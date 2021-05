Chystá Realme vlastní notebook? Značka zjišťuje, jaké parametry zákazníky zajímají

Značka Realme, spadající pod čínské Oppo, je známá především díky smartphonům a nositelnému příslušenství, v budoucnu bychom ale její logo mohli vídat i na počítačích. A ne, tentokrát nehovoříme o „mňaubooku“, který Realme představilo o letošním aprílu.

Jaké jsou vaše preference?

Realme na svém indickém webu spustilo dotazník, skrze který si ověřuje, jaké požadavky uživatelé notebooků mají. Realme se například ptá:

jaké značky notebooků zákazníci jeho telefonů používají

kdy si naposledy zakoupili aktuálně používaný notebook

zda mají v plánu nákup nového notebooku v příštích třech měsících

k jakým účelům notebook používají

jaká kritéria a parametry jsou při výběru notebooku nejvíce nebo nejméně rozhodující

kolik by měl příští notebook stát

Pochopitelně pouhý dotazník neznamená, že Realme skutečně na trh s notebooky vstoupí, nicméně z nějakého důvodu si preference zákazníků ověřuje. V otázce o ceně je na výběr rozpětí od 30 do 50 tisíc rupií, což je v přepočtu asi 8 800–14 600 korun bez DPH, je tedy možné, že případný notebook Realme bude naceněn přibližně takto. Pokud byste chtěli do dotazníku přispět svými odpověďmi, najdete jej na této stránce; budete však muset svůj průměrný příjem převést do indických rupií.