osazeny, je ale potřeba uznat, že pohyb v systému je hbitý a plynulý. Výkonu je zde tedy k dispozici dostatek. Díky přítomnosti NFC a Zepp Pay hodinky umí platbu kartou, zatím je ale k dispozici pouze podpora MasterCard karet od Raiffeisenbank, mBank a Curve. Do budoucna se má ale podpora rozšiřovat i mezi další banky. Dvoupásmová GPS a možnost stažení offline map zase zpříjemní použití při sportovních aktivitách. Hodinky umí spolupracovat s Androidem od verze 7.0 a iOS od verze 14.0.

Co se týče senzorové výbavy, biometrický senzor BioTrackerTM PPG zvládá kromě jiného také měření saturace krve, k dispozici je ale i řada pohybových senzorů, jako je akcelerometr, gyroskop, výškoměr, geomagnetický senzor, teploměr i senzor okolního světla. Z hlediska cvičení je k dispozici více než 170 sportů a u těch nejpopulárnějších je možné aktivovat i automatickou detekci tréninku. Zároveň je možné nastavit jednu ze tří úrovní citlivosti rozpoznávání. Hodinky díky AI umí navrhnout vlastní trénink, nebo si ho můžete generovat manuálně.

Hlasový asistent Zepp Flow

Ačkoliv hlasové asistenty využívám maximálně při řízení, u hodinek dává tato služba velký smysl. Sám jsem vyzkoušel množství povelů a Zepp Flow umí celkem spolehlivě zobrazit předpověď počasí, spustit trénink vybraného sportu, nastavit budík na čas nebo ukázat stav baterie. Stačí podržet tlačítko SEL a vyslovit své přání. Nejprve jsem povely diktoval v angličtině, ale kupodivu hodinky poměrně slušně zvládají i češtinu.

Zepp Aura

Chytrého pomocníka Zepp Aura zmíním jen okrajově, poměrně detailně jsme se mu věnovali v samostatném článku. I zde je k dispozici hudba pro spánek nebo meditaci, hodnocení spánkového zdraví nebo personalizovaná hudba dle vaši tepové frekvence. Opět je možné debatovat s umělou inteligencí, která v tomto případě poradí, jak správně zrelaxovat nebo co udělat pro lepší spánek. A i v tomto případě je aplikace z velké části placená, takže pro její plné využití je potřeba zvolit předplatné.

Zmínit ještě musím možnost stažení map do hodinek, které jsou trošku krkolomné, pro základní orientaci ale poslouží. Stáhnout můžete také hudbu pro pozdější přehrávání z hodinek. K dispozici je i obchod s aplikacemi, kde najdete různé další praktické programy. Bohužel není možné z hodinek vyřídit telefonní hovor. Fungují pouze jako upozornění na hovor, kdy hodinky zvoní, ale zvednout hovor musíte na telefonu. Bohužel v mém případě v kombinaci s iOS hodinky zvoní i po zvednutí hovoru na telefonu, takže je potřeba umlčet hodinky i telefon naráz, což je trochu otravné.

Měření a GPS

A jak jsou na tom hodinky při sportu? Při mých cyklistických vyjížďkách se data více méně shodovala s Apple Watch 7, které jsem měl na druhé ruce. Ujetá vzdálenost, tepová frekvence i rychlost jízdy byla velmi podobná. Doma jsem pak i při pohledu do mapy zjistil, že GPS u T-Rex 3 funguje velmi dobře a trasu zaznamenává bez odchylek.

V telefonu si po ukončení aktivity můžete zobrazit mapu spolu se základními daty, jako je čas aktivity, průměrný srdeční tep, průměrná rychlost, převýšení nebo maximální rychlost. V záložce podrobných údajů ale najdete i spálené kalorie, nejnižší a nejvyšší nadmořskou výšku, minimální a maximální tepovku nebo celkovou zátěž aktivity.

Samozřejmě jsou k dispozici i grafy s průběhy rychlosti, srdečního tepu, nadmořské výšky nebo rozdělení do zón srdečního tepu a poměr aerobní vůči anaerobní aktivitě. Údajů je opravdu celá řada. Mapu je možné exportovat ve formátu GPX a cvičení se umí synchronizovat s aplikací Zdraví v případě iOS. Data by tedy měla postačit i náročnějším uživatelům.

Monitorování spánku a připravenosti

Kromě sportovních měření umí T-Rex 3 samozřejmě i pokročilou kontrolu spánku. Po otevření spánkového oddílu v aplikaci na vás nejprve čeká celkové skóre vaši poslední noci. Pod ním se zobrazují tipy od asistenta s AI Zepp Aura, případně je zde možné položit nějakou otázku na toto téma.

Níže už vidíme jednotlivé detailní údaje. Celková doba spánku se zobrazuje v jednoduché barevné přímce, ale po rozkliknutí je k dispozici velký graf zobrazující fáze spánku, tepovou frekvenci a frekvenci dýchání v časové ose. Níže už pak najdete jednotlivé údaje, které je možné zobrazit ve statistikách za delší časový horizont. Do statistik můžete zaznamenat i co jste před usnutím dělali a jak jste se cítili po probuzení.

Připravenost a úsilí

Kromě spánku lze vstoupit také do oddílu připravenosti, kde vidíte celkové skóre vašeho aktuálního stavu. Opět je zde k dispozici asistent Aura a poté jednotlivé detailní parametry: fyzické zotavení, duševní zotavení, klidový srdeční tep, HRV, riziko spánkového apnoe nebo teplota kůže. Opět je vše k dispozici i v týdenních grafech.

Poslední záložkou je pak úsilí, které ukazuje míru fyzické aktivity. Zobrazuje se v procentech a níže najdete slovní hodnocení, zónu srdečního tepu a délku úsilí. Níže jsou pak grafy: úroveň úsilí, úroveň kondice a stav tréninku.

Všechny tyto tři oddíly se pak zobrazují v jednoduché přehledu, kde vidíte kombinaci dat o spánku, připravenosti a úsilí. Najdete zde i data o počtu kroků, spálených kaloriích, míru stresu nebo PAI (indikátor osobní fyzické aktivity). Pokud vás tedy data baví, Amazfit zde připravil celou řadu detailních údajů.

Výdrž baterie

Osazená baterie s kapacitou 700 mAh je oproti první generaci těchto hodinek v podstatě dvojnásobná a také výdrž 27 dní působí obdivuhodně obzvláště v porovnání s konkurencí, která občas zvládá jen den či dva na jedno nabití. V tomto směru jsou T-Rex 3 patrně i díky svému mohutnému tělu poměrně na výši. Samozřejmě je ale nutné počítat, že například GPS a další náročnější funkce energii spotřebovávají o něco rychleji. A jak probíhá nabíjení?

V balení najdete drobný puk, který magneticky připojíte na zadní stranu hodinek. Zde se propojí dva drobné fyzické kontakty a do puku z boční strany připojíte jakýkoliv USB-C kabel s adaptérem, ten už však není součástí balení. Nabíjení nezabere více než 3 hodiny.

Závěrečné hodnocení

Ačkoliv mne v počátcích testování cena 7 490 korun mírně vyděsila, musím uznat, že Amazfit s hodinkami od první generace ušel kus cesty ať už se bavíme o odolnosti, displeji, výdrži na baterii nebo množství funkcí a přesnosti měření. Novinka navíc nabízí řadu praktických funkcí – zmínit je potřeba funkčního hlasového asistenta, sestavu senzorů včetně výškoměru a měření saturace kyslíku, možnosti ukládání hudby nebo map, i množství sledovaných údajů při sportu a odpočinku. Taktéž doprovodná aplikace je hezky zpracovaná a hlavně je přehledná.

Pro některé uživatele bude nevýhodou nemožnost přijetí telefonního hovoru, někoho odradí manuální stahování map nebo masivní tělo, které zákonitě nemůže být tak pohodlné, jako hodinky menších rozměrů a hladších tvarů. I tak bych ale řekl, že za dané peníze Amazfit nabízí slušnou porci funkcí a T-Rex 3 toho umí opravdu dost. Výhodou je také vysoká odolnost nebo velkorysá výdrž na baterii, kterou může konkurence jen závidět.

Amazfit T-Rex 3 8.1 Design a zpracování 7.8/10

















Výkon a výbava 8.2/10

















Pohodlí 6.7/10

















Výdrž baterie 9.3/10

















Doprovodná aplikace 8.5/10

















Klady skvělá výdrž na baterii

hlasový asistent Zepp Flow

zvýšená odolnost hodinek

AI pomocník Zepp Aura

prostorný displej Zápory větší rozměry i hmotnost

bez možnosti telefonování

ostré tvary, horší pohodlí

balení bez kabelu a adaptéru Koupit Amazfit T-Rex 3