Recenze Asus Zenbook Pro 14 OLED: brutální výkon v kompaktním těle

Nový Zenbook nabízí prvotřídní výkon v kompaktním těle

Dotykový OLED displej nabízí fantastickou podívanou

Za konfiguraci s i9, 32 GB RAM a RTX 4070 zaplatíte cca 64 490 Kč s DPH

Asus Zenbook Pro 14 OLED je zajímavou volbou pro uživatele, kteří vyžadují vysoký výkon, ale zároveň nedají dopustit na menší rozměry a nižší hmotnost. Notebook na první pohled zaujme dotykovým OLED displejem, slušnou konektorovou výbavou a obecně velmi vyspělými parametry. Testovanou variantu pohání kombinace Intel Core i9-13900H a grafické karty NVIDIA GeForce RTX 4070. Nabízí tak dostatek výkonu pro většinu pracovních úkonů a zároveň se nezalekne nových her. Obstojí však v nabité konkurenci prémiových notebooků?

Design a konstrukce

Design testovaného notebooku je velmi decentní. Je kompletně vyveden v černé bez nějakých výraznějších prvků. Výjimkou je snad jen malý monogram společnosti na víku. Pro někoho jde o nudný design, na druhou stranu vypadá seriózněji a profesionálněji. Hliníkové tělo působí prémiově, i když se bohužel jedná o magnet na otisky a šmouhy. Případné majitele tak čeká poměrně časté čištění.

S rozměry 32,18 × 22,33 × 1,79 cm je radost jej používat na cestách. Hmotnost 1,65 kilogram je rovněž skvělá, když vezmeme v potaz, že nejde o ultrabook s integrovanou grafikou, ale uvnitř se nachází plnohodnotná GeForce RTX 4070. Otevření víka jednou rukou je velice jednoduché. Menším minusem může být to, že víko se nedá otevřít až do 180 stupňů, ale zhruba jen 130°. Při prvních minutách používání mě také překvapilo, že zde chybí funkce ErgoLift, neboli nadzvednutí základny, která zlepšuje cirkulaci vzduchu a ergonomii používání.



Obecně je zpracování ukázkové. Nikde nic nevrže, neprohýbá se a vše dobře lícuje. V neposlední řadě potěší splnění normy MIL-STD-810H. Otestován byl ve dvanácti různých testech, například proti vibracím či vlhkosti.

Klávesnice a touchpad

Vzhledem k velikosti zde pochopitelně chybí numerický blok. Ten nebyl dokonce integrován ani do touchpadu jako sekundární funkce. Místo toho je zde DialPad, jehož cílem je umožnit plynulejší práci v oblíbených programech. V tomto případě jde pouze o dotykovou variantu. Fyzická verze ovladače je k dispozici až u těch nejprémiovějších Asus notebooků.

Aktivuje se potažením prstu z pravého horního rohu touchpadu a poznáte to tak, že se levá strana rozsvítí. K dispozici je pak více než 70 různých funkcí od ovládání hlasitosti, přepínání aplikací, změny jasu či detailnějších věcí jako je změna velikosti štětce, úprava krytí vrstvy apod. Pokročilé funkce jsou dostupné hlavně pro Adobe aplikace. U nepodporovaných aplikací se dokonce dají přidat vlastní funkce, respektive lze přes DialPad nakonfigurovat klávesové zkrátky.

Během testování jsem si nedokázal úplně zvyknout na využívání DialPadu. Oproti fyzickému ovladači zde například chybí haptická odezva. Větší problém jsem měl s tím, že většina podporovaných funkcí se mnohem rychleji vykoná klávesovými zkratkami. Připomíná mi to trochu situaci u chytrých hodinek Samsung Galaxy Watch. K dispozici jsou modely s virtuální lunetou, které sice dokážou napodobit stejné funkce jako u mechanické varianty, ale výsledný zážitek z používání je mnohem horší. Samotný velký touchpad na druhou stranu funguje perfektně a byla radost jej používat.

Klávesnice je pohodlná, nechybí české popisky kláves, rovnoměrné podsvícení či nízký zdvih. Jako majitel klávesnice Logitech MX Keys jsem si na tu v Asus notebooku zvykl velice rychle a po chvíli mi psaní nedělalo žádný problém. Menší výtku bych směřoval k zapínacímu tlačítku, které je umístěno mezi klávesami Print Screen, Delete a Backspace. Není tak zrovna těžké omylem přepnout notebook do režimu spánku. Naštěstí díky skenování obličeje pomocí webkamery s infračerveným senzorem je návrat do systému velice rychlý. S odemykáním jsem neměl žádný problém, funguje i v horších světelných podmínkách. Ve finále tak vůbec nechybí čtečka otisků prstů.

Dotykový OLED

Lesklý OLED s poměrem stran 16:10, velikostí 14,5 palců a rozlišením 2 880 × 1 800 pixelů je vynikající. Obzvlášť jsem si monitor užil ve spojení s hrami, kde krásně vyniknou barvy i kontrast. Potěší také 120Hz obnovovací frekvence pro příjemnější používání notebooků a samozřejmě se to hodí i na hry. Dotyková vrstva podporuje samozřejmě prsty, avšak vhodnější je využívat stylus, který pořídíte za 1 599 Kč s DPH.

Maximální jas se zastavil na hodnotě 550 nitů při aktivním HDR a 400 nitů v základu při SDR obsahu. Neměl jsem problém s používáním venku, avšak je dobré podotknout, že v letních měsících může být situace odlišná. Rozhodně bych si dokázal představit vyšší maximální jas.

Obrazovka tohoto zařízení pokrývá 100 % barevného prostoru DCI-P3. Uživatelé mají možnost upravit nastavení displeje podle svých preferencí pomocí aplikace MyAsus. Lze také aktivovat speciální funkce pro OLED panely, jako jsou ochranná opatření proti vypalování pixelů a snižování blikání při nízké úrovni jasu.

Webkamera a reproduktory

Nad displejem se nachází v rámečku Full HD webkamera s infračerveným senzorem. Ta podporuje odemykání notebooku pomocí skenování obličeje přes funkci Windows Hello. Vše fungovalo velice dobře, bez problémů si poradí s odemykáním ve špatných světelných podmínkách či při nošení brýlí. Samotná webkamera funguje rovněž výborně a skvěle poslouží třeba na pracovní videohovory.

Zvuk ze stereo reproduktorů pomohla vyladit společnost Harman Kardon a i když směřují dolů, nejsou příliš utlumené. Na druhou stranu zamrzí nevýrazné basy a se zvyšující se hlasitostí se čím dál více projevuje celkově plochý zvuk. Rozhodně nejsou špatné, ale také se nemůžou vychvalovat jako něco úžasného. Na levé hraně je k dispozici kombinovaný 3,5mm audio konektor, který funguje ukázkově a se sluchátky Philips Fidelio X2HR jsem nenarazil na žádný problém.

Výkon obstará 14jádrový procesor a RTX 4070

Testovaná konfigurace notebooku Asus Zenbook 14 Pro OLED patří k nejvyšší. co můžete na českém trhu pořídit. To znamená, že uvnitř se nachází procesor Intel Core i9-13900H se čtrnácti jádry a dedikovaná grafická karta Nvidia GeForce RTX 4070. Procesor má šest výkonných a osm úsporných jader. K dispozici jsou v této řadě i levnější varianty. Konkrétně s procesorem Intel Core i5 a méně výkonnou grafikou řady RTX 4000.

Plusem je velice rychlé a vyměnitelné 1TB PCIe 4.0 SSD, u kterého bylo naměřeno v benchmarku CrystalDiskMark 6 931 MB/s při čtení a 5 174 MB/s při zápisu dat. K dispozici je celkem 32 GB operační paměti LPDDR5. Netradiční je to, že 16 GB je základ přímo na desce, který si nevyměníte, avšak druhý slot je přístupný v případě že vám celkových 32 GB nebude stačit.

Výkon je špičkový, jak se můžete přesvědčit v tabulce níže. Bez problémů si notebook poradí i s náročnějšími programy a samozřejmě hrami. Nedávno vydanou Forzu Motorsport si zahrajete na střední detaily v nativním rozlišení a aktivním RTX na 30+ FPS. Při vypnutém RTX se pak hodnoty blíží k 60 FPS. Starfield na střední detaily fungoval skvěle s více než 60 FPS.

Disciplína Výsledek Geekbench 6 – Single Core 2 743 bodů Geekbench 6 – Multi Core 13 845 bodů Geekbench 6 – GPU Open CL 100 970 bodů Cinebench R23 – Single Core 1 942 bodů Cinebench R23 – Multi Core 13 105 bodů Cinebench 2024 – Single Core 118 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 733 bodů Cinebench 2024 – GPU 8 497 bodů PCMark10 7 076 bodů 3DMark Solar Bay 34 853 bodů 3DMark Wild Life Extreme 14 624 bodů 3DMark Time Spy 7 798 bodů 3DMark Time Spy – výkonný režim 11 354 bodů CPU-Z – Single Core 796 bodů CPU-Z – Multi Thread 7 821 bodů

Na výběr jsou tři různé režimy, které ovlivňují otáčky ventilátorů, výkon, profily napájení atd. Při aktivaci výkonného režimu se dá vypozorovat poměrně velký nárůst výkonu. Je to však za cenu výrazného hluku z ventilátorů. Ideálně budete chtít použít sluchátka. Výsledky z 3D Marku se zvýšily u GPU i CPU o několik tisíc nahoru proti standardnímu režimu. Z pohledu her se bavíme zhruba o navýšení 30 FPS v moderních hrách jako je Battlefield 2042. To není zrovna málo. Na druhou stranu se musí pochválit teploty, které nikdy nepřekročily únosnou mez, například nedošlo k výraznému throttlingu.

Většinou jsem během testování měl aktivní standardní režim, který byl použit i pro benchmarky a hraní her. Nenabízí sice maximální výkon, ale z pohledu hlučnosti je notebook v akceptovatelných hodnotách a v reálném použití dává právě tento režim největší smysl.

Z pohledu konektivity je na tom Asus Zenbook Pro 14 OLED výborně. Pravá strana nabídne dvakrát USB-C, jeden z těchto portů pak podporuje protokol Thunderbolt 4 a fotografy pak potěší integrovaná čtečka SD karet. Levá strana nabídne jedno klasické USB-A, HDMI 2.1, kombinovaný 3,5mm audio jack a hlavní napájecí konektor. Díky podpoře Thunderboltu 4 můžete využít i nabíjení přes USB-C. Počítat se však musí s tím, že je zhruba o polovinu pomalejší než standardní 200W adaptér, který naleznete v balení. K dispozici je také Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.2.

Výdrž a nabíjení

Vzhledem k velikosti notebooku potěší akumulátor s kapacitou 76 Wh, na druhou stranu musí uživit poměrně nenasytnou kombinaci Intel Core i9 a RTX 4070. Při nějaké náročnější práci jako renderování, či lehkém hraní s dedikovanou grafikou vydrží notebook na baterii maximálně hodinu a půl. Při standardní kancelářské práci, prohlížení internetu a občasném přehrání videí je to pak necelých 5 hodin při nastavení jasu na 80 procent. Abyste se vůbec přiblížili k osmi hodinám, musíte omezit jas, aktivovat úsporný režim a nepoužívat příliš náročné aplikace. Suma sumárum to není zrovna dobré, což moc nenahrává tomu, že má jít o přenosný notebook.

Rychlost nabíjení je velice dobrá zhruba do 90 procent. Na tuto hodnotu čekáte zhruba hodinu, pro kompletní nabití pak musíte počkat cca dalších 45 minut navíc. A to i když se využívá přibalený 200wattový adaptér.

Naměřená rychlost nabíjení 200W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 16 minut 26 minut 54 minut 97 minut

Závěrečné hodnocení

Asus Zenbook Pro 14 OLED je zajímavou kombinací brutálního výkonu v kompaktním těle. Potěší skvělou konstrukcí, nízkou váhou, nebo výbornou dotykovou OLED obrazovkou. Výkon je úctyhodný. Kombinace Intel Core i9 a Nvidia GeForce RTX 4070 si poradí nejen s většinou programů, ale i nejnovějšími hrami. Mezi plusy se dá také zařadit bohatá konektorová výbava.

Přesto je potřeba počítat s kompromisy. Při využití maximálního výkonu se budete potýkat s výraznějším hlukem z ventilátorů, za který by se nemusel stydět nejeden herní notebook. Menší velikost zároveň vybízí k práci na cestách a používání na baterii. Bohužel výdrž je na dnešní dobu spíše podprůměrná. Negativních věcí není mnoho, na druhou stranu se nemůžou jen tak lehce přehlédnout.

S cenou 64 490 Kč to nebude mít zrovna jednoduché. Obzvláště pak v konkurenci MacBooku Pro, který bude pro většinu profesionálu dávat větší smysl. Pokud však preferujete nebo potřebujete zařízení s Windows, je Asus Zenbook Pro 14 OLED skvělou volbou.

Asus Zenbook Pro 14 OLED 9.2 Design a konstrukce 9.3/10

















Hardwarová výbava 9.4/10

















Výdrž akumulátoru 8.4/10

















Konektivita 9.3/10

















Kvalita displeje 9.3/10

















Vstupní zařízení 9.4/10

















Klady vynikající výkon

výborné zpracování

špičkový dotykový OLED displej

skvělá konektorová výbava

Thunderbolt 4 Zápory špatná výdrž baterie

hlučnější ventilátory

vysoká cena Koupit Asus Zenbook Pro 14 OLED