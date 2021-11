Recenze Apple AirPods 2021: evoluce správným směrem

AirPody jsou tu s námi už od roku 2016 a po celých 5 let byla jejich podoba stejná. To se nyní mění s příchodem třetí generace, která se designově přibližuje AirPods Pro. Přináší některé nové funkce i vylepšený zvuk. Ačkoliv jsme se dočkali prostorového zvuku (Spatial Audio) nebo nového dotykového ovládání s větším množstvím prvků, stále u základních AirPodů nenajdeme ANC. Oproti staršímu modelu ale konečně přibylo IPX4 krytí proti vniknutí vody a zlepšila se výdrž na baterii.

Design a zpracování

Krabička nových AirPodů je velikostně srovnatelná se svým předchůdcem, nyní se ale otevírá na šířku. Už v tomto ohledu je tady větší podobnost s AirPods Pro. Na zádech zůstalo jediné tlačítko a ze spodní strany můžeme vidět nabíjecí konektor, bohužel se opět jedná o Lightning. Na přední straně je pak klasická dioda upozorňující na stav baterie.

Po vyjmutí sluchátek z krabičky je jasné, že Apple značně zkrátil stopky a celkový tvar se dost změnil. Nyní více připomíná fazoli a sluchátka opravdu vypadají jako AirPods Pro bez gumových špuntů. Na bílém těle jsou jasně vidět kontrastní černé mřížky mikrofonů a reproduktorů. Jen spodní část stopky je ozdobena úzkým stříbrným páskem.

Dotykové ovládání a pohodlí

Většina bezdrátových sluchátek má jednoduché dotykové ovládání, které reaguje logicky na dotek. To často působí problémy především, když potřebujete jen mírně poupravit jejich polohu v uchu ale omylem například zastavíte přehrávání. Apple nad tímto tématem očividně přemýšlel a do nových AirPods implementoval dotykové ovládání reagující na tlak.

Na nožičkách sluchátek je malá ploška, kterou jednoduše najdete po hmatu a samotný impulz proběhne až po jejím zmáčknutí. Nestačí se jen dotknout. Po zmáčknutí následuje jemný zvukový signál jako zpětná vazba, což je také příjemná novinka.

Takové pojetí ovládání přímo na sluchátkách jsem zatím u žádného z výrobců neviděl a po týdenním testování musím říci, že je to zatím ta nejspolehlivější a pro použití nejpohodlnější varianta. Díky zpětné vazbě máte hned přehled o tom, zdali jste byli s vašim pokynem úspěšní. Funguje to skvěle.

Co se týče pohodlí nošení, do ucha mi padnou podobně dobře jako předchozí generace. Jen je nutné zvyknout si na to, že pro spolehlivé nasazení je třeba aby stopka mířila více dopředu než u předchozí generace, kde je téměř kolmo k zemi. Vzhledem k tomu, že sluchátka nemají žádnou gumovou koncovku, v uších nedrží za všech okolností stejně dobře.

Při dynamičtějším pohybu nebo méně běžných polohách hlavy se občas stane, že sluchátko má tendenci vypadnout. Běžný den v kanceláři, chůzi nebo jednodušší manuální činnosti ale zvládají s přehledem a v těchto situacích jsem z jejich ztráty strach neměl. Každopádně špuntová sluchátka jsou v tomto ohledu vždy větší jistotou.

Spatial Audio

Jednou z nových funkcí, s kterou se Apple neváhá pochlubit, je prostorový zvuk (Spatial Audio). Ve zkratce sluchátka simulují reálné prostředí a při pohybu hlavy do stran se mění i zvuk, který stále zní ze středu. Při natočení hlavy na pravou stranu tak slyšíte hudbu především z levého sluchátka a naopak.

Ačkoliv je to zajímavá funkce a může přinést užitek při sledování filmů a videí nebo hraní her, u hudby využití nevidím a obecně se z mého úhlu pohledu nejedná o zásadní novinku, která by měla zákazníka přimět ke koupi AirPods třetí generace. Do budoucna je možné, že se využití bude rozšiřovat především s příchodem rozšířené reality atd., nyní je to ale spíše zajímavá drobnost.

Kvalita zvuku a telefonování

Z hlediska zvuku je mezi druhou a třetí generací jednoznačný pokrok. Nové AirPody mají o poznání více basů a celkový zvuk je líbivější a bohatší. V přímém porovnání je slyšet rozdíl hned na první poslech. Stále jsou ale basy dávkovány umírněně a neupozadí tak ani ostatní složky spektra.

Maximální hlasitost sluchátek je více než dostatečná. Zvukové podání jsem testoval napříč rozličnými žánry, vyzkoušel jsem například Fly Me To The Moon od Franka Sinatry i Because I’m Me od The Avalanaches. V obou (a mnoha dalších) případech jsem byl spokojen s množstvím detailů i čistotou zvuku. Pro běžný poslech hudby nové AirPods poslouží a nezklamou.

Částečně za to vděčíme patrně i novému adaptivnímu ekvalizéru (Adaptive EQ), kterým se Apple chlubí. Ten má pomocí vnitřního mikrofonu snímat zvuk mezi sluchátky a vašim ušním bubínkem. Podle tvaru vašeho zvukovodu by pak měl upravovat zvuk sluchátek. Jak moc ale tato funkce opravdu ovlivní celkový zvuk, můžeme pouze odhadovat.

Ani v rámci delších telefonních hovorů nebo videohovorů jsem nezaznamenal žádné problémy. Už AirPods druhé generace byla skvělá sluchátka pro telefonování, nová generace přináší ještě lepší eliminaci okolního hluku. Zásadní rozdíl jsem ale v praxi nezaznamenal, i tak ale zní výborně na obou stranách hovoru.

ANC a pasivní potlačení hluku

Velkou nevýhodou AirPods je absence aktuálně hojně využívané funkce ANC tedy aktivního potlačení okolních zvuků, kterou nabízí vyšší model AirPods Pro. Z důvodu peckovité konstrukce se nelze příliš spoléhat ani na pasivní potlačení zvuku.

Nové AirPods třetí generace se tím pádem nehodí do hlučného prostředí a pokud toto vyžadujete, musíte se poohlédnout po konkurenci nebo si připlatit za model Pro. Spolu s menší těsností mezi zvukovodem a sluchátkem je pak nutno počítat i s větším únikem zvuku do okolního prostoru.

Ekosystém Apple a sdílení poslechu

Naopak obrovskou výhodu představuje integrace do ekosystému Apple, která přináší velmi jednoduché párování s jednotlivými zařízeními i jejich následné ovládání. Pro mnoho lidí je právě tento fakt důležitý při výběru sluchátek navzdory mnoha dalším parametrům a funkcím. Výbornou funkcí je například jednoduché sdílení přehrávané hudby mezi více AirPods.

Jednoduchost použití je v tomto případě opravdu zásadní. Stačí otevřít krabičku a při prvním párování potvrdit propojení, pak už se sluchátka párují zcela automaticky a není potřeba instalace žádných dalších aplikací.

Další funkce

Senzor vyjmutí sluchátek z uší nyní funguje na bázi detekce dotyku s pokožkou a musím uznat že naprosto spolehlivě. I AirPods nyní v případě ztráty můžete dohledat pomocí aplikace Najít, funguje to podobně jako u AirTagů. Nechybí ani podpora hlasových asistentů, takže například Siri slouží stále věrně. Kodek AAC-ELD pak zajistí kvalitní FaceTime hovory.

Výdrž na baterii

Na jedno nabití sluchátka nyní vydrží až 6 hodin (oproti původním 5 hodinám), jedná se ale o hodnoty při střední úrovni hlasitosti. Pokud máte rádi hlasitý poslech, může se stát, že baterii vyždímáte o něco dříve. Ve většině případů se ale k šesti hodinám opravdu dostanete. Například při posledním dvouhodinovém poslechu podcastu klesla úroveň baterie o 30%.

Krabička pak ukrývá dalších 30 hodin poslechu nebo 20 hodin telefonních hovorů. Dobrou zprávou je, že podporuje MagSafe, bohužel reverzní nabíjení například z iPhonu podporováno není. Za pět minut je možné sluchátka v pouzdře dobít na celou hodinu poslechu.

Krabičku lze dobíjet bezdrátově nebo pomocí Lightning konektoru. V situaci, kdy většina ostatních výrobců přechází u všech možných typů produktů na USB-C konektor, tomu sice vůbec nerozumím, ale to je prostě Apple.

Závěrečné hodnocení

Nové AirPods třetí generace představují zajímavou alternativu k dražšímu modelu Pro. Oproti předchozí generaci přináší neoddiskutovatelné vylepšení v oblasti zvuku i výdrže na baterii. Potěší také nové dotykové ovládání, prostorový zvuk nebo odolnost vůči vodě.

Pokud jste ale fanoušci špuntových koncovek a nebo vyžadujete aktivní potlačení okolních zvuků pro poslech v rušném prostředí, lepší volbou bude vyšší model AirPods Pro. V jeho prospěch mluví také aktuální cena na e-shopech, kde se nyní v různých výprodejích dají sehnat i pod 6 000 Kč. Cena AirPods třetí generace je nastavena na 4 990 Kč a tak se nelze divit, že někteří uživatelé už nebudou váhat a radši si připlatí tisícovku za vyšší model s ANC i režimem propustnosti. Budou se ale muset smířit s horší výdrží na baterii.

Apple AirPods třetí generace budou jasnou volbou pro uživatele preferující delší výdrž na baterii a peckovitou konstrukci bez gumových zakončení. Ačkoliv si cenou budou konkurovat s modelem Pro, řadu spokojených uživatelů si určitě najdou.