Realme se chystá vstoupit do neprobádaných vod. Připravuje dva nové produkty

Značka Realme se věnuje převážně smartphonům, ovšem již brzy zřejmě vstoupí do dalších vod, které dosud neprobádala. Podle náznaků na síti Twitter bychom se mohli dočkat hned dvou nových druhů zařízení.

Generální ředitel Realme pro Indii a Evropu Madhav Sheth sdílel tweet, jehož obsahem je fotografie a text v binárním kódu, který údajně zaslala nová produktová kategorie.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

