Realme GT 2 Pro nabídne bezkonkurenční výbavu a extrémně rychlé nabíjení

Čínská značka Realme si v našich končinách vydobyla jméno především přinášením prémiových funkcí do smartphonů nižší střední třídy, jako v případě Realme 7, které za sympatickou cenu nabídlo 90Hz IPS displej. Trefou do čeného byla také vlajková loď Realme GT 5G, kterou jsme v naší recenzi poměrně chválili.

Není se proto co divit, že Realme chystá jejího nástupce s označením GT 2 Pro. To ostatně potvrdil i viceprezident Realme Madhav Sheth, který zároveň naznačil, že společnost plánuje v brzké době nasadit své rychlé 125W UltraDart nabíjení. Podle uniklých informací by se prvním smartphonem se 125W UltraDart nabíjením mohlo stát práve Realme GT 2 Pro.

Kromě toho by mělo nabídnout dosud nepředstavený nejvýkonnější čipset od Qualcommu – Snapdragon 898, resp. 8 Gen 1, pokud se potvrdí nové značení. Ten by měl doplnit 6,51″ Full HD+ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, LPDDR5 RAM, uložiště UFS 3.1 či Android 12 s nadstavbou Realme UI 3.0. Z fotovýbavy se spekuluje o 50Mpx hlavním fotoaparátu s optickou stabilizací, který pravděpodobně doplní širokoúhlý objektiv, teleobjektiv a 32Mpx selfie kamera.

Představení Realme GT 2 Pro se možná dočkáme už brzy

Pokud jde o cenu, ta by se měla pohybovat okolo 4 000 yüanů (cca 16 999 Kč s DPH). Více informací o nové vlajkové lodi se pravděpodobně dozvíme už v příštích týdnech.