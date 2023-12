Recenze Blackview A200 Pro: slušný základ v prémiovém kabátu

Výrobce odolných zařízení se pustil do klasického smartphonu

Překvapí povedený design v čele se zaobleným displejem nebo kovová konstrukce

V přepočtu je cena cca 6 500 Kč s DPH za variantu s 256GB úložištěm a 12 GB RAM

Když se řekne Blackview, pravděpodobně se vám vybaví odolné telefony s velkou kapacitou baterie. Novinka v podobě modelu A200 Pro je však něco zcela atypického pro tuto společnost. Už na první pohled zaujme elegantním designem, kterému vévodí zaoblený displej. Cena telefonu se pohybuje kolem částky 265 eur, což v přepočtu dělá přibližně 6 500 Kč s DPH. Telefonu nechybí 120Hz AMOLED displej, 108Mpx fotoaparát či třeba rychlé 66W nabíjení. Může se jednat o zajímavou alternativu k zavedenějším značkám? I na to se budu snažit odpovědět v recenzi Blackview A200 Pro.

Na testování jsem měl k dispozici světle modrou variantu telefonu s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Odlišnou paměťovou verzi Blackview nenabízí, vybrat si tak můžete pouze u barev. Kromě modré se nabízí v černé a růžové. Pořídit se dá přes AliExpress, kde jej prodává ve svém obchodě přímo Blackview za 267 eur, což je v přepočtu přibližně 6 500 Kč s DPH. Pořídit se dá i přímo na českém trhu, konkrétně na Alze, avšak s výslednou cenou 7 999 Kč už to bude mít poměrně těžké v nabité konkurenci střední třídy.

Obsah balení

Bílá krabička obsahuje vše potřebné a rozhodně potěší přiložení 66W nabíjecího adaptéru. Dále se uvnitř nachází cca metrový kabel, který má na obou koncích USB-C, jednoduché gumové pouzdro a základní dokumentace s nástrojem pro vytažení slotu na karty. Přímo na smartphonu je z výroby nalepená fólie, která však příliš dobře na zaobleném displeji nedrží a po pár dnech testování se lehce začala odlepovat a později šla dolů úplně.

Design a zpracování

Vzhled tohoto Blackview nepatří zrovna k originálním, mnoho designových prvků už jsme předtím mohli vidět u jiných výrobců. Avšak tato čínská společnost je dokázala vměstnat do cenově dostupného zařízení. Nejen designem ale i zpracováním připomíná vyšší střední třídu, která by klidně mohla mít dvakrát vyšší cenu. Už třeba jen kovový rám telefonu se moc často nevidí v zařízeních za 6500 Kč.

Přední stranu chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 5, záda už jsou plastová. Potažena jsou však speciálním matným povrchem, který je příjemný na dotyk, a navíc skvělé skrývá otisky prstů a šmouhy. Zadní straně vévodí modul fotoaparátů v levém horním rohu. Při položení na rovnou plochu se bohužel setkáte s poměrně výrazným kolébáním ze strany na stranu. Ovládání telefonu, když je například položen na stole, není kvůli tomu zrovna pohodlné.

Kovový rám neukrývá nic překvapivého. Spodní hrana obsahuje USB-C konektor, slot na microSD a nanoSIM karty či dvě nanoSIM, mikrofon a hlasitý reproduktor. Ten je poměrně kvalitní vzhledem k ceně. Hodně také pomáhá stereo efekt díky využití sluchátkového reproduktoru. Horní hrana nabízí pouze sekundární mikrofon. V pravé části rámu je kolébka pro ovládání hlasitosti a zapínací tlačítko. Čtečka otisků prstů se nachází pod displejem.

Bohužel se nedostalo na 3,5mm audio konektor, který je u levnějších telefonů ještě stále standardem i v dnešní době. Rámečky kolem displeje jsou poměrně malé. Brada je o něco větší než vrchní hrana, nicméně strany mobilu jsou díky zaoblení displeje téměř neviditelné. Obecně se může BlackView v této sekci hlavně chválit. Zpracování je výborné, nikde nic nevrže, neprohýbá se a vše dobře lícuje. Telefon v ruce působí velice dobře, i když se musí počítat s většími rozměry (162,23 × 73×6 × 8,55 mm) a hmotností 196 gramů. Na splnění certifikace IP nedošlo, avšak minimálně kolem slotu na karty je vidět gumové těsnění, takže společnost alespoň trochu myslela na voděodolnost.

120Hz AMOLED displej se zaoblením

Hlavní pozornost budí zaoblený displej, tudíž se dalo předpokládat, že i samotný panel na tom nebude vůbec špatně. Mé domněnky se potvrdily hned po prvním spuštění. AMOLED velmi příjemně překvapí, ať už jde o barevné podání nebo třeba maximální jas. Ten dosahuje na hodnoty až 1300 nitů. Čitelnost na slunci tak byla výborná.

S velikostí displeje 6,67 palců nijak nevybočuje v porovnání s jinými telefony ve stejné kategorii. Samozřejmostí je 120Hz obnovovací frekvence či Full HD+ rozlišení (2 400 × 1 080 pixelů). V nastavení jsou k dispozici tři různé volby frekvence. Vybrat se dá z 60, 90 či 120 Hz, případně se dá aktivovat chytrý režim. Ten mezi frekvencemi přepíná podle toho, co zrovna telefon provádí.

Výsledná jemnost použitého zobrazovače je 395 ppi. Nechybí také možnost aktivace tmavého režimu, změny teploty barev či třeba funkce Always-On. Bohužel ale nejde o plnohodnotný režim, který známe většinou z prémiových modelů. Informace na displeji jsou totiž zobrazeny pouze na několik desítek sekund. Poté se displej vypne. Always-On na delší dobu aktivovat nelze. S podobným problémem jsem se setkal i dříve tento rok u modelu Poco X5. Je to rozhodně škoda, protože v podstatě odpadá jedna z výhod použití AMOLED panelu.

Druhá věc, která nefunguje zcela dobře, je automatické nastavování jasu. V noci se nastavuje jas na příliš nízké hodnoty a na displeji následně nejde téměř nic vidět. Vyřešit se to dá manuálním nastavením jasu. Mírně jsem se obával zaoblení displeje, hlavně kvůli nechtěným dotykům. Tento problém, který v minulosti trápil nejeden mobil se zaoblením, naštěstí Blackview zcela vyřešilo a během testování jsem se nesetkal ani jednou s tím, že bych něco omylem aktivoval.

Čtečka otisků prstů a další metody odemykání

AMOLED panel už napověděl, že se čtečka otisků prstů ukrývá pod displejem. Vzhledem k ceně smartphonu není překvapivé, že jde o optickou variantu a ne ultrazvukovou. Odemykání každopádně funguje velice rychle a stejně tak jsem nezaznamenal problémy s rozeznáním prstu. Celkově se pak dá přidat pět různých otisků.

Druhou možností je skenování obličeje. K tomu se využívá selfie kamera ukrytá v kruhovém výřezu. Rozeznání obličeje a odemknutí telefonu fungovalo rychleji než se čtečkou otisků. Je však dobré poznamenat, že tento typ odemykání není tak bezpečný a nedá se využívat například pro potvrzení plateb přes Google Pay. K dispozici je rovněž jen klasické heslo či možnost číselného kódu pro ty, kteří nechtějí využívat biometrické ověření.

Výdrž baterie a nabíjení

U Blackview telefonu by možná někdo očekával obří kapacitu baterie. V tomhle případě to však neplatí. Uvnitř se nachází poměrně standardních 5 050 mAh, každopádně samotná výdrž baterie je nadprůměrná. Dostával jsem se až na tři dny používání na jedno nabití. Způsobeno je to také poměrně dost úsporným čipsetem a jednoduchou nadstavbou bez balastu.

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 10 minut 17 minut 30 minut 44 minut

Výborně je na tom Blackview A200 Pro také u nabíjení. S přiloženým 66wattovým adaptérem se nabije telefon za 44 minut. Na prvních třicet procent pak stačí pouhých 10 minut. Bezdrátové nabíjení není podporováno, ale to není zrovna něco, co se očekává u cenově dostupného zařízení.

Hardware a výkon

Testovaný model od Blackview je vybaven čipsetem MediaTek Helio G99, který se obvykle objevuje u těch nejlevnějších zařízení jako například Poco M5. Vzhledem k ceně 6 500 Kč bych očekával použití o něco výkonnějšího čipset, ideálně i s podporou 5G sítí. A to ani nezmiňuji porovnání v případě, že telefon kupujete v českých obchodech za 7 999 Kč. Tam už se na papíře Helio G99 téměř vůbec nedá srovnávat s konkurencí.

Hardwarové parametry Blackview A200 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Mediatek Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G57 MC2, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB, UFS 2.2, pam. karta:

Rozměry: 162,23 × 73,6 × 8,55 mm, hmotnost: 196 g, zvýšená odolnost: ne Mediatek Helio G99, octa-core, 2× 2,2 GHz Cortex-A76 + 6× 2,0 GHz Cortex-A55,Mali-G57 MC2,12 GB,256 GB, UFS 2.2,162,23 × 73,6 × 8,55 mm,196 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,67", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5050 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 108 Mpx, 1/1.67", 0.64µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, 117˚, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, selfie kamera: 16 Mpx, 1/3.0", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Papírové parametry jsou jedna věc a reálná zkušenost druhá. Od samotného používání jsem příliš neočekával, každopádně při klasickém používání základních aplikací, sociálních sítí, sledování videí či prohlížení internetu, fungoval smartphone překvapivě dobře a nepociťoval jsem málo výkonu. Samozřejmě u hraní 3D her už je to horší.

Například závodní hru Wreckfest si plynule zahrajete na zcela nejnižší detaily. Výsledky z benchmarků také nejsou žádný zázrak, každopádně jak bylo řečeno, s výkonem jsem neměl během používání problém. Z části je to určitě i díky RAM s velkorysou kapacitou 12 GB. Ta se dá v případě zájmu ještě navýšit virtuálně.

Operační systém a nadstavba

Rovnou po rozbalení již běží na Blackview A200 Pro Android ve verzi 13. O nadstavbě s názvem DokeOS 4.0 se toho příliš napsat nedá. Je totiž velice minimální a jednoduché vylepšení systém. Většinou jde o čistý Android s pár vylepšeními navíc podobně jako to již několik let provádí Motorola. V nastavení tak například najdete funkci pro rychlé skenování QR kódů, automatické vyplňování ověřovacích kódů z SMS či možnost nahrávání hovorů.

Oproti některým čínským značkám musím Blackview pochválit za kompletní český překlad systému snad jen s jednou chybou v nastavení obrazovky, kde byla velikost textu přeložena jako rozlišení displeje. Obecně je také systém velice rychlý a neměl jsem s ním žádné problémy.

Předinstalovaných aplikací je hned několik, od zápisníku přes herní režim až třeba pro správce systému. Dobrou zprávou je to, že většina z nich je také v češtině. Horší už je to s tím, že ve většině případů nejdou lehce odinstalovat nebo deaktivovat a uvnitř narazíte na poměrně agresivní reklamy.

Další nepříliš pozitivní věcí je neexistující softwarová podpora. Rovnou po vybalení už byly na telefonu předinstalovaný staré bezpečnostní záplaty ze srpna 2023. Žádná systémová aktualizace nepřišla a pokud někdy vůbec přijde, nebude se jednat o nic významného jako třeba povýšení systému na Android 14. Aktualizace jsou jedna z hlavní věcí, která dělí ty největší a nejznámější výrobce od zbytku. Pro Blackview je to navíc horší, že zde proti A200 Pro nestojí jen další čínské menší společnosti jako u odolných telefonů, ale také největší giganti na poli chytrých telefonů v čele se Samsungem, Xiaomi či značkami spadající pod konglomerát BBK Electronics. A napříkald Samsung dokáže pravidelně aktualizovat i své levnější modely.

Fotoaparát a záznam videa

Zadní straně telefonu vévodí fotoaparát s rozlišením 108 Mpx, světelností objektivu f/1.8 a podporou fázového ostření. Doplňuje jej 8Mpx širokoúhlý snímač se světelností f/2.2 a úhlem záběru 117°. Třetím a posledním fotoaparátem je 2Mpx makro kamera. Selfie snímky se dají pořídit přes 16Mpx foťák se světelností f/1.8. Videa dokáže Blackview nahrávat maximálně v Quad HD rozlišení a 30 fps. Dá se přepnout i do Full HD rozlišení, avšak stále jen maximálně s 30 fps.

Fotoaplikace nabízí minimum nastavení, ale všechny potřebné režimy známé z jiných telefonů, jsou k dispozici i zde. Tím však pozitivní věci končí. Zatímco samotný systém funguje skvěle, aplikace fotoaparátu patří k nejhorším, co jsem za poslední roky používal. A to hlavně kvůli téměř nefungujícímu přepínání mezi foťáky. Každé přepnutí trvá několik sekund a častokrát se stane, že se sice přehodí ikona v aplikaci, ale samotné fotoaparáty se nepřepnou. Ve výsledku nefunguje jedna ze základních věcí správně, což negativně ovlivňuje samotné fotografování. A vzhledem k minimálnímu počtu systémových aktualizací se nedá příliš očekávat, že by se něco změnilo.

Snímky z hlavního fotoaparátu jsou velmi dobré, nechybí jím detaily i kontrast. U ultraširokoúhlého foťáku už je to o třídu horší. Jde zkrátka vidět, že se používá základní snímač. Se zhoršujícími se světelnými podmínkami pak výrazně ubývá na kvalitě. Ultraširokáč je v podstatě nepoužitelný, výsledkem nočních snímků je rozpixelovaná mazanice, na které sotva rozeznáte objekty. U hlavního fotoaparátu jsou noční snímky značně použitelnější. Šumu již není tolik, detailů se zachovává poměrně hodně, ale k dokonalosti to má rovněž daleko. Navíc je tu opět menší problém s fotoaplikací.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Manuální noční režim v nabídce naleznete, jenže je poměrně zbytečný. Při horších světelných podmínkách se totiž automaticky aktivuje i v základním foto režimu. Výsledkem jsou snímky, u kterých nejdou vidět rozdíly. Pokud tak chcete fotit ve špatných světelných podmínkách bez nočního režimu, máte smůlu. Vypnout bohužel nejde. Využít se dá alespoň Pro režim, kde se již vše potřebné dá nastavit ručně. Videa jsou poměrně povedená, až teda na automatické ostření, které nepatří zrovna k těm nejrychlejším a zároveň má problémy při natáčení vzdálenějších objektů.

Závěrečné hodnocení

Blackview A200 Pro v mnoha aspektech pozitivně překvapí. Ať už je to skvělé zpracování, povedený design, skvělá výdrž baterie či třeba zaoblený AMOLED displej. Volba téměř čistého Androidu v podobě nadstavby DokeOS 4.0 je za mě také super. Navíc oproti jiným levnějším čínským telefonům zde nalezneme kompletní překlad do češtiny. Nenáročná nadstavba v neposlední řadě pozitivně ovlivňuje celkový chod telefonu. A to i když se používá málo výkonný čipset.

Bohužel se také musí počítat s minimální softwarovou podporou. Už při začátku prodeje zaostává téměř o půl roku v bezpečnostních záplatách a aktualizace na Android 14 je spíše nereálná. Zážitek z používání foto aplikace je otřesný kvůli špatné optimalizaci při přepínání fotoaparátů. V neposlední řadě je dobré zmínit absenci 5G nebo 3,5mm audio konektoru.

Přímo něco zcela špatně Blackview A200 Pro nedělá, navíc jde o jeden z prvních klasických smartphonů společnosti, který nespadá mezi zcela nejlevnější zařízení na trhu. Na druhou stranu se dá těžko doporučit. Snad jen pokud by pro vás byl design na prvním místě a chtěli byste zaoblený displej v cenově dostupném zařízení, které se v přepočtu prodává za cca 6 500 Kč s DPH. Konkurence jako Samsung Galaxy A34 či Xiaomi Redmi Note 12 Pro nabízí mnohem více muziky, častokrát i za méně peněz v podstatě ve všech ohledech.

Mám obavy, že Blackview u tradičních smartphonů narazí. Přeci jen jsou u modelu A200 Pro konkurenty pro značky jako Samsung, Xiaomi, Motorola či Honor. A to je všechno úplně jiná liga než Doogee, Oukitel nebo Cubot, se kterými soupeří v segmentu extrémně odolných telefonů. Blackview A200 Pro není špatným telefonem, ale bohužel mu chybí pořádné eso v rukávu, aby něco dokázal uhrát v první lize.

Blackview A200 Pro 8 Design a zpracování 8.6/10

















Výkon a optimalizace 7.5/10

















Hardwarová výbava 7.5/10

















Kvalita fotografií a videa 7.6/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady výborný 120Hz AMOLED

skvělá výdrž baterie

NFC, Dual SIM

ukázkové zpracování

svižná nadstavba

povedená čtečka otisků prstů Zápory softwarová podpora

neoptimalizovaná fotoaplikace

nízký výkon

kvalita fotek a videí při horším světle

omezená funkce Always-on

absence 5G a 3,5mm konektoru Koupit Blackview A200 Pro