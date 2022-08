Recenze akční kamery Lamax X9.2: zaujme nízkou cenou i množstvím funkcí

Potěší dvojicí displejů a 4K záznamem při 30 a 60 fps

V balení se nachází i voděodolný kryt, který dle výrobce funguje až do hloubky 40 metrů

Ovládání zajistí speciální náramek, fyzická tlačítka i dotykový displej

Při výběru akční kamery není vždy nutné investovat přes deset tisíc korun do produktů značek GoPro nebo DJI, ale v můžete volit i mezi levnějšími alternativami. Ty už delší dobu produkuje také česká značka Lamax.

Novinka Lamax X9.2 zaujme slušnými parametry v podobě 4K nahrávání při 60 FPS, dvojicí displejů i stabilizací obrazu. Cena by přitom stále měla zůstat na příjemných 2 900 Kč včetně DPH. Jaký je její opravdový výkon v terénu, jsem důkladně prověřil a shrnul v následujícím textu.

Obsah balení

Produkt dorazil ve větší krabici, která ukrývá hromadu příslušenství. Samozřejmost představuje ochranný obal z čirého plastu s náhradním mechanismem pro zavírání i několik typů držáků pro rozličné způsoby uchycení. Překvapením je pro mě externí mikrofon, náramek s ovládáním na ruku nebo látkový pytlík i s hadříkem. Nechybí ani nabíjecí microUSB kabel.

Design a zpracování

Z hlediska designu se nejedná o žádné překvapení. Tvar a celkové vzezření akčních kamer už před mnoha lety definovala společnost GoPro. Ostatní výrobci z něj dodnes až na výjimky stále vycházejí. Jedná se tedy o klasický kvádr z matného plastu, který ze přední strany pokrývá menší 1,3″ selfie displej a objektiv, přičemž na zadní straně je velký 2″ dotykový displej. Horní tlačítko „M“ slouží pro zapnutí zařízení i vyvolání menu.

Tlačítko s červeným puntíkem už typicky představuje spoušť. Na boční straně se nachází další dvě tlačítka se šipkami nahoru a dolů, která pomohou s navigací v menu bez použití dotykového displeje. Druhá strana ukrývá microUSB a microHDMI porty i slot na microSD karty s maximální kapacitou 128 GB. Minimální rychlost karty musí být UHS-I U3. Spodní hrana ukrývá dvířka pro uložení baterie. Ta disponuje kapacitou 1050 mAh.

Použitý matný plast rozhodně nepůsobí levným dojmem a ačkoliv je tělo relativně lehké, na první dotek se zdá, že jde o solidní kus techniky. Samozřejmě že převládajícím materiálem u kamery i veškerého příslušenství je plast. To ale u tohoto typu produktu není žádná výjimka. Při důkladnějším prohlédnutí například tlačítka ze všech stran úplně dokonale nesedí na svých místech. Každé z nich je nakloněno na některou ze stran a mezery tedy nejsou totožné.

Po otevření spodních dvířek na vás vykoukne baterie obalená černým papírem. Kus tohoto papíru trčí ze dvířek ven, abyste ji vůbec mohli vytáhnout. V tomto případě bych určitě čekal nějaký důmyslnější mechanismus než takovéto kutilské řešení. Nicméně funguje to bez problému.

Ovládání

Dvě hlavní tlačítka najdete na horní hraně těla. Docela dobře ale funguje také dotykové ovládání na hlavním displeji. Odezva je rychlá a spolehlivost vysoká. Menu navíc není nijak rozsáhlé, takže jej prolistujete celkem rychle. Prostřednictvím mobilní aplikace lze přes Wi-Fi přehrávat či kopírovat záznamy do telefonu, případně spouštět či vypínat nahrávání.

Z hlediska focení můžete nastavovat rozlišení snímků 8 Mpx až 16 Mpx, tři úrovně kvality nebo ISO 100 až 3200. Je zde i kompenzace expozice. U videa se možností nabízí více: rozlišení od 720p až do 4K, stabilizace, nahrávání zvuku nebo redukce hluku větru. V nastavení je pak možnost pracovat se zvuky jednotlivých ovládacích prvků, měnit úhel záběru nebo doplnit některý z efektů. Při troše trpělivosti se doklikáte až k nastavení jazykových mutací, kde nechybí čeština.

Z hlediska ovládání mne dost štval ochranný kryt. Ten má stejný počet tlačítek, jako najdeme na těle kamery, ale bohužel už nejsou nijak popsaná. Liší se pouze svým průměrem. Zejména z počátku jsem měl velký problém vzpomenout si, které tlačítko slouží pro zapnutí kamery a které pro spuštění nahrávání. To by se dalo určitě vyřešit lépe a nezvýšilo by to dramaticky výrobní náklady. Při nasazeném krytu se zároveň musíte obejít bez dotykového ovládání obrazovky.

Naopak příjemným překvapením je ovladač na náramku, který se hodí především v momentě, kdy máte kameru připevněnou na přilbě, nebo jiném hůře dostupném místě, a chcete například za jízdy na kole spouštět a pozastavovat záznam. K dispozici na něm máte celkem tři tlačítka. Horní přepíná zobrazení mezi oběma displeji kamery, prostřední aktivuje a případně pozastaví nahrávání videa a spodní pořídí fotografii. Ovladač ke kameře není potřeba nijak složitě párovat, fungoval samostatně ihned po vybalení.

Kvalita videa a fotek

U kamery je ale vždy nejdůležitější obraz, který umí zachytit. Pokud budete nahrávat na maximální hodnoty, tedy 4K při 60 fps, pravděpodobně s výsledky nebudete příliš spokojeni. Barvy jsou na můj vkus příliš mdlé a ani zobrazení detailů není dokonalé. Záběrům místy chybí ostrost a celkově nejsou příliš živé.

LAMAX X9.2 camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Mnohem lepší je snímkovací frekvenci snížit na 30 fps, při které je kvalita videa o poznání lepší, stejně jako ostrost a barevné podání. Kameru jsem testoval převážně na kole a při natáčení z ruky stabilizace fungovala relativně dobře. Záběry z hrudního pásu (není součástí balení, lze ale použít univerzální uchycení pro akční kamery) nebo z přilby jsou však bohužel téměř nepoužitelné. Obraz je roztřesený a na akční kameru opravdu velmi nestabilní, a to i při využití nižší snímkovací frekvence. Bez zapnuté stabilizace v podstatě nemá cenu nahrávat. To je také vidět na jednom z ukázkových videí na paddleboardu.

LAMAX X9.2 camera test (4K, 30 fps)

Watch this video on YouTube

V horších světelných podmínkách se objevuje větší množství šumu a světelné přechody jsou celkově velký problém. Barvy se v těchto oblastech překreslují dost pomalu a část obrazu je občas v místě silného slunečního svitu pouze bílá. Na některých záběrech z pláže jsou barvy nestálé a pouhou změnou úhlu se mění i barva písku pod nohama.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Akční kamera zvládá také focení v rozlišení 16 Mpx. Při pevné ruce a dobrém světle jsou snímky poměrně slušné: dostatečně ostré i barevně věrné. Focení v pohybu ale příliš dobré výsledky nepřináší a s klesajícím množstvím světla jde dolů i kvalita fotografií. Jak se můžete přesvědčit z přiložených ukázek, s horšími světelnými podmínkami kamera rovněž není žádný velký kamarád.

Výdrž na baterii

Vyjímatelná baterie má kapacitu 1 050 mAh a podle výrobce zajistí až dvě hodiny výdrže při záznamu Full HD videa. Z mé zkušenosti to bude spíše o něco méně. Při testování se 4K rozlišením jsem se dostal na zhruba 1 hodinu a 20 minut záznamu.

Zároveň jsem měl tendenci ukazateli baterie příliš nevěřit. Už při jednom z prvních natáčení jsem vyrazil z domu s vědomím, že ikona baterie při odchodu udávala přesně polovinu. Když jsem ale venku chtěl začít natáčet, kamera se ani nezapnula a na vině byla vybitá baterie. Poté jsem ji už raději vždy dobíjel doplna. Lamax ke svým kamerám prodává také relativně levné náhradní baterie. Jednu bych tedy určitě doporučoval zakoupit. Nabití trvá asi 2 až 3 hodiny.

Závěrečné hodnocení

Akční kamera Lamax X9.2 mne překvapila především množstvím funkcí, které nabízí. Dotyková obrazovka i přední displej pro kontrolu selfie snímků býval výsadou spíše dražších modelů. Dobrou zprávou je také bohaté příslušenství včetně ovládacího náramku nebo externího mikrofonu.

Kvalita záznamu videa ve 4K při 30 fps je se v dané cenové kategorii řadí do mírného nadprůměru a pro záznamy z dovolené zcela postačí. Na dvojnásobnou snímkovací frekvenci ale raději nedoporučuji přepínat. Ačkoliv se ale jedná o levnější produkt, který má své slabiny, může dobře posloužit těm, kteří hledají cenově dostupné řešení. Pokud ale očekáváte opravdu prvotřídní akční záběry, budete si muset pár tisíc připlatit.

Lamax X9.2 7.7 Design a zpracování 7.3/10

















Funkce a parametry 8.5/10

















Kvalita fotek a videa 6.5/10

















Výdrž baterie 7.0/10

















Ovládání 9.0/10

















Klady dotykové ovládání i ovládací náramek

bohaté příslušenství

kvalita videa ve 4K při 30 fps

příznivá cena

množství funkcí Zápory kvalita videa ve 4K při 60 fps

průměrné noční fotografie i video

neoznačená tlačítka na ochranném obalu

průměrná výdrž baterie